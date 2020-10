Roubaix, une lumière, la recensione del film di Arnaud Desplechin

Il commissario Daoud, di origini mediorientali, è in servizio alla centrale di Roubaix, cittadina francese al confine con il Belgio. L'uomo, che soffre di perenne insonnia e ha una complessa storia familiare alle spalle, è dedito al lavoro tanto da essere di pattuglia anche la notte di Natale. Un Natale non come tutti gli altri visto che da lì a poco la comunità sarà scossa da diversi eventi che richiedono l'intervento della polizia.

In commissariato si alternano individui di diversa estrazione sociale, ognuno alle prese con un personale caso da sottoporre all'attenzione degli agenti, da chi sostiene di essere stato aggredito con un lanciafiamme a una coppia pronta a denunciare la scomparsa della figlia diciassettenne. Ma l'indagine più drammatica e complessa alla quale Daoud e i suoi colleghi si troveranno davanti è quella relativa all'omicidio di un'anziana, con le due principali accusate - due ragazze povere e tra loro amanti - che finiscono per accusarsi vicendevolmente del delitto.



Una città di peccatori

Vedere Arnaud Desplechin alle prese con un polar non è certo cosa da tutti i giorni, anche se i fan della prima ora del regista francese potranno ricordare qualche vaga influenza di genere in particolar modo nei suoi lavori di inizio carriera.

Certamente anche in quest'occasione non ci troviamo dinanzi a un poliziesco di stampo classico, ma bensì a una decostruzione del suddetto tramite il quale interagire col pubblico nella rappresentazione di vari microcosmi, che si incrociano all'interno della caserma di polizia gestita dal commissario Daoud.

Ispirato a un documentario per la televisione, Roubaix, une lumière è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 e arriva ora nelle sale italiane grazie all'ammirevole distribuzione di No.Mad Entertainment.

Un film scomodo e affascinante al contempo, ricco di sfumature e spunti di riflessione che si dipanano in uno schema solo apparentemente frammentario, in realtà ben consapevole del messaggio incanalato dalla manciata di vicende che si intersecano, o meglio si alternano, nel racconto.



Il peso delle parole

Quello operato dal cineasta transalpino, originario egli stesso della città di Roubaix, è frutto di una visione esistenzialista, laddove l'importanza del contesto è necessaria per esprimere uno sguardo a tutto tondo sulla moderna società francese.

Società multietnica, come sottolineato dalla presenza, tra criminali e agenti - il protagonista è interpretato non a caso da Roschdy Zem, attore di origini marocchine nonché certezza da anni del cinema nazionale - di individui provenienti da molteplici comunità.

Ecco così che la prima parte, più lontana dal concetto di narrazione lineare, permette di tracciare percorsi eterogenei con un proprio inizio e una propria fine, almeno nella maggior parte delle occasioni.

Ma Roubaix, une lumière vive soprattutto su quell'ultima ora, dove le indagini sull'omicidio centrale prendono il sopravvento sul resto e ci trascinano nel dramma, etico e morale, delle due uniche sospettate.

Qui, attraverso la machiavellica gestione di un doppio interrogatorio, si ribaltano di continuo non solo i punti di vista ma anche le stesse credenze dello spettatore, spinto a parteggiare per l'una o per l'altra senza un effettivo baricentro emotivo.

E la tensione psicologica sale a dismisura in un raffinato gioco di specchi complementari e antitetici, magistralmente messo in atto anche grazie alle straordinarie performance di Léa Seydoux e Sara Forestier, perfetti arieti di un diabolico e sordido schema narrativo screziato qua e là dall'amara ineluttabilità.