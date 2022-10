Rosaline Recensione: una commedia romantica che non colpisce su Disney+

Si, un'altra rielaborazione di Romeo e Giulietta, niente di più e niente di meno. Caliamoci per un attimo nei panni di uno sceneggiatore: bisogna scrivere una nuova versione, per così dire, dell'iconica opera di Shakespeare onnipresente sia al cinema che a teatro, cosa fai? Domanda da un milione di dollari; in poche parole, se qualcuno avesse una risposta fresca e convincente probabilmente starebbe lavorando come gioiello di punta per una major o astro nascente del panorama indie. Però, in effetti, come si fa a sfruttare una licenza già sviscerata in lungo e in largo da attori, scrittori, registi e critici? Rosaline, il film diretto da Karen Maine che sbarca su Disney+ il 14 ottobre (scoprite i film Disney+ di ottobre 2022), non è una delle possibili soluzioni ad un tale dilemma, perché ha scelto la bizzarra via di mescolare insieme qualunque risposta immediatamente percorribile.



Distogliere l'attenzione dal celebre duo di protagonisti? Fatto. Trarre ispirazione da alcune recenti comedy di natura storica per offrire del sano umorismo? Assolutamente presente. Prendere in prestito la struttura più trita e ritrita delle classiche rom-com? All'ordine del giorno anche questa voce va spuntata. L'insieme funziona? Ecco, il problema forse risiede proprio qui.



Verona è qui, Verona bella...

Ci troviamo a Verona e, in una notte placida e silenziosa, un giovane Romeo (Kyle Allen) si avvicina ad un balcone e chiama la sua amata. Lei appare, lo aiuta a scalare la balconata e scoppia la passione, con tanto di declamazione appassionata di un amore che durerà per sempre, che sarà cantato nei millenni a venire, quello tra Romeo e...Rosaline (Kaitlyn Dever).

Una relazione forse non esattamente un esempio mirabile di stabilità, in quanto per una serie di sfortunati eventi il baldanzoso Montecchi ad un ballo in maschera non incrocerà lo sguardo della sua amata, bensì della cugina sempre appartenente alla famiglia dei Capuleti Giulietta (Isabella Merced). La storia poi la conoscete già, vero? Peccato che Rosaline non abbia alcuna intenzione di perdere senza lottare il suo amato e inizia a tramare una lunga serie di tranelli per riconquistarlo. Ora, è interessante notare come il film metta subito in chiaro il suo essere una commedia molto leggera nei toni, con Rosaline che riprende Romeo per parlare in un modo troppo articolato e astruso. E in noi è scoppiata altrettanto in fretta una fioca scintilla di speranza, confermata poi da altre gag che si ispirano palesemente al tipo di umorismo peculiare usato ad esempio di recente nella meravigliosa Dickinson di Apple TV+ (qui potete recuperare la nostra recensione di Dickinson 3): una comedy quindi basata sul proporre in un contesto storico molto precedente al nostro una sensibilità, un linguaggio nonché elementi - in primis la musica, con buone tracce di synth-pop - presi dalla contemporaneità.



In ciò rientrano le risposte a tratti cinicamente esilaranti del padre di Rosaline (Bradley Whitford), i modi eccessivamente diretti e onesti della nutrice (Minnie Driver), i continui battibecchi anche piuttosto acidi tra la protagonista e il pretendente Dario (Sean Teale); insomma, questa parte di Rosaline funziona ed è piacevolissima da vedere, nonostante prenda davvero troppo spunto da una serie come Dickinson, al punto tale che è difficile in certe scene - la festa, il comportamento di lei con i potenziali mariti - tracciare una giusta linea di confine tra ispirazione/citazione e quasi copia carbone. È il resto ad essere immerso in un mare di pressapochismo e mediocrità, privo di qualunque elemento realmente distintivo, di guizzi che possano distanziare la pellicola della Maine da un alone di generica rom com.

Tra l'altro non un genere in cui è possibile riscontrare una carenza di esponenti, anzi, è una continua fabbrica di nuove uscite e purtroppo di conseguenza non basta qualche intuizione sfiziosa per differenziarsi, a meno che di non essere strenui appassionati del filone. Una mediocrità che allora permea un po' ogni aspetto del film, a partire da ambientazioni spartane che fanno una fatica monumentale ad immergere lo spettatore in quel contesto, quando invece si potrebbe facilmente soccombere al fascino di una Verone intorno al 1300. In Rosaline, di questo fascino, non vi è traccia.



Una struttura deficitaria

Così come non è possibile ravvisare fascino nella caratterizzazione dei personaggi, il più delle volte dei meri cartonati con un ruolo preciso da svolgere e nulla più, non hanno consistenza né carisma. Un trattamento che può anche funzionare nel caso di semplici spalle comiche come Paris (Spencer Stevenson), perfetto nel consegnare le poche ed efficaci battute a lui riservate con un piglio unico, ma è un giocattolino che si rompe fragorosamente se addirittura Romeo e Giulietta sono approfonditi in tal modo. Dove, però, secondo noi le ambizioni di Rosaline crollano definitivamente è nello svolgimento stesso della pur lineare trama, che non ha una vera e propria parte centrale.

Vengono poste le premesse - in maniera anche fin troppo lenta e macchinosa, con tanto di incomprensibile plot twist "scioccante" di una trama conosciuta da chiunque - e nel giro di una scarna mezz'oretta dove accade ben poco si passa al terzo atto, con protagonisti che già cambiano radicalmente idee e convinzioni. Ed è superfluo sottolineare come il film non riesca a proporre una base solida su cui costruire il suo epilogo; alcune cose accadono e non c'è nemmeno un motivo convincente.



Rosaline in sostanza si salva in parte solo per una componente umoristica che ha il suo perché, capace a momenti alterni di intrattenere e in qualche caso isolato persino sorprendere, ma che non può sorreggere interamente la baracca. Certo, d'altro canto è pur sempre un titolo leggero che non ha intenzione di prendersi sul serio, eppure abbiamo visto negli anni che ci sono modi e modi di trattare una materia del genere, si può fare molto di meglio persino nell'ennesimo adattamento di Romeo e Giulietta.