Robin Hood Principe dei Ladri Recensione: il grande cult con Kevin Costner

Disponibile su Netflix (e se ve foste perso qualcuno segnatevi tutti i film Netflix in arrivo ad aprile 2023), il cult del 1991 Robin Hood-Principe dei ladri è uno di quei titoli che, con una punta di nostalgia, ci riporta indietro nel tempo. Erano gli anni d'oro di Kevin Costner. Reduce dai sette Premi Oscar vinti con Balla coi lupi, si misura con la figura leggendaria di Robin Hood che il cinema aveva già raccontato più e più volte ( e noi vi invitiamo ad andare alla scoperta dei film su Robin Hood). L'anno dopo, giusto per contestualizzare la sua popolarità in quel periodo, avrebbe fatto sognare il mondo intero innamorandosi di Whitney Houston in Guardia del corpo. In questa rivisitazione del mito del ladro gentile, diretta da Kevin Reynolds, ad uscirne sconfitto purtroppo è proprio lui, se paragonato agli altri nomi del cast, ovvero Morgan Freeman e Alan Rickman. In ogni caso, fu il suo nome a trascinare la pellicola verso il successo al botteghino mondiale. Nonostante siano passati poco più di trent'anni, è uno di quei titoli che è riuscito a mantenere attorno a sé un'aura speciale.



Di cosa si tratta? È un film d'avventura, ma pervaso da una sottile ironia che porta a sorridere quasi senza rendersene conto, portandolo a virare comodamente verso la commedia. C'è una storia d'amore, ostacolata da un cattivo volutamente reso esagerato e i personaggi secondari dall'animo buono sono così amabili che quasi vorremmo fossero nostri amici. Robin Hood-Principe dei ladri appartiene ad un modo di fare cinema che raramente oggi vediamo nelle nostre sale. È puro divertimento, ma ciò non significa che non si curi di sé e di tutti gli aspetti che lo compongono.



Robin di Locksley è tornato

Robin di Locksley, reduce dalla Terza Crociata in Terra Santa, è detenuto in terra straniera insieme all'amico Peter. Con furbizia riesce a liberarsi, portando con sé l'amico e Azeem, un saraceno che ha indicato loro la via migliore per fuggire. Tuttavia, Peter morirà nella fuga, facendo promettere a Robin che si sarebbe preso cura di sua sorella Marian.

Intanto in Inghilterra, Lord Locksley, padre di Robin, viene ucciso in un'imboscata dal perfido sceriffo di Nottingham, perché ha rifiutato di unirsi a lui nella congiura contro re Riccardo Cuor di Leone, sovrano del paese. Quattro mesi dopo, Robin torna a casa e scopre ciò che è successo. L'incontro con Marian è rivelatore. La ragazza avverte Robin degli abusi dello sceriffo, ma l'arrivo dell'esercito costringerà Robin e Azeem a trovare rifugio presso la foresta di Sherwood. Diventati a tutti gli effetti dei fuorilegge, Robin e Azeem troveranno ospitalità presso un altro gruppo di banditi capitanati da Little John e insieme si organizzeranno per punire lo sceriffo che, intanto, trama di far capitolare il re con l'aiuto di una perfida strega. Il film di Reynolds è veramente grandioso. Visto oggi si può affermare che il tempo è stato clemente con lui. A fronte di qualche lentezza nella scrittura soprattutto nella parte centrale e di elementi non proprio soddisfacenti, tra cui il già citato Costner e Mary Elizabeth Mastrantonio che interpreta una blanda Marian, il lungometraggio scorre che è una meraviglia. Il ritmo è incalzante, le scene di combattimento sono incredibili e davvero ben girate e si gioca bene la tensione nei momenti più oscuri.



Questo è dovuto anche all'eccezionale performance di Alan Rickman. Tutti noi abbiamo imparato ad amarlo nelle vesti del professor Piton nella saga di Harry Potter, ma nella sua carriera vi sono infiniti ruoli che dimostrano la sua bravura e versatilità. In questo caso, il suo sceriffo di Nottingham è indimenticabile, volutamente caricaturale, e sicuramente qualcuno non avrà dormito sonni tranquilli dopo aver visto il suo faccione in primo piano con quelle espressioni da brivido. Il suo è un cattivo da fiaba, di quelle che ci terrorizzavano da piccoli. È un caso curioso, anche se non l'unico, quello che riguarda Robin Hood-Principe dei ladri, perché a rimanere più impresso è proprio l'antagonista.

Non scherza neanche la sua fidata strega Mortianna, la cui resa è da brivido per via dell'aspetto da vecchia megera creato con un efficace make-up. Kevin Costner è più un sex symbol e ha fatto da traino per garantire il successo del film, ma non riesce a stare né al passo di Rickman né al passo con Morgan Freeman, spalla fidata e saggia con un leggero e piacevole tocco di humor. Il collocarsi al di sotto dei suoi illustri colleghi non riguarda certo la sua incapacità di adattarsi all'accento inglese (come detto da molti critici all'epoca), quanto ad una rigidità mal gestita che non gli ha permesso di adattarsi con scioltezza al ruolo da nobile giustiziere. Ulteriore prova a sostegno di ciò è che Rickman vinse il BAFTA per il ruolo, mentre Costner fu candidato ai Razzie Award come peggior attore protagonista. Ultimo appunto riguardo il cast: alla fine appare un troneggiante Sean Connery nei panni di re Riccardo.



Come da tradizione

Nella cultura popolare inglese, Robin Hood è un personaggio a metà tra storia e leggenda . Tantissime ipotesi sono state fatte dagli studiosi su quale figura realmente esistita abbia ispirato la sua nascita. Una delle versioni più conosciute lo descrive come un nobile molto abile nell'utilizzo di arco e frecce e devoto servo di re Riccardo Cuor di Leone. Ad oggi la storia ha lasciato spazio al folklore e, nell'immaginario collettivo, Robin Hood è un fuorilegge dal cuore buono che ruba ai ricchi per dare ai poveri e combatte i soprusi dei potenti contro la popolazione povera. Le trasposizioni più famose hanno spesso fatto una commistione tra questi elementi, idealizzandolo come un vero e proprio eroe che incarnava il senso di giustizia e libertà. Robin Hood-Principe dei ladri non viene meno alla tradizione.

Infatti, accanto agli elementi storici come le ambientazioni di Nottingham, della foresta di Sherwood o le nobili origini date al personaggio, subentra la leggenda del ladro gentile che mette da parte la sua discendenza e sceglie di essere un rivoluzionario sempre dalla parte dei più deboli e restìo all'uso della violenza fine a sé stessa. Robin Hood-Principe dei ladri è un titolo da godersi dall'inizio alla fine. Alcuni intoppi nella sceneggiatura a livello di ritmo non impediscono di arrivare fino alla fine, anche perché è lì che si assiste allo scontro tra buoni e cattivi e al trionfo di Robin. In fondo, non si aspetta altro dall'inizio del film. Epico e divertente, rimane ancora una delle migliori trasposizioni della leggenda del ladro dal cuore gentile.