Road House Recensione: valanga di botte per Jake Gyllenhaal ma tutte in CGI

Doug Liman è sempre stato una figura peculiare a Hollywood. Svoltare subito la propria carriera con un gioiellino come Swingers (anche grazie alla sceneggiatura di Jon Favreau) e fare poco dopo The Bourne Identity non è proprio da tutti, poi però cominciano alti e bassi, picchi di pubblico come Mr. & Mrs. Smith, perle fantascientifiche come Edge of Tomorrow e tonfi clamorosi tipo The Wall. Nel mezzo una medietà cinematografica che lo rende il regista perfetto alla chiamata di Road House, remake del film di fine anni '80 con Patrick Swayze con il quale alla fine condivide giusto qualche tratto.



Botte, malavitosi e buttafuori, ma proprio come Il duro del Road House anche questo remake non riesce a trovare la propria strada fino in fondo, pur con un Jake Gyllenhaal che gigioneggia di fronte al pubblico dall'inizio alla fine. Tra polemiche fra Doug Liman stesso sulla mancata uscita in sala e un budget forse concordato proprio per lo streaming, Road House è su Amazon Prime Video da giovedì 21 marzo, mentre eccovi tutte le uscite Prime Video di marzo 2024.



Il nuovo duro del Road House in CGI

Forse è il caso di evidenziare subito il problema principale di questo Road House, anche perché è sotto gli occhi di tutti proprio nella sequenza di apertura del film. L'Elwood Dalton di Jake Gyllenhaal è infatti un ex lottatore di MMA che si guadagna da vivere combattendo clandestinamente. Anzi, spesso non combattendo, visto che la sua fama lo precede e le persone si rifiutano di rischiare contro di lui. Si capisce fin da subito che gli scontri a mani nude saranno il fulcro centrale di Road House, eppure è proprio qua che cadono le braccia, perché fin dal primo match l'utilizzo della CGI è quasi soffocante.



Le coreografie dei combattimenti stanno praticamente a zero, inglobate da effetti speciali palesi che spezzano il ritmo e avvicinano il tutto a una cut-scene da videogioco, come se si passasse da fisico a digitale in maniera davvero spudorata. Doug Liman ricorre praticamente sempre al ritocco in CGI, creando forte discontinuità tra un pugno e l'altro, soprattutto perché la fattura degli effetti speciali è fin troppo evidente per passare inosservata. Questo fattore poi aumenta esponenzialmente man mano che Road House prosegue e alza il tiro dei momenti action, che diventano un pastrocchio di effettistica abusata.



Jake Gyllenhaal e il prendersi sul serio

È comprensibile dire che se un film di mazzate a mani nude fallisce proprio nei combattimenti è già morto in partenza, eppure Road House non è completamente da buttare. L'operazione di Prime Video è palese nei suoi intenti fin dall'inizio: vuole gigioneggiare per due ore dando allo spettatore un comfort movie da divano senza troppe pretese. Lo si vede soprattutto in Jake Gyllenhaal e nella sua interpretazione di sorrisini serafici e totale tranquillità pure di fronte alle situazioni peggiori, con battutine che ricordano molto i momenti in cui Reacher avverte tutti i suoi avversari che stanno per fare una brutta fine (ve lo raccontavamo anche nel nostro speciale sul fatto che Reacher è come One-Punch Man).



Il punto è che il suo Elwood Dalton funziona finché rimane in questa sospensione di invincibilità quasi supereroistica, ma appena Road House vuole dare spessore al personaggio inserendo tragedie passate e accennando a un minimo di serietà allora il gioco del film si inceppa. Il tono sopra le righe del buttafuori che deve proteggere gli oppressi dalla malavita locale è la cifra stilistica di Road House per la quasi totalità del lungometraggio, eppure Doug Liman va a toccare tutti i cliché del genere quando avrebbe tranquillamente potuto farne a meno.



E Conor McGregor?

Inutile girarci attorno: l'altro elemento attrattivo di Road House è il debutto di Conor McGregor in un film. Una delle figure sportive più influenti e conosciute della contemporaneità, campione gigantesco in UFC e personaggio pubblico decisamente sopra le righe, sempre con l'acceleratore al massimo dopo aver creato un culto della personalità assoluto, zeppo di controversie soprattutto fuori dal ring.



Ecco, prendete il Conor McGregor rissoso e totalmente esagerato, aumentatelo esponenzialmente verso l'infinito e avrete il suo personaggio in Road House. Una voluta caricatura di sé stesso che fa oggettivamente simpatia per quanto è sovraesposta all'estremo, che McGregor gestisce ovviamente bene perché si tratta di fare il matto menando le mani, perciò gioca in casa. Il problema ritorna però sempre lo stesso: quando Road House vuole prendersi un po' più sul serio diventa poco coerente con esagerazioni di questo tipo.



Alla fine quindi Road House cerca di farti spegnere il cervello e godere la corsa: quando ci riesce funziona, ma l'abuso di CGI e alcuni momenti troppo autocompiaciuti inficiano inevitabilmente la riuscita finale, con buona pace di Doug Liman (e soprattutto di Conor McGregor).