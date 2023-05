Ritrovarsi in Rye Lane Recensione: una rom-com semplice, ma adorabile

Dal Sundance Film Festival, in cui è stato presentato in anteprima, è stato definito un moderno Before Sunrise. Si capisce il perché, anche se il paragone è ingeneroso. Per la pellicola di Richard Linklater, sia chiaro. Ritrovarsi in Rye Lane su Disney+ (vi invitiamo a recuperare anche i film Disney+ di maggio 2023) è l'incontro tra due giovani le cui vite si assomigliano più di quanto all'inizio lascino pensare e che si basa sui loro scambi di aneddoti e sogni, tradimenti e speranze, tutti nel tempo ridotto di una giornata trascorsa a passeggere, bere e girare in motorino per il quartiere inglese. A raccontarsi, a scoprirsi, a tirarsi pian piano fuori l'uno dal guscio dell'altra. Peccato che la voglia di piacere sia davvero tanta, anche troppa. Non solo quella che esprimono tra loro i due protagonisti, ma che lasciano trasparire anche per conquistare lo spettatore - scoprite anche le serie Disney+ di maggio 2023.



La lunga passeggiata di Ritrovarsi a Rye Lane

Preso in mano dalla regia di Raine Allen-Miller, su una sceneggiatura scritta da Nathan Bryon e Tom Melia, Ritrovarsi in Rye Lane è tutto un lavoro di scrittura di cui però, se si va effettivamente a fondo, non se ne scorge null'altro se non il tentativo di raccontarsi nella maniera più frizzante e indie possibile.

Proprio come quando ci si trova a un primo appuntamento in cui bisogna fare colpo per forza. Si tentano discorsi profondi, si cerca di sembrare insieme spiritosi, eccentrici, intellettuali, le persone più fighe e insieme rilassate del mondo, perché dobbiamo essere continuamente effervescenti, ma deve anche venirci naturale. Purtroppo questo costrutto, che fa comunque parte degli scambi tra esseri umani che è poi ciò che l'opera mette in scena, viene rimarcato e esagerato nella pellicola di Allen-Miller, pur cogliendone tutte le buone intenzioni. Quelle che non sono comunque sufficienti se si va ad analizzare una sceneggiatura di cui, se si va a dissezionare, si noterà un continuo ripetersi di argomenti, non spostandosi molto nonostante la lunga camminata intrapresa dai personaggi. Un cercare davvero di risultare più interessanti di quanto, a malincuore, si è veramente. Cosa che forse la regista ha percepito nella lettura di quello che sarebbe poi diventato il suo film, riuscendo perciò a lavorare molto di contesto e messinscena, creando una confezione ben più stimolante di quanto siano le digressioni e i dialoghi tra i protagonisti interpretati da David Jonsson e Vivian Oparah.



Un'estetica colorata e stravagante

La confezione di Raine Allen-Miller è eccentrica, movimentata, colorata. Bisogna tenere sempre gli occhi aperti perché ciò che c'è di più assurdo nella pellicola accade intorno ai personaggi, per le strade in cui passano e sui mezzi che prendono.

Tutto è artefatto e l'opera non cerca mai di rendere questo scambio di vite e informazioni tra Dom (Jonsson) e Yas (Oparah) necessariamente autentico, non nella loro cornice almeno. Le persone più strambe, le attività più impensabili, i siparietti più comici si svolgono tutti attorno alla camminata dei protagonisti, per una pellicola che accentua il suo gusto estetico anche nella descrizione degli eventi e dei sentimenti dei personaggi stessi. Riportando flashback e ricordi come fossero in una sala cinematografica o ricostruendoli quasi fosse una scena a teatro. Tutto è visivo, composto, eccentrico nella regia e nell'occhio artistico di Ritrovarsi in Rye Lane, molto più che nella sua scrittura e nella maniera in cui viene ripresa dalle interpretazioni dei suoi attori di fronte all'obiettivo. Una commedia romantica che non sorprende per il contenuto, ma sa impacchettarlo incredibilmente bene. E a volte basta anche questo, una buona storia dall'ovvia dolcezza e un allestimento che sa colpire al primo sguardo.