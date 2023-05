Ritorno a Seoul Recensione: alla riscoperta delle origini

Fare i conti con le proprie origini e affrontare di petto quel passato con il quale per un motivo o per l'altro non si è mai potuto ancora fare i conti. Un dramma tutto privato quello vissuto dalla protagonista di Ritorno a Seoul, che come fa già sottintendere il titolo si trova in Corea del Sud con l'obiettivo di rintracciare i suoi genitori biologici. Freddie ha venticinque anni ed è cresciuta in Francia: quando era poco più che un'infante è stata infatti adottata da una coppia e ha sempre vissuto nel Vecchio Continente. Ora la ragazza è pronta a tutto pur di scoprire il perché è stata abbandonata dai suoi veri mamma e papà, e il viaggio nel suo Paese natale sarà ricco di incontri e di suggestioni, in un arco temporale lungo sette anni nei quali la protagonista avrà forse modo di ritrovare se stessa, tra sussurranti gioie e rovinose cadute.



Ritorno a Seoul: casa dolce casa

Nella prima parte si assiste ad un approccio quieto e disincantato al racconto e soprattutto nelle fasi che ricongiungono la Nostra alla famiglia paterna - i genitori biologici si sono infatti separati dopo la sua nascita - emergono echi di un'altra pellicola concettualmente molto simile di qualche anno fa: se volete sapere di che film stiamo parlando, la nostra recensione di The Farewell - Una bugia buona (2019) è a portata di clic. Ma ben presto Ritorno a Seoul prende una strada più agitata e lo sbalzo temporale ci accompagna nel progressivo abisso che trascina sempre più a fondo Freddie, in attesa di quel doppio epilogo che chiude il cerchio su note dolci-amare.

Nonostante sia ambientato interamente in Corea del Sud, la produzione è principalmente francese e cambogiana e non è un caso che la maggior parte dei dialoghi siano recitati proprio nella lingua d'Oltralpe: una soluzione narrativa in parte straniante ma che si rivela fondamentale per sottolineare lo sradicamento della ragazza, la quale si trova ad imparare soltanto con il passare del tempo la lingua dei suoi avi e deve far ricorso nel primo periodo al costante aiuto di amici o parenti che traducano per lei.



La strada per l'autodistruzione sembra inesorabile quando vi è il rifiuto di instaurare legami durature con le persone che cercano di avvicinarsi, ma questa chiusura sempre più forzata è del tutto figlia di quel dolore che pesa come un macigno, un'assenza che da sempre tormenta e che continua a perdurare dopo i costanti rifiuti della madre di contattarla: Freddie si rivolge infatti all'agenzia per le adozioni che aveva gestito il suo caso, ma mentre il padre ha risposto alla sua richiesta in modo affermativo, la madre sembra non voler far altrettanto.

La gioventù passa in un lampo, tra serate in discoteca e al pub con amici destinati a volatilizzarsi quali presenze effimere; proprio in tali contesto è fondamentale l'utilizzo della colonna sonora, con pezzi elettronici e dark che accompagnano le tempeste emotive del momento e infondono la corretta elettricità alla narrazione, sempre sospesa tra un atipico e tardivo percorso di formazione e una progressiva rinascita alla riscoperta di se stessi.



Generazioni perdute

Il titolo originale con il quale il film è stato presentato a Cannes era All The People I'll Never Be e risultava forse più indicato in quanto aderente alle effettive scelte di sceneggiatura, che giocano proprio sul rapporto improbabile e tormentato tra la figlia e i genitori biologici, che nonostante il legame di sangue sembrano come degli estranei dopo tutti quegli anni di lontananza e quei ricordi mai vissuti.

Il regista cambogiano Davy Chou, anche autore della sceneggiatura, ha preso spunto dalla storia vera di una sua amica, anch'essa adottata, che ha accompagnato nel 2011 alla ricerca di coloro che la diedero alla luce; la scelta della protagonista Park Ji-Min, al suo esordio assoluto e senza nessuna esperienza precedente, si è rivelata quanto mai vitale per la riuscita di un personaggio profondamente umano nei suoi apici e nelle sue discese.



