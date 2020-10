Rise of the Legend - La nascita della leggenda, la recensione

Nel 1868, durante la tarda dinastia Qing, la prefettura di Guangzhou è controllata da due gang criminali, i Black Tiger e i Northern Sea, che si danno aspra battaglia per il territorio. Per anni il leader dei Black Tiger, il boss Lei Gong, ha cercato di eliminare il suo acerrimo rivale senza successo. Lei Gong ha tra le sue fila tre sottoposti, le Tigri, che hanno il compito di sottomettere la popolazione, ma ora qualcosa è prossimo cambiare.

Un nuovo membro sta infatti per aggiungersi come figlio adottivo e braccio destro del boss, ossia il giovane Wong Fei-Hung, che riesce a entrare nelle grazie del "padrino" dimostrando una totale abnegazione e abilità marziali fuori dal comune.

Ma dietro le spietate e implacabili apparenze Wong nasconde in realtà un segreto: egli infatti è in cerca di vendetta nei confronti di Lei Gong.



La storia di un eroe

Wong Fei-Hung è un simbolo cinese, un eroe popolare entrato nella tradizione del Paese asiatico e capace di dare vita a storie leggendarie sul suo conto.

Il piccolo e il grande schermo hanno raccontato in lungo e in largo diversi passaggi chiave della sua esistenza, in maniera più o meno romanzata, e il pubblico di appassionati ricorda soprattutto la memorabile - almeno nei suoi primi capitoli - saga di C'era una volta in Cina, diretta dal maestro Tsui Hark e con protagonista un giovane Jet Li.

Rise of the Legend - La nascita della leggenda ci propone una nuova versione del mito all'interno di un contesto che cerca di delineare un quadro veritiero della situazione socio-politica che vigeva in tale periodo storico, accompagnandoci in questa spietata guerra tra gang in cui il Nostro diventa elemento fondamentale per la nascente rivoluzione partita dal basso, lenta ma inesorabile.



Ciak, azione!

Il prologo è già un concentrato di pura azione e mette in mostra lo stile che verrà utilizzato per tutto il resto delle due ore di visione: mosse veloci, un copioso utilizzo degli effetti al rallentatore e una violenza più marcata del solito, con il sangue che sporca spesso i vestiti dei combattenti.

La resa coreografica è di buon livello, con il protagonista Eddie Pang e Sammo Hung nei panni del villain a dare lustro all'arte del kung-fu tramite esecuzioni impeccabili, pur a tratti castrate dalla ricerca di un impatto estetico più tronfio che realistico.

Il maggior limite di Rise of the Legend - La nascita della leggenda risiede però nel blando ritmo narrativo, con sviluppi non sempre chiarissimi a una prima visione e un'eccessiva ridondanza di intrecci, flashback e sottotrame che rischiano di distogliere l'attenzione dal cuore della vicenda, una revenge-story ammantata di parziale retorica ma paradossalmente priva di veri e propri slanci emozionali.



Alcuni passaggi sono effettivamente accattivanti e il nuovo arrangiamento dell'iconica colonna sonora basata sulla ballata On the General's Orders - nella cultura popolare collegata proprio alla figura di Wong - ha una certa potenza enfatica, ma a mancare è una visione d'insieme ad ampio respiro.

Il risultato è godibile seppur lontano dall'eccellenza, rimanendo consigliabile esclusivamente al target di riferimento primario.