Riders of Justice, la recensione del film con Mads Mikkelsen

Molto attivo come sceneggiatore, con oltre cinquanta collaborazioni a oggi, il regista danese Anders Thomas Jensen ha firmato in carriera anche alcuni interessanti lavori dietro la macchina da presa. Basti pensare al folgorante Le mele di Adamo (2005) o al più recente, e purtroppo ancora inedito in Italia, Men & Chicken (2015).



Lo ritroviamo ora dietro la macchina da presa di questo atipico Riders of Justice, film che vede come punta di diamante all'interno dell'affiatato cast un certo Mads Mikkelsen, attore ormai amatissimo dal grande pubblico internazionale e reduce dal clamoroso successo, di critica e di pubblico, del magnifico dramma alcolico-esistenziale Un altro giro (2020).

Qui le atmosfere sono di tutt'altro genere e cercano di dar vita a un ibrido particolare, che mette insieme dramma, commedia, azione e teorie filo-fantascientifiche sul calcolo delle casualità e sull'importanza del destino. Un film uscito su tutte le principali piattaforme streaming come ad esempio Chili e Rakuten TV.

Riders of Justice: domani è un altro giorno

Non è semplicissimo spiegare la trama di Riders of Justice, o meglio lo è ma accettarla non è altrettanto scontato da parte del pubblico medio, pronto solitamente ad accogliere a sé narrazioni più lineari e precise.

La vicenda prende il via quando la moglie del protagonista Markus, militare all'estero, muore in un attentato sulla metropolitana, poco dopo che un uomo le aveva ceduto il suo posto a sedere.



Markus fa subito ritorno a casa per celebrare il funerale e prendersi cura della figlia adolescente, quando viene contattato dal "miracolato" che aveva lasciato il sedile alla compagna.

Questi, insieme a due amici-colleghi, è un matematico che sta studiando il calcolo delle probabilità per le quali un evento avvenga in determinate circostanze ed è convinto a ogni costo ad aiutare Markus a scoprire la verità dietro la tragedia e a farla pagare all'assassino. Ma niente sarà semplice in calcoli dalla così difficile applicazione nella realtà.

Di tutto e di più

Riders of Justice criesce sin da subito a catturare l'attenzione dello spettatore. Vuoi per una semplificazione comunque giustificata dalle varie evoluzioni, vuoi per quella varietà di situazioni che trascinano il ritmo ad altissimi livelli di scoppiettante adrenalina.



Perché l'azione c'è, ed è tanta, ottimamente supportata dalla massiccia presenza di Mikkelsen - ormai una garanzia anche nei ruoli muscolari - che come i più classici vendicatori non esita a farsi giustizia nel solo modo che conosce, ossia quello della sana e immediata violenza.

E poi il lato comico che suggella queste due ore circa di visione, con il trio di comprimari perfettamente conscio dei rispettivi ruoli e con la battuta pronta in ogni occasione, sia nelle situazioni più tensive che in quelle più leggere.

Il regista, anche co-autore della sceneggiatura insieme al Nikolaj Arcel de La torre nera (2017), sa come gestire tempi, luoghi e personaggi e creare momenti di pura emozione quando meno uno se li aspetta, lasciando che sia comunque il lato ludico a dominare la maggior parte del minutaggio e a garantire al grande pubblico quel giusto mix tra intrattenimento di genere e risate, meno stupide del previsto.

Un'opera a 360 gradi, che non ha paura di osare e proprio nel suo essere così dannatamente sbruffona vince la propria, personalissima, scommessa.