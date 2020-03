Ricomincio da noi, la recensione del film di Richard Loncraine

Lady Sandra Abbott sta festeggiando il 35esimo anniversario di matrimonio, con un grande ricevimento e decine di invitati della upper-class londinese, quando scopre il marito imboscato in uno sgabuzzino con la sua migliore amica. La protagonista viene così a sapere che la relazione extra-coniugale va avanti da tempo e decide di abbandonare la lussuosa dimora coniugale per andare a vivere con la sorella maggiore Bif, con la quale non ha rapporti da anni. Quest'ultima vive in un quartiere proletario ed è uno spirito libero, partecipando attivamente a una scuola di ballo e con una vita sociale ricca di eventi e situazioni particolari.

Sandra ha modo di conoscere la cerchia di amici della consanguinea, incluso Charlie: l'uomo è ancora sposato ma la compagna è rinchiusa in una casa di cura e per via dell'Alzheimer non lo riconosce più. Bif cercherà di spingere Sandra e Charlie l'una verso l'altro mentre la vita inizia a riservare al folto gruppo di anziani sia inattese gioie che notizie nefaste.

Non è mai troppo tardi

Il regista Richard Loncraine aveva incantato la critica con la sua moderna e originale reimmaginazione del Riccardo III di Shakespeare, trasportato negli anni '30 dello scorso secolo, che gli garantì l'Orso d'argento per la miglior regia nel lontano 1996. Successivamente il cineasta non ha più trovato una pari ispirazione, firmando una manciata di titoli godibili ma per nulla trascendentali (come Wimbledon o Firewall - Accesso negato) ai quali si è aggiunto nel 2017 questo Ricomincio da noi, una commedia romantica in età senile che recupera molti dei topoi del filone in una chiave piacevolmente classica ma al contempo poco coraggiosa. Ci troviamo infatti davanti a un film indirizzato fin dai primi minuti a un pubblico di estrazione televisiva che si ritroverà, nello scorrere delle quasi due ore di visione, ad assistere a una serie di eventi rassicuranti in calibrato equilibrio tra leggerezza e dramma.

Tra serio e faceto

Ricomincio da noi convince in particolar modo nella prima metà, dove l'anima british esplode in quell'humor tipicamente autoctono, tra battute e gag che suscitano risate e sorrisi in egual misura, giocando anche con l'età avanzata dei personaggi alle prese con situazioni spesso improbabili. La seconda parte invece propende su un più marcato sentimentalismo e su un'esasperazione della retorica, con la malattia che entra in ballo quale scomoda guastafeste, e su una reiterazione degli stereotipi che vede coinvolto anche il nostro Paese. L'esibizione di ballo che coinvolge i protagonisti ha infatti luogo proprio a Roma, con l'Italia rappresentata tramite i soliti cliché (pizza - spaghetti - Fontana di Trevi) e l'accompagnamento musicale di hit passate come Tintarella di luna.

Il tentativo di reinventarsi da parte di Sandra e di ricominciare da zero, condizione condivisa con altre delle figure principali, viaggia sui canonici step e solo l'affiatata alchimia tra i membri del cast riesce a rendere più interessante quanto accade su schermo.

In particolar modo il trio formato da Imelda Staunton, Timothy Spall e Celia Imrie - centri emotivi del racconto - ricorre a un raffinato mestiere e riesce a risultare credibile anche nei passaggi più improbabili della storia.