Ricchi d'amore, la recensione della commedia romantica Netflix

Nelle vicinanze di Rio de Janeiro, il giovane Teto trascorre una vita di agi e spensieratezza. Figlio di un ricco uomo d'affari, proprietario di una compagnia specializzata nella distribuzione di pomodori, il ragazzo è cresciuto senza che mai gli mancasse niente, a cominciare proprio dalle conquiste in ambito sentimentale, tanto da esser considerato uno dei più richiesti dongiovanni della zona. La situazione sembra destinata a cambiare quando il genitore, stufo di vederlo bighellonare tutto il giorno, decide per il suo imminente compleanno di "regalargli un lavoro" e di mandarlo come tirocinante in una sede della società.

Il protagonista sceglie però di scambiarsi il ruolo con il suo migliore amico - figlio della governante - che prenderà il suo posto mentre lui vestirà i più poveri panni. Le cose si complicano ulteriormente quando Teto si innamora della bella infermiera Paula ed è costretto a mentire sulle sue reali origini per non far saltare la copertura, dando il via a una serie di eventi imprevedibili e paradossali.

Le vie dell'amore

Sbarca direttamente nel catalogo di Netflix come Original Ricchi d'amore, commedia romantica diretta a quatto mani da Bruno Garotti e Anita Barbosa che ricalca senza troppa originalità il tema dello scambio di identità. In questo caso, seppur in maniera leggera e ingenua, vi è spazio anche per il discorso sulla lotta di classe, con il ricco e il povero che si scambiano i ruoli in quella scia di titoli che vanta esponenti d'eccellenza in ogni angolo del globo, dal sempiterno Una poltrona per due (1983) al nostrano Un povero ricco (1983).

Il tutto è al servizio di una trama romantica che è il reale collante del film e che tenta di imprimere uno sprint frizzante e giovanilistico a un'operazione altrimenti troppo abbottonata sul dogmatismo di fondo. Divertimento a buon mercato e facili sentimenti, con un pizzico di accennato erotismo a far capolino qua e là, caratterizzano così l'abbondante ora e mezza di visione che, a scanso di sorprese, si indirizza verso il classico e prevedibile epilogo senza sussulti di sorta.

Risate a metà

A dire il vero la narrazione prova a sfumarsi ulteriormente tramite una copiosa lista di figure secondarie che circondano il trio di personaggi principali. Una manciata di gag - pur derivative - riescono a suscitare qualche timida risata, ma Ricchi d'amore ha il fiato corto per reggere l'effettivo minutaggio e la ciclicità delle situazioni e del tema portante sul gioco identitario finisce ben presto vittima di una concezione eccessivamente approssimativa per risultare convincente. La morale di fondo è qui opzionata su toni qualunquisti che privano di fatto il racconto di un reale e credibile percorso catartico.

Tra scambi di persona e telefonati colpi di scena, il film procede su una linea guida chiara e precisa senza cullare ambizioni di sorta, con l'unico intento di strizzare l'occhio a un target, prevalentemente femminile, alla ricerca di love-story immediate e scanzonate.

L'eterogeneo cast si offre ai relativi, stereotipati ruoli in performance senza infamia e senza lode, definizione questa da condividere con l'operazione stessa, mai capace e nemmeno volenterosa di valicare i confini di un'innocua frivolezza destinata a platee di poche pretese.