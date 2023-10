Reptile Recensione: su Netflix un thriller con poche sorprese

Non è un caso che alla sceneggiatura abbia contribuito lo stesso Benicio del Toro e che proprio il suo personaggio risulti il tratto più distintivo di una storia altrimenti sì tensiva e godibile, ma non certo originale nel suo riproporre uno schema consolidato di certo cinema thriller / poliziesco. Non soltanto lo spettatore più navigato, ma anche quello occasionale non tarderà infatti a indirizzare i propri sospetti su quello che risulterà essere il vero colpevole, spalleggiato o meno da altri personaggi che si mostrano troppo presto nei loro lati oscuri.



In Reptile, che ha catalizzato le attenzioni del pubblico di Netflix - leggete qui la nostra rubrica sulle uscite Netflix di ottobre 2023 - al punto di raggiungere la vetta dei titoli più visti, l'insistenza su certe false piste o il disseminare indizi qua e là col contagocce fa intuire come la verità sia molto più semplice di quanto possa inizialmente apparire e a conti fatti le due ore abbondanti di visione risultano anche troppo abbondanti per quanto vi era effettivamente da raccontare. Ma andiamo con ordine...



La casa degli orrori

I primi secondi ci portano alla scoperta di questa coppia in crisi, formata dall'agente immobiliare Will Grady e dalla sua collega e fidanzata, da un anno e mezzo, Summer. Un rapporto tra "alti e bassi", che si conclude drasticamente quando lei viene ritrovata senza vita, con un coltello in pancia, in una delle lussuose dimore che il compagno doveva vendere. Le indagini vengono affidate all'esperto detective Tom Nichols, che nasconde anch'esso qualche scheletro nell'armadio: il poliziotto interroga per primo Will, e tende ad escludere un suo diretto coinvolgimento nel delitto.

Nel frattempo l'investigazione apre nuove piste e tra i potenziali sospettati finisce non soltanto l'ex marito della vittima, Sam Gifford, invischiato in presunti traffici di droga, ma anche lo sbandato Eli Smith, che ha un conto in sospeso con la famiglia Grady per un torto passato relativo proprio a una questione di proprietà immobiliari. Nichols, che nel frattempo ha anche da far fronte a una presunta infedeltà coniugale, dovrà districarsi in un intreccio torbido e ricco di sorprese, ritrovandosi alle prese con decisioni difficili e rimorsi di coscienza nella sua ricerca di fare la cosa giusta, costi quel che costi.



Un senso di déjà vu

Il problema principale di un'operazione come questa, nella quale la suspense e la relativa curiosità del pubblico risiedono proprio nello scoprire/svelare come siano andate realmente le cose, è nel suo essere fin troppo prevedibile, negando di fatto colpi di scena degni di tal nome e smorzando anche i passaggi clou in rese dei conti dove tutto sembra già scritto in partenza e sì, tranquilli, l'epilogo probabilmente non farà che confermare le vostre previsioni.

Il regista Grant Singer, anche co-autore della sceneggiatura, ne viene dal mondo dei videoclip musicali ed è qui al suo esordio assoluto sul grande schermo: dimostra già una mano sicura dietro la macchina da presa, ma non può fare miracoli quando il cuore della vicenda ricorre a soluzioni derivative e si trascina su luoghi comuni assortiti, anche dal punto di vista prettamente introspettivo. Lo stesso personaggio di Benicio del Toro, con tutti i suoi piccoli drammi personali - routine di "coppia che scoppia" inclusa - sembra ricalcato su modelli ben più ispirati e senza l'intensa performance dell'attore portoricano, che tampona dove può, avremmo avuto un protagonista molto più anonimo.

Il mito dell'american dream viene già sin da subito disilluso, quando si insinuano quelle crepe che sembrano soltanto il frutto di un litigio passeggero, prima che la tragedia abbia luogo e scateni il versante investigativo. Ma ad ogni modo è una società schiava dei propri sogni e delle proprie ambizioni quella che traspare nel successivo minutaggio, dove il fare bene il proprio lavoro è essere una mosca bianca e la massa è mossa da istinti feticisti e deplorevoli (una sequenza nella casa teatro degli orrori è quanto mai esplicativa in tal senso).



Cuore di tenebra

Un senso di inquietudine che trova ideale ispirazione nella fotografia di Mike Gioulakis, il cui lavoro su due horror cult come Noi (2019) e It Follows (2014) - la nostra recensione di It Follows è a portata di clic - si riverbera anche su questa storia dai toni cupi, dove l'orrore è molto più reale e tangibile nella sua verosimiglianza.Qua e là emergono toni e atmosfere che sembrano rifarsi a certi cult della filmografia di David Fincher, ma è più una momentanea impressione che una salda costanza e il modello di riferimento viene soltanto sfiorato, mai raggiunto.

Convincente anche il resto del cast, con Alicia Silverstone e uno sciupato Justin Timberlake negli altri due ruoli chiave, con la presenza di affermati caratteristi a vestire i panni dei numerosi personaggi secondari e ad impegnarsi, per rendere meno scontati dei personaggi purtroppo vittime delle ovvietà di uno script che sembra voler andare sul sicuro, non uscendo dal seminato, per compiacere il pubblico più tradizionalista. A latitare sono soprattutto le motivazioni che muovono le varie parti in causa e anche quando queste vengono sommariamente esposte risultano semplici accenni, troppo labili per giustificare delle svolte così estreme e rendersi plausibili agli occhi di chi guarda. Tutti elementi che rendono Reptile un film paradossalmente letargico, incapace di trovare una propria via ma al contempo capace di intrattenere se approcciato senza troppe pretese.