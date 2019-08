Repeaters, la recensione del film di Carl Bessai

Kyle, Sonia e Michael sono coinquilini in un centro di riabilitazione per giovani tossicodipendenti. Bob, il loro supervisore, li spinge a scusarsi con le persone che hanno ferito a causa della loro condizione ma i tre sembrano poco ricettivi ai quotidiani sermoni, nonostante stiano cercando di rimettere in piedi le loro esistenze: Sonia continua a far visita al padre malato, con il quale ha pessimi rapporti sin da quando era bambina, da tempo degente in ospedale mentre Kyle tenta di rinsaldare il legame incrinato con la madre e la sorella minore. Un giorno la ragazza riceve una telefonata che la informa della morte del genitore, tragedia personale che la avvicina sempre più a Kyle.



In Repeaters al sorgere della nuova alba, successiva a una notte di tempesta con relativi blackout, gli amici scoprono di star rivivendo gli stessi eventi dello "ieri filmico", comprendendo di essere finiti in un loop temporale che continua a ripetersi ogni mattina. Dopo l'iniziale spaesamento, i protagonisti decidono di approfittare della situazione per compiere piccoli crimini, consapevoli che 24 dopo tutto sarà come prima e non ne pagheranno le conseguenze, ma ben presto Michael inizia a farsi prendere la mano e diventa sempre più violento e fuori controllo, causando timori e dubbi morali nei suoi compagni.

Una morbosa assuefazione

Non sempre una formula vincente trova adeguato adattamento in nuove versioni e Repeaters ne è un chiaro esempio. L'incipit narrativo è quello alla base di un grande classico come Ricomincio da capo (1993), recentemente ripreso con personalità dal divertente dittico horror/slasher di Auguri per la tua morte, e inerente perciò il continuo ripetersi delle medesime giornate nel loop temporale nel quale vengono scaraventati i malcapitati protagonisti. In questa produzione canadese del 2010 diretta dal misconosciuto Carl Bessai, la trama è ulteriormente complicata dalla tossicodipendenza dei personaggi, elemento che sulla carta poteva aprire a interessanti sfumature ma che alla resa dei conti si rivela un inutile quanto gratuito orpello.



La cura psicologica nel tratteggiare le tre figure centrali, reduci chi più chi meno da un tragico passato, è infatti ai minimi termini e i comportamenti che questi prenderanno con lo scorrere sempre più instabile degli eventi sono forzati al solo fine di scatenare dinamiche action/thriller mai realmente convincenti, con la tensione che fa capolino solo in un paio di scene comunque eccessivamente "caricate" per raggiungere tale scopo.

Tempus fugit

Repeaters pare procedere col pilota automatico senza una precisa linea guida, al giungere dei titoli di coda si ha così l'impressione di aver assistito a una grossa occasione mancata, con i potenziali spunti di sceneggiatura persi in un mix confuso e poco coeso tra ovvi percorsi di riscatto e sottotrame romantiche quanto mai prevedibili: il discorso sul pagare le proprie responsabilità e le relative conseguenze è espletato in maniera tristemente superficiale. Ed è proprio la scarsità di variabili a penalizzare la scorrevolezza di un racconto che già dopo la prima mezz'ora prende una brutta piega, riducendo i protagonisti a pedine di un diabolico scherzo del destino che li mette l'uno contro l'altro, senza reali motivazioni morali, con la droga come fin troppo semplice espediente per giustificare certe scelte.



L'attenzione per i dettagli, spesso foriera di interesse in produzioni di questo tipo, non convince pienamente e il cast, pur vittima di alter-ego stereotipati che procedono su meccaniche castranti, si rivela anonimo per creare un vero e proprio legame empatico con lo spettatore. Non tutto è da buttare nei novanta minuti di visione, e gli appassionati del filone riusciranno a perdonare certe evidenti ingenuità e negligenze, ma sul tema sono disponibili titoli molto più solidi e convincenti.