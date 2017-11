Red Dawn - Alba rossa, la recensione del film con Chris Hemsworth

Jed Eckert è un marine degli Stati Uniti che ha fatto ritorno a casa in quel di Spokane, Washington, dove ritrova il padre poliziotto e il fratello minore Matt, con cui ha avuto rapporti difficili dopo la morte della madre. Il giorno dopo il suo arrivo coincide però con l'invasione degli Stati Uniti da parte di forze militari della Corea del Nord, che in poco tempo riescono a prendere possesso dell'intero Paese. Jed e Matt, in compagnia di alcuni amici, riescono a fuggire in auto nella foresta circostante dove decidono di organizzarsi ed addestrarsi militarmente al fine di dare il via ad una ribellione contro l'esercito invasore.

Wolverines are back!

Nel cult originale firmato nel 1984 da John Milius il nemico era allora la Russia, nella contemporaneità però era impensabile rendere nuovamente la nemesi l'esercito sovietico: ecco così che in questo remake, "vecchio" ormai di cinque anni, si è optato per la minaccia nord-coreana, oggi più che mai vero e proprio potenziale pericolo per il mondo intero. Ecco così che in Red Dawn - Alba Rossa ha luogo una distopia fantapolitica che rasenta l'assurdo, a cominciare fin dalla rocambolesca invasione che coglie totalmente impreparate le difese americane, basti vedere la sequenza realizzata con una mediocre CG in cui dai jet stranieri si calano col paracadute centinaia di soldati dagli occhi a mandorla. Il resto della visione sembra seguire le moderne derive young-adult, con un gruppo di giovani adolescenti, capitanati dal più esperto e adulto reduce Chris Hemsworth, che improvvisa improbabili tecniche di guerriglia in campo aperto, andando contro ogni logica di tattica militare e tralasciando qualsiasi verosimiglianza di genere, rinunciando anche all'efficace e sanguigna violenza che caratterizzava l'originale. I risvolti interpersonali seguono pedissequamente i cliché del genere, con love-story già esistenti o in divenire e il rapporto contrastato tra i due fratelli a cercare di infondere un vago retrogusto drammatico al racconto, ma nemmeno alcune tragiche (e sorprendenti, almeno nel finale) perdite sono in grado di risollevare il versante emozionale di un film in cui, come sempre, gli Stati Uniti sono pronti a risorgere dalle proprie ceneri quali portatori di libertà e verità assolute.