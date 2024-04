Rebel Moon Parte 2 Recensione: come prima e pure un po' peggio di prima

Nell'accozzaglia scomposta del primo film (qua se volete ecco la nostra recensione di Rebel Moon Parte 1) mancava giusto Il Signore degli Anelli, film che pronti via Zack Snyder cita palesemente e in maniera gratuita così da completare la sua tombola e darsi una bella pacca sulla spalla. Perché il punto fondamentale da cui partire è proprio questo: Rebel Moon - Parte 2 si trascina tutti i problemi del capitolo precedente e non riesce mai a risolverli o a portare avanti il discorso su questo mondo a metà tra fantasy e fantascienza con zero spessore che il regista ha creato.



La sfregiatrice, questo il sottotitolo della seconda parte, pare quasi il primo film rimasticato e appiccicato sullo schermo di Netflix, per due estenuanti ore che sembrano davvero non finire mai. E per le quali valgono quasi le stesse cose dette nella recensione precedente, solo che al secondo (ma non ultimo, visto che Rebel Moon avrà 6 film) giro si aggravano ancora di più, perché qua Zack Snyder doveva raccogliere quello che ha seminato. Solo che gli piace troppo filmare il grano in slow-motion.



Ma che ne sai di quel campo di grano di Rebel Moon Parte 2

Il problema principale di Rebel Moon - Parte 2 è la gestione del ritmo narrativo. Per la prima ora non succede praticamente nulla, con addirittura trenta minuti iniziali in cui Zack Snyder per qualche non meglio specificato motivo reitera scene di mietitura e raccolta del grano come se fosse un documentario di National Geographic (al ralenti, ovviamente).



Ed è qui che tutto comincia subito a vacillare: la prima parte non era riuscita a dare spessore ai personaggi e in Rebel Moon - Parte 2 succede di nuovo la stessa cosa. Snyder per la prima ora inserisce flashback in continuazione per dare un senso alle figure dei co-protagonisti, azzoppando la narrazione senza che davvero nulla accada per sessanta minuti, se non una preparazione dei contadini che strizza l'occhio fino a farlo lacrimare a I Sette Samurai o I Magnifici Sette (uno vale l'altro). Contadini che, oltretutto, sono già abilissimi a qualsivoglia ambito guerriero: un vero colpo di fortuna visto che avevano solo cinque giorni per prepararsi contro l'invasione di forze addestrate, brutali e militarmente molto più equipaggiate. Ma comunque, in Rebel Moon - Parte 2 ci sono proprio i momenti in cui la narrazione si ferma e uno ad uno i vari personaggi salgono sul palco, ricordano chi sono, e passano il microfono a quello successivo, senza che lascino il minimo segno emotivo nello sguardo dello spettatore.



Nomi, cose, città e Zack Snyder

Come era già capitato nel capitolo precedente, anche in questo caso Zack Snyder tenta di infilare tutto il possibile nel film, ogni sfumatura fantasy o fantascientifica che gli viene in mente. Nel farlo mette in bocca ai suoi personaggi frasi da spot pubblicitario, talmente chiare e senza alcun sottotesto narrativo che a volte si riescono ad anticipare le battute degli attori in scena.



Rebel Moon - Parte 2 sembra voler rifare la Parte 1 ma con un po' di esplosioni in più, perché a questo giro dopo due ore e mezza i personaggi sono già tutti riuniti, ma soltanto dopo sessanta minuti succede veramente qualcosa. Solo che quel qualcosa, la battaglia tra gli Snyderissimi Sette, i contadini e i cattivi (perché non c'è altro modo per definirli, sono cattivi punto e basta) è girata in maniera convulsa, confusionaria e senza alcun ritmo.



Personaggi che colpiscono a calci i cattivi nonostante abbiano un fucile in mano, altri che si lanciano a petto nudo contro gente armata dei suddetti fucili brandendo delle asce, morti che vorrebbero essere epiche ma che finiscono per ricordare soltanto la scena di Tropic Thunder in cui Tugg Speedman non riesce a piangere. Rebel Moon - Parte 2 alterna i soliti estenuanti ralenti di Snyder a scene caotiche, che non hanno la minima profondità di campo e, per estensione, di densità narrativa.



Rebel Moon Parte 1 remake

Tolta giusto la sezione in cui si reclutano i personaggi, Rebel Moon - Parte 2 sembra quasi un remake della Parte 1: ci sono fin troppi elementi narrativi reiterati, il problema è che erano già gestiti male nel primo, perciò in questo caso risaltano ancora di più. Questo secondo capitolo non aggiunge nulla al primo: stesso villain bidimensionale, stesso (nullo) rapporto tra i personaggi, stessa gestione imbarazzante del robot interpretato da Anthony Hopkins (che resta la cosa più interessante di tutte, almeno a livello visivo, e viene da chiedersi perché venga sfruttato così male). C'è pure la stessa violenza palesemente castrata per rientrare nel rating, e si può di nuovo intravedere dove il regista inserirà tutte le scene in più della sua adorata Snyder Cut.



Sono identici anche i finali o i rimandi alla "lore" generale, con personaggi che appaiono così, tanto per provare a stratificare il racconto ma, esattamente come nel primo film, risultano solo figurine interscambiabili senza alcun trasporto emotivo. Ci sono un mucchio di primi piani di persone che urlano in Rebel Moon - Parte 2, assieme agli estenianti ralenti plastici che depotenziano qualsiasi scena action e una quantità abnorme di lens-flare ogni volta che c'è una luce un po' più intensa, come se rappresentassero un segno distintivo di una qualsivoglia poetica cinematografica. Zack Snyder con Rebel Moon - Parte 2 bissa l'insuccesso del primo capitolo, peccato che questa volta non abbia più nemmeno il beneficio del dubbio.