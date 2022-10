La ragazza della palude Recensione: un thriller che fa acqua da ogni parte

Ci sono una serie di personaggi femminili che non vengono lasciati stare, facendoli diventare protagoniste di racconti che fin dal principio non riescono pienamente a convincere per atmosfere e intenti, confermando la loro insufficienza nel proseguimento della storia che le vede coinvolte. Un aspetto che le inserisce principalmente nell'ambito thriller, in cui queste donne diventando il centro di accadimenti e eventi torbidi e turbolenti, mentre tutto attorno a loro si muove velocemente. Opere che tendono a giungere sullo schermo passando prima per la pagina stampata; libri che vengono trasposti e che da intriganti gialli d'intrattenimento letterario si tramutano in tediosi drammi cinematografici privi di identità.



Negli ultimi anni è capitato a La ragazza del treno (2015) con protagonista Emily Blunt e tratto dal romanzo di Paula Hawkins, per passare poi a La donna alla finestra (2021), thriller hitchcockiano che del maestro del terrore non ha nulla se non il rimando allo sguardo e al suo scrutare nelle case e dimore altrui. Tra le uscite al cinema di ottobre 2022 è il caso di La ragazza della palude, anche questo nato prima dalla scrittrice Delia Owens e trasformato poi in versione filmica per veder dare volto ai suoi protagonisti agli attori Daisy Edgar-Jones, David Strathairn, Taylor John Smith e Harris Dickinson.



Vivere ai margini

Una storia tragica che vede la giovane Kya (Edgar-Jones) dover affrontare le conseguenze di una famiglia disfunzionale in preda agli umori e all'alcolismo del padre violento. Un uomo lasciato solo, con una moglie che ha deciso di abbandonare i suoi figli pur di non subire più alcuna sevizia, così come ognuno dei fratelli più grandi della bambina, la quale è finita per crescere sola all'interno di una palude del Nord Carolina negli anni Cinquanta.

Una personalità insolita per la cittadina limitrofa ai piedi di quel luogo fatto di acqua e fango, da cui la giovane verrà brutalmente staccata dopo essere stata accusata di omicidio; credenza alimentata dalla diffidenza che la donna ha sempre suscitato, mettendo in mostra i pregiudizi e le malelingue di un'intera comunità. Se le accuse contro Kya sono del tutto infondate e mosse da spirito acre e malizioso, quelle che vengono fatte nei conforti del film che la vede protagonista sono invece del tutto giustificate. Pur rispettando determinati elementi del suo genere d'appartenenza e seguendolo dividendo la storia in due parti per permettere di mostrare la crescita e il punto di svolta dell'esistenza di una ragazza lasciata troppo presto da sola, la pellicola di Olivia Newman risente di una pesantezza che carica gravemente lo scorrimento dell'opera e ne arresta con prontezza la presa e il coinvolgimento.



Una prova deludente per Daisy Edgar-Jones

Dalla fotografia opaca e la regia anonima, La ragazza della palude cerca di esprimere la forza e determinazione di una protagonista che si è dovuta mantenere da sola, la quale cerca di trovare senza alcun aiuto il proprio posto nel mondo. Di proteggere quella casa che apparteneva alla sua famiglia da cui non si è mai voluta separare, fronteggiando le diffamazioni e non tirandosi indietro davanti all'apprendimento e allo studio, provando ad ampliare le sue conoscenze il più possibile.

Nonostante però l'intraprendenza di Kya, il personaggio risulta scontato e bidimensionale, ma la cosa peggiore è il suo venir mal impersonato da una solitamente brava Daisy Edgar-Jones (recuperate la nostra recensione di Normal People, la recensione di Fresh e la recensione di In nome del cielo per scoprire altri titoli con protagonista l'attrice). Una recitazione che è il vero specchio dell'esasperazione della pellicola, quella che La ragazza della palude vuole suscitare, ma che non sa appigliarsi a nient'altro se non alla drammaticità o al dolore così da rendere scontato e insofferente il film con i suoi personaggi.





Una protagonista che nel suo dover dimostrarsi come fuori dal mondo lo risulta anche dalla narrazione stessa, scollegata quasi dall'opera e portando lo spettatore a perdersi. Un thriller scialbo e uggioso, da mettere nello scaffale delle pellicole di genere con personaggi femminili che avrebbero meritato di più.