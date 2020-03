Raccontami di un giorno perfetto, la recensione del film Netflix

Violet Markey è una studentessa che non ha ancora superato la morte della sorella, deceduta mesi prima in un incidente automobilistico. All'inizio del film la ragazza si sta per gettare da un ponte quando viene sorpresa da Theodore Finch, un compagno di scuola che stava facendo jogging proprio in quel momento e che la fa desistere dall'intento suicida. Da quel giorno l'improvvisato salvatore diventa ossessionato dalla figura di Violet, che da tempo ha ridotto notevolmente le proprie relazioni sociali preferendo una statica solitudine.

La nascita di questa nuova amicizia, che con lo scorrere dei giorni evolve in qualcosa di più profondo, è però minata dai cosiddetti "umori neri" di Theodore che, reduce da un'infanzia difficile, tende spesso a isolarsi e a scatenare la sua rabbia repressa in inaspettati scatti di violenza, tanto da essere soprannominato "lo schizzato" a scuola. L'incontro/scontro tra queste due personalità, così diverse e al contempo simili, permetterà a entrambi di maturare e affrontare i rispettivi demoni.

Una love-story problematica

Alla base del film c'è l'omonimo romanzo pubblicato nel 2015 da Jennifer Niven, uno young-adult nel quale la scrittrice usava uno scambio di point of view tra i due personaggi principali. Un'alternanza tra le pagine che permetteva di esplorare, con la prima persona, i relativi caratteri. Nella trasposizione, la cui sceneggiatura è stata co-firmata dalla stessa autrice, si è saggiamente evitato l'abuso di voice-over, che avrebbe rischiato di appesantire il ritmo e di scadere in parti eccessivamente verbose, preferendo un approccio più classico nel filone romantico moderno. Raccontami di un giorno perfetto (nuovo originale Netflix) procede quindi, nel corso dei suoi cento minuti di visione, su una linearità narrativa archetipica, che si avvicina alle atmosfere più sofferte e dolenti del genere, senza una malattia incurabile di mezzo a complicare il destino dei protagonisti.



Il film ha momenti effettivamente emozionanti, con un colpo di scena finale parzialmente inaspettato che squarcia il tessuto umorale del racconto, ma a tratti pare figlio di una costruzione certosina che toglie genuinità all'insieme. In mezzo, figure di contorno che si rivelano elementi di collegamento - con una caratterizzazione ai minimi - e una sorta di accentuata concessione al melò contemporaneo, per appagare il target adolescenziale.



Proprio l'insistenza su tematiche aspre e dolorose, che si intersecano in tutti i passaggi chiave della pellicola, compromette la leggerezza generale. La manciata di sequenze più fresche e rasserenanti sembra una sorta di obbligato passaggio di crescita nonché di messaggio sociale, di forzato - per quanto ovviamente condivisibile - invito alla speranza.

All'arrivo dei titoli di coda, infatti, viene linkato il sito del film, dove per chi è affetto da situazioni simili a quelle vissute da Violet e Theodore è possibile chiedere aiuto. Il regista Brett Haley, già dietro la macchina da presa degli ispirati The Hero (2017) e Hearts Beat Loud (2018), preferisce andare qui a colpo sicuro.

La scelta di un cast multietnico, capitanato da Elle Fanning (magnifica dal punto di vista espressivo nel gestire sentimenti di gioia e dolore) e dal Justice Smith di Detective Pikachu (2019), conferma ulteriormente l'impressione di assistere a un adattamento pensato più con la testa che con il cuore.