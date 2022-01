Quattro metà Recensione: su Netflix un film d'amore intrigante e imperfetto

Il mito dell'anima gemella scalda i cuori dei più romantici da tempo immemore. Platone fu il primo a teorizzare il concetto nel suo Simposio: gli esseri umani erano in origine individui perfetti ed ermafroditi, ma gli dèi, gelosi della loro felicità, decisero di tagliarli in due parti distinte. Da quel giorno ogni persona è costretta a vagare incompleta, alla ricerca della metà speculare di se stessa nascosta in un altro individuo. Come trovare l'anima gemella, che per definizione è unica, su un pianeta abitato da quasi otto miliardi di persone?



Quattro metà si interroga sulla fondatezza di tale ricerca, raccontando una storia romantica ambientata in due universi paralleli. Riprendendo il tema centrale del capolavoro di Paul Auster, 4321, Alessio Maria Federici narra le implicazioni insite nei piccoli particolari che possono sconvolgere una vita: un'interessante riflessione sul significato dell'amore e sull'essere anime gemelle. Sebbene il fulcro del racconto sia molto intrigante, il film - tra le uscite Netflix di gennaio 2022 - risulta nelle sue evoluzioni poco coraggioso, portato sullo schermo da una recitazione adeguata, ma con una sceneggiatura che si abbandona troppo facilmente a situazioni già esplorate in pellicole simili.



Quattro metà, due universi

Invitate ad una cena in terrazza, quattro persone vengono accoppiate dai loro migliori amici. Dario (Giuseppe Maggio) è un avvocato donnaiolo che cercherà di sedurre Giulia (Matilde Gioli), una matematica cinica e molto diretta, mentre Matteo (Matteo Martari) si innamora subito di Chiara (Ilenia Pastorelli), una donna romantica in cerca di una relazione duratura.

Gli eventi sembrano ormai segnati, le loro vite hanno imboccato una direzione ben precisa: ma cosa sarebbe successo se la mattina seguente Matteo non avesse telefonato a Chiara? Molto spesso un particolare apparentemente trascurabile è capace di cambiare lo svolgimento della storia, come un caffè qualsiasi preso durante la pausa che porta ad incontrare l'amore atteso da sempre. Incontri fortuiti, scherzi del destino e forti prese di posizione scandiscono la narrazione di due verità parallele ma ugualmente probabili, intrecciandosi in storie che rigettano il mito dell'anima gemella per ricordarci come la realtà possa essere mutevole.



Niente di nuovo sul fronte della commedia italiana

Quattro metà è una commedia romantica che non si pone l'obbiettivo di sconvolgere l'esistenza dello spettatore, ma vuole trasportarlo in 90 minuti di leggerezza attraverso una storia semplice che si dirama in direzioni opposte. Nella gestione di questi "universi paralleli" giace però un difetto della messinscena: il passaggio tra le due realtà non viene lasciato intuire da qualcosa in particolare, ma diventa chiaro solamente quando la composizione delle coppie è evidente.

La gestione sarebbe stata molto più naturale ed elegante se in fase di scrittura avessero trovato un oggetto, un luogo, o qualsiasi cosa con il potere didascalico di raccontare il salto nella seconda narrazione. La sceneggiatura di questa produzione Netflix Italia vive quindi di sensazioni contrastanti: la profondità della scrittura non riesce a coinvolgere tutti i particolari della trama, nonostante l'ottima idea che si pone al centro di tutto. La caratterizzazione dei personaggi è a tratti grossolana e, come se non bastasse, queste personalità non si palesano attraverso le loro azioni o parole, ma ci vengono letteralmente presentate nei minuti iniziali del film.



La donna romantica e quella cinica, lo sciupafemmine e l'amante dei libri: quattro protagonisti che si mescolano tra di loro in relazioni sempre problematiche - che ci ricordano quanto sia complicato instaurare un rapporto serio con una persona, altro che anime gemelle - portate in scena da un cast che si adatta alla scarsa brillantezza dei loro dialoghi, a volte sopra le righe e poco ispirati.



Una messinscena migliorabile

Anche se l'ambivalenza della sceneggiatura si dimostra il vero punto debole della pellicola, il restante comparto tecnico non aiuta certo Quattro metà a riprendere quota.

La colonna sonora scandisce quasi ogni momento del film, ma il suo essere aleatoria le impedisce di dare un taglio significativo alle scene importanti. La regia di Federici - che aveva già co-diretto per Netflix la serie dei The Jackal, trovate qui la recensione di Generazione 56k - fa tutto ciò che è in suo potere per dare un taglio cinematografico ad una sequenza a tratti ridondante di dialoghi tra due personaggi: la camera in perenne movimento allarga il campo, gira intorno ai protagonisti, si avvicina ai volti. Ma il tutto è reso meno incisivo da un montaggio frettoloso che non lascia osservare né il personaggio parlante né le reazioni di chi ascolta, tagliando troppo velocemente nel bel mezzo degli scambi e impedendo così lo stabilirsi di un rapporto credibile tra i personaggi.



Gli appartamenti dei protagonisti sono arredati con quella che sembrerebbe estrema cura - cercando di restituire un po' delle loro personalità attraverso gli interni - ma risultano strabordanti di oggetti che cozzano tra di loro, lasciando intuire come la buona volontà sia inciampata nello strafare. Purtroppo la fotografia non vive di particolari intuizioni, perché viene gestita con poca profondità e varietà; e scene in notturna sono caratterizzate da una dicotomia molto forte tra zone di luce e in ombra, mentre le riprese diurne sono luminosissime e senza traccia di contrasti.