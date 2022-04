Quando Hitler rubò il coniglietto rosa Recensione: un film che non stupisce

Flee, il film candidato agli Oscar metteva in scena l'esistenza in continuo movimento di un profugo gay afghano costretto a separarsi dalla sua famiglia e vivere senza poter mettere mai realmente radici - eccovi la nostra recensione di Flee, mentre qui trovate l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2022. Un senso di smarrimento continuo che impediva all'uomo di poter costruire un vero e proprio tetto perenne sotto cui stare per il timore di vederselo strappare via brutalmente, la stessa sensazione che ogni rifugiato ha provato sulla propria pelle non importa in quale tempo. Quella che ha descritto durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale Judith Kerr, scrittrice del romanzo semi-autobiografico Quando Hitler rubò il coniglietto rosa trasposto nell'omonimo lungometraggio da oggi al cinema non certo in maniera brillante



Quando si lascia casa

Scritto nel 1971, il romanzo storico di Kerr ripercorre l'infanzia perduta della bambina che, a causa dell'animo dissidente del padre Alfred, fu costretta a scappare assieme alla sua famiglia nel momento dell'ascesa al potere di Hitler.

Un critico teatrale famoso per i suoi articoli politici; un intellettuale non solo contrario ai principi di separazione tra tipologie di esseri umani, ma anche di origine ebraica, così come i suoi figli, portati perciò a distaccarsi dalla loro bella casa di Berlino, auto-imponendosi un esilio come unica maniera per salvarsi. Una vicenda che ha segnato al punto tale l'allora piccola Judith da volerle far metabolizzare gli eventi vissuti attraverso la scrittura. Formula che ha permesso alla donna di rimettere in prospettiva quello che per una bambina era solamente il continuo spostamento da un paese ad un altro, mostrando come l'essere privati della propria casa rappresentasse ugualmente una violenza, non al pari di altre vissute durante la guerra, ma senz'altro determinante e sofferta. Un atto corrosivo per l'animo che non riusciva più a riconoscersi in alcun luogo, dovendo continuare a scappare per cercare un porto sicuro.



Un animo allegro, un racconto piatto

Lo sviluppo di Quando Hitler rubò il coniglietto rosa, diretto da Caroline Link e scritto assieme alla sceneggiatrice Anna Brüggemann, si costruisce proprio attorno ai continui viaggi che i Kerr hanno dovuto compiere per ricercare un briciolo di pace.

La loro ricca dimora nel cuore della Germania rimane un ricordo per quella bambina, il fratello più grande e i genitori che, per mettersi in salvo, hanno potuto portarsi dietro solamente una valigia, pochi beni preziosi e un solo giocattolo a figlio. Una mappatura delle località, dalla Svizzera alla Francia, in cui il film come il libro sosta, raccontando ogni volta le vicende e lo spirito di adattamento di Judith al nuovo nido. Un pasto da mangiare e un letto caldo in cui poter riposare, che per troppo tempo non hanno però avuto il profumo di casa. Nonostante Quando Hitler rubò il coniglietto rosa concentri la propria riflessione sulla scalata del führer e su come questa condizionò la vita di tantissimi giovani che si videro privati della loro infanzia, il film di Caroline Link non ingrigisce mai il suo umore, rimanendo anzi allegro e pimpante anche durante le avversità che i protagonisti devono sopportare. Le prime avvisaglie della follia nazista sono presenti, seppur lontane dalla quotidianità dalla bambina e dei suoi familiari, e vengono proposte solamente come incentivo a provare malinconia verso la propria terra, che deve però tramutarsi in carburante per mettersi in marcia e scappare.



Il lato speranzoso e gioviale della pellicola contribuisce a dare un tono per ragazzi al racconto, così come nasceva l'idea principale per la carta stampata. Ma è un'eccessiva piattezza che finisce per condizionare l'opera, la cui osservazione sulla nostalgia di casa non smuove l'adeguata emozione negli spettatori. Un film dove l'impedimento più grande da dover affrontare è certamente l'imminente arrivo di un conflitto cruciale, ma che nella sua stesura fila liscio senza animosità o picchi emotivi. Un lungometraggio eccessivamente monotono e scialbo, pur nel suo tentativo di dare un significato al concetto di focolare .