Qualcosa di nuovo, la recensione del film di Cristina Comencini

Lucia e Maria sono amiche quarantenni inseparabili fin dai tempi del liceo, ma non potrebbero essere più diverse tra loro. La prima, cantante jazz spesso in tournée, ha un rapporto complicato con il genere maschile ed è molto attenta a relazionarsi mentre la seconda, madre di due bambini, è invece più disinibita e dedita ad avventure di una notte. In Qualcosa di nuovo le donne, entrambe separate, vedono la loro vita cambiare completamente quando incontrano il diciannovenne Luca, ragazzo del liceo, abbordato da Maria una sera in discoteca in preda ai fiumi dell'alcool. Lo stesso giovane non ricorda l'accaduto e Lucia, per sbrogliare la situazione, finge di essere l'amica e lo scaccia in malo modo. Luca però non si arrende e convinto che Lucia sia stata la sua conquista comincia a pedinarla e flirtare con lei, stringendo nel frattempo un rapporto platonico con Maria, in un atipico gioco delle parti che rischia di mettere in crisi il rapporto tra le due compari.

Donne in amore

Una commedia degli equivoci che mette in scena il mito delle MILF per il pubblico giovanile maschile e quello dei toy-boy per le donne di mezz'età in una narrazione che cerca di evitare moralismi fine a se stessi rischiando però di veicolare un messaggio ambiguo col non risolutivo epilogo. Cristina Comencini porta su grande schermo la sua piéce teatrale La scena in un film che si inserisce nella superficialità dello sguardo d'insieme tipico di gran parte del cinema italiano contemporaneo, gettando nei novanta minuti di narrazione un susseguirsi di stereotipi a buon mercato attraverso i quali si muovono forzatamente le interazioni tra i personaggi. Un erotismo nascosto e in ogni caso all'acqua di rose, una manciata di gag discretamente riuscite e le più che discrete interpretazioni di Paola Cortellesi e Michela Ramazzotti non bastano a salvare un'operazione che a dispetto dell'interessante spunto iniziale, ricco di potenzialità poi inespresse, si risolve in facilonerie assortite e in tempistiche stonate non sempre giustificanti la gestione del turbolento menage a trois al centro del racconto. Qualche alito più drammatico riguardante il passato di Lucia e la sottotrama relativa alla relazione con una compagna di scuola del giovane Luca (interpretato da Eduardo Valdarnini, successivamente visto in Suburra - La serie) tentano di variare le coordinate chiave ma l'impressione generale è quella di un'operazione ad uso e consumo di un pubblico voyeuristico prettamente televisivo.