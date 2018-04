Psychokinesis, la recensione del film originale Netflix

Shin Seok-heon è un uomo divorziato di mezz'età che lavora come addetto alla sicurezza in una piccola ditta, spendendo i miseri guadagni in bottiglie di birra e sognando un successo mai realmente arrivato. Un giorno riceva la notizia della morte dell'ex-moglie e si prende così a cuore le vicende della figlia Roo-mi, da lui abbandonata quando era solo una bambina. In Psychokinesis l'ormai ragazza lo informa che la madre è in realtà deceduta in seguito ad una colluttazione con gli operai alle dipendenze di una multinazionale che ha intenzione, con l'appoggio della polizia lautamente pagata, di radere al suolo un'intera zona della città per costruirvi un centro commerciale. Roo-mi e gli altri proprietari dei locali adiacenti sono pronti a tutto pur di far valere le loro giuste ragioni ma le forze alle quali si oppongono sembrano non dar loro scampo; sarà allora Shin Seok-heon, entrato di recente in possesso di sovrannaturali poteri telecinetici (causati dall'assunzione di acqua sorgiva contagiata da una strana sostanza caduta sulla Terra da un meteorite), a determinarsi elemento chiave nella lotta a venire e a cercare al contempo di recuperare il tempo perduto con la figlia.

Per una giusta causa

Dopo aver rivoluzionato il filone dei morti viventi con il già seminale, cult, Train to Busan (2016), sua prima incursione nel live-action dopo apprezzate opere d'animazione, il regista coreano Yeon Sang-ho tenta di rivoluzionare anche il filone supereroistico con un film che punta tutto sull'originalità già fin dalla scelta di porre al centro della vicenda un uomo comune e imperfetto, ricco di vizi e debolezze, che si trova suo malgrado a diventare una sorta di involontario eroe per un gruppo di oppressi. Psychokinesis (disponibile in esclusiva su Netflix come originale) riesce pienamente nell'obiettivo rivelandosi un film frizzante e avvincente, costantemente in bilico tra una spassosa ironia di marchio tipicamente indigeno e uno sguardo ai coevi blockbuster hollywoodiani, con effetti speciali di ottima qualità che garantiscono uno spettacolo intelligente e divertente, sorretto da riusciti slanci emozionali e da un'ironia sempre sul pezzo. Anche autore della sceneggiatura, Sang-ho riesce a dosare con equilibrio le diverse anime narrative in una costruzione che guarda al grande pubblico di ogni latitudine, optando per uno sguardo piacevolmente caricaturale nella gestione dei villain (con tanto di accennati sussulti omoerotici) e un substrato melò nella cura del rapporto tra padre e figlia rivistisi dopo molti anni. Nei cento minuti di visione l'affezione verso i personaggi cresce col passare dei minuti fino alla coinvolgente resa dei conti finale in cui il Nostro, tra incredibili salti nelle strade cittadine, voli a mille all'ora e lo sfoggio di capacità telecinetiche sempre più impressionanti, si pone come ultima speranza per i più deboli, qui vessati in un una sottile ma incisiva critica ai poteri forti da decine di poliziotti in tenuta antisommossa alle dipendenze di alti interessi economici.