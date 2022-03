Pronti a tutto recensione: un buddy cop figlio del suo tempo

Pronti a tutto (in lingua originale Downtown) è un film arrivato nelle sale nel 1990 che vede alla regia Richard Benjamin (Innocenti omicidi, La scelta di Paula) e alla sceneggiatura Nat Mauldin (Il dottor Dolittle, Boog & Elliot a caccia di amici). Il sottogenere di appartenenza è ben noto al mondo di Hollywood, facendo parte dei buddy movie con una coppia di poliziotti protagonisti (vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra classifica dei 5 migliori buddy cop movies), che ha avuto una larga fortuna specialmente a cavallo tra gli anni '80 e '90, periodo in cui sono arrivati i più grandi successi di questo genere come 48 ore (1982), Arma letale (1987), Beverly Hills Cop (1984), Bad Boys (1995), Rush Hour (1998).



Di per sé, Pronti a tutto non riesce ad emergere rispetto ad altri titoli dello stesso tipo e si colloca in un limbo particolarmente atipico, non essendo in grado di bilanciare al meglio sia gli elementi comedy che drama. Detto questo, il risultato, sia grazie ai due attori principali, ovvero Forest Whitaker e Anthony Edwards, che a qualche trovata intelligente in sede di scrittura, è sufficiente e probabilmente l'intenzione era proprio quella, non essendoci di base nessun elemento che suggerisce un tentativo di svecchiamento o rinnovamento del genere. Il lungometraggio è disponibile dal 28 gennaio 2022 su Disney+ nella sezione Star (a tal proposito, vi suggeriamo di non perdere i film Disney+ di marzo 2022).



Poliziotti e criminali

Pronti a tutto si apre con inquadrature variopinte di un quartiere bene di Philadelphia, dove il poliziotto Alex Kearney (Anthony Edwards) opera cercando di far seguire a tutti i costi il suo rigido codice professionale (con un po' di eccesso di zelo), nonostante la tranquillità serafica del luogo.

Sospeso per aver multato una figura scomoda, l'uomo viene trasferito nel distretto di Downtown in cui si respira tutt'altra aria: criminalità da ogni dove e soprattutto agenti "di strada" che non si fanno scrupoli a varcare le soglie della legge per farsi rispettare. In questo contesto, Alex inizia a conoscere il sergente Dennis Curren (Forest Whitaker) che non ha per nulla intenzione di istruirlo, ma piano piano le cose cambiano. Come tutti i buddy cop, è centrale nell'esperienza filmica lo scontro-incontro tra i due protagonisti: il rapporto tra la coppia è inizialmente turbolento e la chimica tra i poliziotti si raggiunge solo dopo tante litigate furibonde e altri battibecchi. Da questo punto di vista c'è poco da dire visto che la formula scelta è pienamente in linea con il genere e funziona perché già collaudata. Anche gli stessi personaggi sono costruiti in modo efficace, anche se un pizzico di background in più non avrebbe guastato, ma tale mancanza è colmata da un paio di villain di spessore ovvero Jerome Sweet e White, rispettivamente incarnati da David Clennon e Joe Pantoliano.



A tratti macchiettistici, gli antagonisti trovano la loro forza nelle interpretazioni degli attori, punta di diamante del film anche per ciò che concerne i personaggi principali, portati in scena da Whitaker ed Edwards. Questi ultimi sono estremamente abili a mettere in evidenza i punti di contrasto e le differenze che intercorrono tra loro, che si realizzano non solo con atteggiamenti agli antipodi, ma anche con due modi alternativi di seguire la professione. Entrambe le filosofie poliziesche non sono in realtà sostenibili ed è proprio questo che genera parecchia ilarità negli spettatori.



Un salto brusco tra comedy e drama

Ciò che invece è farraginoso, all'interno di Pronti a tutto, è il bilanciamento tra comedy e drama che ha diversi problemi sia in ciascun reparto individuale che nel rapporto generale fra serietà e ilarità. Il comparto umoristico, per così dire, è votato la maggior parte delle volte ad un linguaggio scorrile e volgare che, per quanto intenzionalmente voglia riprodurre la parlata gergale dei bassifondi di Philadelphia, diventa pesante ed eccessivo, mentre la vena comica costruita sulla goffaggine di Alex e sul conflitto con Dennis funziona di più, anche se si avverte molto meno in scena.

Gli elementi drammatici del film sono pochi ma interessanti (specialmente la parte conclusiva della pellicola) e, purtroppo, proprio perché vengono relegati a spunti minori, sono completamente divorati dalla comedy. Il risultato, quindi, è una sovrabbondanza di umorismo che però avrebbe dovuto dare maggiore spazio anche a componenti più riflessive. Registicamente parlando, i movimenti della macchina da presa sono ben calibrati, specialmente nelle situazioni più dinamiche e più spiccatamente action, mentre perde un po' di mordente nella gestione dei luoghi della pellicola, che potevano essere valorizzati meglio anche in sede di scenografia. La linea musicale, invece, seguita da Alan Silvestri, accompagna degnamente i personaggi e, soprattutto, i momenti di massima tensione, risentendo del tempo trascorso.



La caratterizzazione estetica generale sembra avere una patina un pochino troppo stereotipata, come anche la rappresentazione di Downtown, ma bisogna anche tenere conto che è un titolo figlio del suo tempo che alla sua uscita, nel 1990, ha avuto probabilmente tutt'altro effetto sugli spettatori. Nel complesso, pur non essendoci un elemento che eccelle rispetto agli altri, il risultato è discreto e bene o male raggiunge il suo obiettivo, che è quello di un buddy cop divertente, leggero e senza troppe pretese.