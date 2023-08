Project X-Traction Recensione: John Cena e Jackie Chan divertono, però...

Non vi è dubbio che i fan del cinema d'azione, ma anche quello stesso grande pubblico che ogni tanto si diletta nel genere - soprattutto nella sua versione più commerciale - sia stato sin da subito attirato dalla presenza nel cast di Jackie Chan e John Cena (quest'ultimo subentrato al posto di Sylvester Stallone, inizialmente pensato per il ruolo) : un duo di star che ha fatto entrare il film direttamente al vertice della top 10 Netflix, dove risulta ancora tra i titoli più visti dagli abbonati.

Frutto di una co-produzione tra Cina e Stati Uniti, Project X-Traction - conosciuto anche con il titolo alternativo Hidden Strike - vede alla regia quello Scott Waugh che siederà anche dietro la macchina da presa dell'attesissimo Expend4bles, dove avrà modo di dirigere un'altra parata di eroi action: a conti fatti questo è parso come una sorta di allenamento per un'impresa speriamo ben più impegnativa, dove la carne al fuoco, nonché il giudizio e la severità da parte dei fan, saranno di ben altre dimensioni.



Presa di posizione

Project X-Traction è ambientato in un mondo dove le risorse di petrolio cominciano a scarseggiare a livello globale, con i Paesi più ricchi e le multinazionali che fanno di tutto per accaparrarsi le ultime scorte: le due principali sono la cinese Yutime e la statunitense Unicorp. In una zona desertica intervallata qua e là da sparuti villaggi, si trovano le raffinerie di proprietà delle compagnie rivali e proprio in quella asiatica viene ordinata un'evacuazione di massa di tutti i dipendenti, per una situazione di potenziale pericolo. Le operazioni vengono affidate all'esperto agente speciale Luo Feng - padre di una delle ingegnere che lì lavorano e che gli rimprovera una lunga assenza - che al comando di un team di soldati inizia a scortare le persone da salvare, attraversando prima la cosiddetta Autostrada della Morte e in seguito un profondo canyon.

Proprio lì il convoglio è preso di mira da una banda di mercenari, che scatenano tramite costosi macchinari una tempesta di sabbia artificiale e nel caos riescono a mettere le mani su due camion, con il preciso intento di catturare una scienziata che potrebbe risultare determinante per ottenere informazioni sensibili sul petrolio in possesso della Yutime. Tra coloro che guidano l'assalto vi è anche Chris Van Horne, un ex marine americano alla disperata ricerca di denaro per portare l'acqua alla piccola e povera comunità indigena che abita in quelle lande sabbiose: questi è ignaro del reale scopo della missione, ingannato dal fratello che l'ha organizzata su commissione per il crudele Owen Paddock, individuo senza scrupoli che intende mettere le mani sull'oro nero.

Una volta comprese le vere intenzioni, Van Horne deciderà di unirsi a Luo in una missione apparentemente disperata, contro forze in gran numero superiori...



Ciak, azione!

Una trama come avete letto nella sinossi appena esposta inutilmente complessa, giacché ben presto le dinamiche principali si risolvono in una canonica lotta dei Buoni contro i Cattivi, senza eccessive sfumature di sorta che avrebbero potuto donare un pizzico di sprint in più ai cento minuti di visione.

Visione che a conti fatti è un classico buddy movie senza infamia e senza lode, che cerca di sfruttare al meglio la discreta alchimia tra i due protagonisti, al centro va detto di diverse gag e siparietti divertenti, per nascondere il vuoto narrativo che viene inutilmente tirato per le lunghe in una sceneggiatura spesso superflua, tra personaggi secondari poco incisivi - in primis la figlia interpretata dalla pur bella Ma Xinrui - e un villain troppo caricaturale per essere anche interessante, nonostante Pilou Asbaek, l'Euron Greyjoy di Game of Thrones, abbia la faccia giusta.

D'altronde Project X-Traction è un film che non si prende troppo sul serio anche dal punto di vista dell'anima spettacolare, con gli interventi digitali che in più di una sequenza appaiono mal gestiti o improbabili, smorzando di fatto la potenziale epica action del momento: un difetto questo imputabile a molte produzioni cinesi non d'autore degli ultimi anni, che non loro tentativo di competere con quelle hollywoodiane non temono di osare anche dove non consentito.

Certo l'operazione batte doppia bandiera proprio con il "nemico" americano, ma è proprio la tentata fusione tra i due approcci e cinematografie a offrire una proposta ibrida, né carne né pesce, che finisce per castrare sul nascere anche gli spunti più roboanti. Tanto che in più di un'occasione sempre di assistere ad un'involontaria parodia - versione "vorrei ma non posso" - delle polverose atmosfere riproposte da George Miller in uno dei più grandi cult dello scorso decennio: se volete sapere di cosa stiamo parlando, la nostra recensione di Mad Max: Fury Road (2015) è a portata di clic.

Elicotteri e jeep ipertecnologiche sono sono alcuni dei mezzi coinvolti in inseguimenti rocamboleschi, con l'anima su quattro ruote che fa più volte capolino come nella serrata resa dei conti finale, anch'essa necessaria della corretta sospensione dell'incredulità da parte del pubblico per essere apprezzata appieno. Project X-Traction è infatti un giocattolone ingenuo e strabordante, ad uso e consumo di un pubblico senza troppe pretese, da guardare rigorosamente a cervello spento per essere goduto senza remore.

A livello coreografico John Cena fa John Cena, ovvero impegnato in quelle pose marziali derivanti dalla sua carriera di wrestler che ormai gli spettatori hanno imparato a conoscere anche su grande schermo, mentre è ancora una volta Jackie Chan l'anima comica e istrionica: il funambolico attore cinese, idolo di grandi e piccini, continua nella sua personale riproposizione delle movenze di Buster Keaton in chiave action e qui più che in altre recenti occasioni trova almeno una manciata di scenette estremamente spassose, sfruttanti ancora una volta quell'atletismo unico che fin dai tempi di Drunken Master (1978) lo ha reso a suo modo unico e inimitabile.

Naturalmente sono presenti, marchio di fabbrica delle pellicole con JC, le varie papere sullo scorrere dei titoli di coda e un altro breve intermezzo proprio sui credits ad aprire le porte ad un sequel, quanto mai probabile dopo il successo riscontrato in questi giorni sulla piattaforma di streaming.