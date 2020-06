Proiettile vagante, la recensione dell'action-thriller Netflix

Nel tentativo di proteggere il fratello minore, in debito con un boss criminale, il meccanico Lino viene catturato sulla scena del crimine. Qualche anno più tardi il ragazzo viene ingaggiato dal commissario Charas, a capo di un'unità specializzata nel risolvere i crimini su quattro ruote: Lino è stato scelto proprio per le sue straordinarie abilità nel modificare le vetture e nel guidarle. Pur in uno stato di semi-libertà, le cose sembrano procedere per il meglio per il protagonista che vede la luce in fondo al tunnel, ma il passato torna implacabile a perseguitarlo.

Charas, che lo ha preso sotto la sua ala protettiva, gli ordina infatti di sistemare una volta per tutte la situazione col fratello e di spingerlo a consegnarsi alla polizia: le cose si complicano quando intervengono altri due agenti della squadra, da tempo in affari con i criminali.

Asfalto che scotta

Dopo aver diretto alcune popolari serie di sketch a sfondo comico per il mercato televisivo d'Oltralpe, Guillaume Pierret firma il suo esordio assoluto in un prodotto di finzione mostrando già un solido mestiere, assai raro per un debuttante dietro la macchina da presa.

Proiettile vagante, distribuito in esclusiva su Netflix come original, è infatti un solido action-thriller di derivazione polar, nel quale le dinamiche puramente ludiche che guardano all'immaginario di Fast & Furious si ibridano a un sottotesto poliziesco discretamente avvincente.



Il regista non nasconde le sue ispirazioni e in alcuni passaggi della trama si assiste effettivamente a un marcato ricorso ai cliché tipici del filone, tra prevedibili tradimenti e adrenaliniche rese dei conti, ma ciò nonostante i novanta minuti di visione scorrono con una grintosa piacevolezza che permette di chiudere un occhio sulla mancanza di originalità.

Un'apprezzabile solidità di intenti

Come spesso accade nel cinema francese di genere, le scelte di casting si sono rivelate determinanti: le facce giuste al posto giusto permettono ai vari personaggi di coinvolgere il pubblico nella disperata rincorsa del protagonista e appassionarsi a una vicenda pur risaputa.

In particolar modo proprio l'interprete di Lino, ossia Alban Lenoir, si rivela azzeccato per un ruolo "duro e puro" che ben si confà ai toni ruvidi e alle atmosfere pseudo-crepuscolari del racconto.

Proiettile vagante ha il merito di elevare la familiarità dell'assunto a un sano e lucido intrattenimento, senza cullare ambizioni di sorta e concentrandosi esclusivamente sulle linee guida principali, evitando di aprire parentesi eccessive a complicare il tutto.

Una semplicità di base che trova un'altrettanto efficace gestione delle scene d'azione, con la mezzora finale che sfrutta con intelligenza i mezzi a disposizione e regala dosi di avvincente spettacolo a tema prima dello scontato, ma in linea con il contesto, epilogo.