Proiettile Vagante 2 Recensione: un action elementare su Netflix

Forse nemmeno in Netflix si aspettavano il successo del progetto Proiettile Vagante, una pellicola dalle scarse ambizioni contenutistiche ma perfettamente centrata nel suo mix di action fisico e su quattro ruote, capace di dominare a lungo le classifiche di visualizzazione appena due anni fa: visti gli inattesi risultati a fronte di un investimento minimo, sarebbe stato sciocco lasciarsi sfuggire un sequel, ed infatti eccolo arrivare nel catalogo di Reed Hastings (che ha ancora in serbo qualche sorpresa tra i film Netflix di dicembre 2022).



Prodotto e girato in sole sei settimane, cercando di non perdere nemmeno un pizzico dell'abbrivio notorio del suo predecessore, Proiettile Vagante 2 conferma in blocco la troupe che ha consegnato la prima regia a Guillaume Pierret, lasciando sostanzialmente inalterati vizi e virtù di un'opera che non chiede grossi sforzi intellettivi da parte dello spettatore, ma lo guida in cento minuti di sequenze action chiassose e dirette.



Nuova vita, vecchi nemici

I minuti iniziali della pellicola forniscono un breve riassunto degli eventi trascorsi, perché questo sequel prende origine dall'epilogo del film precedente:

Lino (Alban Lenoir), il meccanico assoldato dalla polizia per dare la caccia ai trafficanti di droga, è in un letto di ospedale per riprendersi dalle ferite causate dall'ultimo scontro, e conversa con l'agente Julia (Stéfi Celma) ricapitolando la situazione. Il loro ultimo inseguimento non ha portato all'arresto di Areski, una delle talpe nella polizia che gestivano il mercato di stupefacenti, per questo scelgono di formare una nuova task force per mettere fine al racket e vendicare la morte di Quentin (il fratello di Lino) e di Charas, il capo dell'unità speciale che aveva offerto al protagonista un'occasione per rimediare agli sbagli del suo passato. Lino ritorna in questo modo a far parte della squadra di polizia lavorando a nuove auto per gli inseguimenti, mettendosi al volante delle stesse e smontando pezzo per pezzo l'organizzazione criminale che nasconde le sue prede.



Nonostante gli arresti ed una vita che riprende a dargli qualche soddisfazione, l'uomo non ha intenzione di dimenticare cosa è successo al fratello ed al suo mentore: le ricerche lo porteranno a rivelare i segreti dei suoi nuovi colleghi lasciandolo nuovamente da solo a combattere per la giustizia.



Dritti al punto

Senza perdersi in eccessivi ghirigori, questo sequel utilizza una breve introduzione per fornire una cornice narrativa semplice e concisa, utile a delineare i personaggi principali e gli antagonisti da scovare, così da potersi gettare a capofitto nella sua anima action senza remore.

Guillaume Pierret crea un miscuglio tra inseguimenti ad alta velocità e scontri fisici molto viscerali, gestendo entrambi con generale solidità ma piegandosi a più riprese in un eccessivo dinamismo che dovrebbe favorire lo spettacolo, salvo confondere con inquadrature ballerine ed artificiose. È un'opera che viaggia su ritmi altissimi quella confezionata dagli sceneggiatori francesi, molto più incline al contrasto corporeo che a quello verbale, scegliendo di mantenere al minimo i dialoghi per mostrare al pubblico soltanto i pregi di una pellicola senza pretese. Quando i protagonisti aprono bocca, infatti, si palesano i limiti di una trama dalle numerose forzature, portate in scena da un cast che non brilla per caratterizzazione né per sentimento, ma perfettamente a proprio agio nelle sequenze al cardiopalma che trascinano il film verso la sua conclusione.



Divertimento a fari spenti

Il contesto poliziesco che avevamo apprezzato nella recensione di Proiettile Vagante risulta assottigliato in un sequel che punta l'intera posta in gioco sull'immediatezza della sua azione, sacrificando i toni noir sull'altare di un divertimento tutta sostanza e niente spirito.

Le scelte intraprese dai personaggi principali appaiono infatti deboli di fronte ad uno scenario generale che dovrebbe apparire più complesso di quanto invece risulti, e si incanalano verso un epilogo volutamente aperto che porterà in breve alla chiusura di una trilogia già confermata. Nella volontà di un'opera orgogliosamente semplice e senza pretese risulta apprezzabile la totale assenza di colpi di scena, che in molti film del genere risultano spenti o telefonati, lasciando così scorrere rapidamente una visione leggera, capace di regalare qualche minuto di pura adrenalina anche se priva di fascino.