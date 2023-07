Il profumo dell'oro Recensione: su Netflix una commedia disastrosa

Daniel Sauveur è nato e cresciuto nella cittadina di Chartres, nella Loira, e fin da quando è piccolo è vissuto all'ombra della ricca famiglia Breuil, che fa il buono e il cattivo tempo nella comunità da generazioni, dando anche lavoro alla maggior parte degli abitanti. Tanto che anche lo stesso Daniel, pur controvoglia, è costretto a tapparsi il naso e farsi assumere nell'azienda di proprietà di quei ricconi così odiati.



Ne Il profumo dell'oro, il protagonista è addetto allo smistamento di profumi di lusso che vengono mandati in serie sul rullo nel fabbricato dove lui è impiegato. Ed ecco allora che, stanco di subire i soprusi dei capi e le prese in giro degli amici, Daniel decide di rischiare il tutto e per tutto e organizza un piano atto a rubare quotidianamente piccole quantità - ma in quadro più ampio capaci di generare immensi guadagni - di flaconi, da rivendere poi sul mercato nero. E per farlo assolda un team di improbabili criminali, dipendenti improvvisati come lui, fin quando le cose non rischiano di prendere una piega pericolosa...



Il profumo dell'oro: contro tutto e tutti

Difficile ricordare un protagonista più antipatico e respingente di quello qui interpretato da Raphaël Quenard - già Gran Ciambellano nel recente Jeanne du Barry con Johnny Depp (2023) - vittima di una caratterizzazione a dir poco anacronistica e fuori tempo massimo, che si affida a un irritante voice-over per quasi tutta l'ora e mezzo di visione.

Un personaggio caricaturale e spocchioso, sempre pronto a fare la cosa sbagliata e trovare un escamotage per uscire da qualsiasi inghippo con la carta vincente. Certo schiavo di una sceneggiatura inverosimile, che mette insieme figure strampalate - tra buoni, cattivi e vie di mezzo varie - per dar vita a un heist-movie derivativo e caricaturale, che (ri)cerca alt(r)i prototipi in una messa in scena mai effettivamente all'altezza.



Occasioni sprecate

La premessa sulla lotta di classe, potenzialmente interessante nell'incipit e poi finente in secondo piano, scema appunto ben presto e lascia spazio al delirio di onnipotenza del Nostro, il cui business criminale si allarga sempre di più nonostante di errori se ne commettano parecchi. Il profumo dell'oro spreca le sue carte potenzialmente insite nel racconto per declinarsi su una comicità scontata, gridata e anonima, con elementi secondari di poco peso e un'inutile e forzata sottotrama romantica tanto per, con l'infelice ruolo femminile affidato a una giustamente spaesata Agathe Rousselle.

Il regista e sceneggiatore Jérémie Rozan viene dal mondo dei videoclip e degli spot ed è qui al suo esordio in un lungometraggio, dimostrando di non aver compreso bene la differenza tra i relativi ambiti: sembra infatti di assistere ad un lungo, estenuante, video musicale, con la succitata voce fuori campo che accompagna scene veloci e prive di contenuto, con un ritmo veloce e incalzante atto a trascinare alla definitiva resa dei conti finale.



Anche discorsi secondari sulla tecnologia che sostituisce l'essere umano e sulla presenza e utilità dei sindacati risultano meri accenni pseudo lavorativi fini a loro stessi, con tanto di fine inaspettatamente amara e cruda per chi scoperto a fare la spia. Ennesime sbavature di uno script inconcludente messo in scena con altrettanta dozzinalità. Per altri film su Netflix, leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di luglio 2023.