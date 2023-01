Profeti Recensione: Islam e femminismo dal regista di Sulla mia pelle

Alessio Cremonini si era fatto conoscere grazie al successo di Sulla mia pelle e per la risonanza che aveva saputo accendere a livello audiovisivo sulla vicenda di Stefano Cucchi e le condizioni di prevaricazione e violenza nelle carceri (recuperate la recensione di Sulla mia pelle). Un'opera che aveva ricevuto il plauso della critica, l'attenzione del pubblico e la riflessione su un sistema corrotto che proteggeva la divisa e infangava le vittime. Che fossero criminali, spacciatori, poco di buono. Comunque vittime di un'istituzione che agisce secondo le mazzate avanzando nella perpetrazione di un vergognoso abuso di potere.



Quello che l'autore è riuscito a raccontare tra la lente documentaristica che può raggiungere il cinema verità e quella emotiva di un racconto che vuole scuotere la coscienza dello spettatore. Un film del 2018, che ha visto anni di silenzio per Cremonini prima di giungere nuovamente al cinema con il suo Profeti, pellicola in sala a gennaio 2023 e che vede il continuo della collaborazione artistica tra il regista e Jasmine Trinca. Un'altra opera che vuole porre lo sguardo su condizioni di sottomissione in cui determinati individui sono ogni volta coinvolti. Stavolta indagando il ruolo femminile nella cultura maschilista dell'Islam, tra impeti religiosi e cedimenti spirituali.



Due donne a confronto

Sottomissione è proprio la parola che va a tradurre e significare il termine Islam, che vede nei suoi fedeli delle persone devote al punto da negare la propria stessa individualità, il proprio libero arbitrio e la loro auto-determinazione, per lasciare tutto nelle mani della propria guida. Un Dio che è grande, autoritario, luminoso, per cui interi popoli si battono cercando di conquistare pezzi di terra che dicono appartenergli, agendo al punto da fare anche prigionieri pur di dare gloria al suo nome.

In questa riflessione generale che è quella che anche il pubblico può conoscere riguardo ai dettami religiosi dell'Islam e delle sue pratiche, anche guerresche, Alessio Cremonini va aggiungendovi l'osservazione concentrata sulla parte rivestita dalla donna in un contesto in cui le viene tolta la propria libertà, messa al servizio di padri, fratelli, mariti e padroni che ne tratteggiano i percorsi di vita e le scelte da intraprendere.



Condizione a cui deve sottostare la protagonista di Jasmine Trinca, giornalista italiana catturata mentre si trovava in terra straniera e costretta a trascorrere il tempo in quel soggiorno forzato. Mesi trascorsi assieme alla giovane Nur (Isabella Nefar) nel deserto della Siria che le sarà anche impedito di poter guardare dalle grate della finestra. Un destino diverso dal suo cameraman, dal traduttore, lei che è una donna quindi malleabile per natura secondo le leggi del Corano e che invece di essere subito torturata o uccisa viene costretta a una privazione tale della propria identità che i suoi aguzzini sperano così di poter plagiare.



La trasformazione del trauma in religione

Se di storie vere sui traumi inflitti dalle zone di guerra e dei modi coercitivi del Califfato si è appreso e ascoltato da news e reportage giornalistici, altra cosa è vederle proposte in formato narrativo, osservandole su un grande schermo.

Come avvenuto in precedenza nella sua carriera, Alessio Cremonini non ha scelto la via più facile per approcciarsi alla stesura e alla messinscena della sua opera, ma ha deciso di scardinare gli orrori di un estremismo che influisce nella vita di chiunque si trovi nel suo mirino e ne ha voluto tirare fuori un racconto psicologico e umano. Risultato superficiale per quel suo Profeti che per restituire l'atmosfera in cui si ritrova la protagonista dilunga le sue giornate all'interno della storia, facendo la stessa cosa col resto della pellicola. Una dilatazione infruttuosa ai fini di un'opera che affretta la sua svolta verso la fine, sapendo a quale punto voler arrivare, ma avendo poche sequenze influenti da inserire nel mezzo. Una conclusione repentina, la cui trasformazione della protagonista non pecca per quel cambiamento prevedibile, ma per come le è stato riservato con un così ristretto e striminzito lasso di tempo. Perdendo di intensità e impedendo un flusso continuo, anche nello spettatore, che da Profeti si stacca ben prima dell'avvicinamento all'Islam della giornalista, giustificando tale processo più per come Cremonini ha impostato la narrazione che per l'effettiva maniera con cui riesce a metterlo in atto.



Il film è perciò interrogazione e tentativo di messa in discussione della realtà femminile islamica, andando però per quelle grandi linee che non coinvolgono nel cammino proposto dall'opera. La storia di una donna occidentale e la pressione repressiva subita per lo stato di stress a cui lo spettatore giunge assieme a Jasmine Trinca, più perché è così che ci si aspetta dal racconto, piuttosto che per un reale tragitto segnato dai concatenamenti della narrazione. Un dramma di donne che nei personaggi non va a fondo, di un'esistenza in catene rappresentata da una casa chiusa e diroccata, metafora anche di un logoramento e di una prigione fisica e mentale in cui non si scivola abbastanza nella sua coercizione o, anche, nella sua follia.