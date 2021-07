Prime Time, la recensione del film Netflix

Polonia, 1999. Siamo alla vigilia di Capodanno e il giovane Sebastian, poco più che ventenne, è prossimo a vivere la notte che cambierà per sempre la propria vita. Ma non in meglio. Il protagonista infatti ha intenzione di salire alla ribalta dell'opinione pubblica ma non tramite un talent show o qualche reality, bensì nella maniera meno convenzionale e più pericolosa, non soltanto per lui.

Sebastian porta avanti un ideale personale, quello di leggere in diretta televisiva e far sapere agli spettatori di tutto il Paese il contenuto di un suo personale messaggio, che intende diffondere a più persone possibili per far conoscere la sua non semplice storia passata.

Decide perciò di irrompere con la forza in un'emittente televisiva che in quel momento stava trasmettendo uno show di vincite telefoniche, sequestrando uno degli agenti di sicurezza e la conduttrice. Il loro destino ora è in mano dell'audience e delle scelte che i piani alti dell'emittente decideranno di prendere, mentre negoziatori della polizia e forze speciali cercano di dissuadere il neo-criminale dal suo scopo. Sarà una lunga notte per tutti.



Chi si rivede

Lo abbiamo visto recentemente al cinema nell'iconico ruolo di un finto prete nel candidato all'Oscar come miglior film straniero Corpus Christi (2019), lo ritroviamo ora in esclusiva su Netflix nei panni di un altro personaggio tormentato e afflitto. Stiamo parlando di Bartosz Bielenia, giovane attore polacco che anche in quest'occasione offre una prova matura e consapevole, diventando alpha e omega dell'intero racconto.

Prime Time può ricordare nelle fasi iniziali un sottovalutato titolo hollywoodiano come Money Monster - L'altra faccia del denaro (2015), anche se lì l'attenzione si concentrava per metà sul personaggio del conduttore George Clooney. Qui è solo il protagonista a essere il cuore di tutto ed è merito suo se l'ora e mezza di visione non si sfalda completamente su se stessa.

Perché dopo le lodi arrivano le giuste critiche e non possiamo certo dire di trovarci di fronte a un'opera dalla struttura impeccabile, con una sceneggiatura che spesso cede a passaggi gratuiti e improbabili e un epilogo "shock" atto a ribaltarne le parti. Certo, la tragedia vera e propria è evitata ma l'amarezza di fondo risulta più fasulla che sincera.



Domande irrisolte

Anche perché per il mistero cardine, legato alla rivelazione clou, il pubblico viene costretto a una lunga attesa che non è detto si debba completare nel migliore dei modi. La stessa gestione di toni e atmosfere è imprecisa e quella ricerca di tocchi ironici qua e là stona con il dramma reale vissuto da vittime e presunto carnefice.

Il documentarista Jakub Piatek, al suo esordio in un lungometraggio di finzione, non riesce a gestire tempi e luoghi, cosa ancor più grave dato che la vicenda si svolge per la pressoché totalità all'interno di un'unica ambientazione. Non è sempre facile manovrare uno spazio singolo con tre personaggi al centro della scena e un gran numero di figure esterne che osservano lo studio, ma molte volte si rischia di cadere in una certa ripetitività e si ha come l'impressione che il regista abbia cercato di allungare il brodo per arrivare a un minutaggio minimo. Il risultato finale è così sospeso, potrebbe risultare gradevole ad alcuni e meno ad altri, con la maggior parte dei difetti strutturali scavalcati dall'intensità della performance principale.