La Primavera della Mia Vita Recensione: Colapesce Dimartino al cinema

Colapesce Dimartino si danno al cinema e lo fanno nella stessa maniera con cui si approcciano alla musica. Quell'aria surreale che appartiene alla loro produzione artistica, mescolata a uno stile e ad un'estetica che li contraddistingue nelle loro esibizioni sanremesi e nei videoclip in puro stile Yorgos Lanthimos, che i cantautori hanno trasportato anche in una sceneggiatura scritta assieme a Michele Astori e a Zavvo Nicolosi, quest'ultimo già realizzatore dei video delle canzoni del duo, che traghettano quell'irrealtà così concreta nei testi delle loro hit sia nell'ambito audiovisivo musicale che, stavolta, cinematografico.



La primavera della mia vita ne è l'espressione massima e segna anche il debutto della coppia tra i film in sala a febbraio 2023, con una release limitata nei giorni 20, 21 e 22 del mese. Un contesto in cui Colapesce Dimartino si sentono da subito a proprio agio, restituendo un senso di onirismo alla pellicola, così come al suo racconto e alle loro interpretazioni - se vi manca la kermesse ligure, ricordate che Sanremo 2023 è nella classifica Spotify a livello mondiale.



Nella Sicilia musicale, mistica e magica

Catapultati nella propria terra-madre, gli artisti tornano in Sicilia per girarla in un tour basato sulle tradizioni antiche della regione, quelle che affondano i propri culti e il loro passato nei miti della storia e nella fantasia delle leggende. Un'isola che brulica di magia e sentimenti ascetici, di costumi e usanze mistiche.

La stesura di una moderna rivisitazione de Le Metamorfosi insegue le epopee di creature e personaggi, di racconti e di credenze che due individui come Colapesce Dimartino sono più che adatti a riscoprire per farne spartito di partenza su cui viaggiare e trasportare con sé gli spettatori. Un viaggio nella spiritualità degli eventi e delle stranezze del libro che nel film tracciano le linee guida per una mappa della Sicilia arcaica e visionaria, ma anche per comprenderne i costumi e un immaginario sfamato dal desiderio di incantesimo, di malia. La primavera della mia vita è un'opera on the road che ha la musicalità scritta, recitata e ripresa dai caratteri artistici della discografia di Colapesce Dimartino, insieme ad un'estetica unita al desiderio di composizione di una commedia in cui l'insolito è l'unica via d'uscita da un'arte convenzionale da cui il duo è sempre fuggito e da cui scampa anche con l'ingresso al cinema.



Una pellicola che da un'amicizia persa e poi ritrovata entra in collegamento con una religione che dalla terra nasce e alla terra ritorna. Un po' come quel rapporto tra i due compari Antonio e Lorenzo, che per l'occasione si spogliano dei nomi d'arte, i quali dopo anni di tournée impazzite e dischi venduti come l'anima al diavolo si sono sciolti per poi ritrovarsi su di una strada che li porterà dalla teiera più grande del mondo ai parenti siciliani di Shakespeare, fino ai raduni paesani in onore di Jim Morrison, tra jam session e canzoni inedite.



Musica e cinema: uno stile raffinato e ironico

La pellicola di Zavvo Nicolosi certifica una cognizione della propria personalità e del gusto espressivo che Colpesce Dimartino esplorano con la medesima capacità anche sul versante cinematografico, dimostrando il loro mondo interiore e artistico come hanno sempre saputo fare con la musica. I loro riferimenti formali, la maniera di manifestarli e le tonalità che utilizzano ne La primavera della mia vita sono l'attestazione di una consapevolezza artistica che la coppia è in grado di trasportare da un ambito all'altro, da un medium a uno completamente differente, eppure sapendo sortire sempre lo stesso effetto.

Una coscienza raffinata e d'autore che gli avvale premi critici e di prestigio in campo musicale e che al cinema riserva loro un posto in una dimensione magari per pochi, ma certamente dai palati preziosi e allenati. Un film elegante nella sua surrealtà anche demenziale, squisito e ironico nella profonda dolcezza.