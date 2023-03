Primadonna Recensione: una storia necessaria di coraggio ed emancipazione

Il panorama delle uscite in sala di marzo 2023 si sta rivelando variegato, vi bastino la nostra recensione di Scream 6 e la recensione di Missing. Ma proprio nel mese in cui viene festeggiata e ribadita l'importanza della donna, ci troviamo di fronte a due pellicole tra loro diverse, ma complementari nell'universalità che trasmettono. Una l'abbiamo già analizzata nella nostra recensione di Women Talking. Dell'altra parleremo proprio ora, perché Primadonna, il film di Marta Savina con Claudia Gusmano e, tra gli altri, Fabrizio Ferracane, Dario Aita e Francesco Colella, non solo è un'opera prima coraggiosa, come la sua protagonista, ma è prima di tutto la storia di una donna che lotta per la giustizia.



Una storia necessaria

Nella Sicilia degli anni '60 Lia ha 21 anni, vive con la sua famiglia dove lavora la terra con il padre, contrariamente alle regole dell'epoca che la vorrebbero a casa a badare alle faccende domestiche con la madre e le altre "femmine".

Ma Lia è diversa, è bella, intelligente, testarda. Tant'è che tutte queste sue qualità richiamano l'attenzione del figlio del boss del paese Lorenzo, peccato che quando lei rifiuta le sue avance la rabbia di lui prende il sopravvento e con la violenza si approfitta della ragazza.

Quello che nessuno si aspetterebbe mai, soprattutto considerando l'epoca e la gestione di determinate faccende, è che Lia porti tutti in tribunale invece di un matrimonio riparatore. Una storia necessaria, raccontata in un film che ci riporta ad un'epoca lontana eppure così vicina. Primadonna parla di rivendicazione, di auto determinazione, del patriarcato e degli atteggiamenti sbagliati che nascono a seguito di eventi traumatici come quello di una violenza.



Una Sicilia legata a delle tradizioni arcaiche, dove il capofamiglia è il centro di tutto, e la donna è relegata a compiti minori e spesso, svilenti. La storia di Lia ci insegna a combattere, a fare la cosa giusta nonostante le difficoltà, nonostante il dolore, una storia che viene raccontata rispettando sì le tradizioni, ma senza i soliti cliché di genere, affinché la contemporaneità di ciò che rappresenta possa arrivare fino ai giorni nostri.



...E giustizia per tutte

Una pellicola scritta e diretta da Marta Savina, che esordisce alla regia con una vicenda ispirata alla vita di Franca Viola, una donna da sempre impegnata nella lotta dell'emancipazione femminile, che nel film è interpretata dalla bravissima Claudia Gusmano, che si muove nella narrazione all'interno del registro sia cinematografico che televisivo, con primi piani stretti, carrellate veloci e piccole spiegazioni didascaliche.

Ma cos'è che resta e tanto impressiona di questo film? Come tutto venga dal coraggio, la ricerca di un benessere personale prima di tutto, la voglia di dire no, di cercare un'altra strada, quella meno facile, ma di sicuro più giusta, riuscire a far capire agli altri che si può cambiare, si può pensare con la propria testa e la vera ribellione, in questo caso non solo a una società che ti vuole rilegata all'interno di un sistema e di una definizione, ma anche e soprattutto alla violenza, psicologica e sociale stessa, nei confronti di un boss e la sua famiglia può e deve avvenire. Di come il supporto dei familiari sia stato fondamentale per Lia, e come la sua battaglia abbia poi trovato giustizia; grazie al suo no la legge è stata cambiata, nel 1981, con l'abolizione del matrimonio riparatore.