Prigione 77 Recensione: un intenso dramma tra le mura del carcere

Soltanto poche settimane fa vi avevamo parlato di un altro film ambientato durante il periodo della cosiddetta Transizione Spagnola, ma lì si trattava di ben altro genere come potete scoprire nella nostra recensione di Tin & Tina (2023), ovvero ci si addentrava nelle dinamiche dell'horror e il contesto storico era perlopiù marginale ai fini degli eventi. Cosa che invece non si può dire per questo Prigione 77, in quanto ci troviamo davanti ad una storia vera, rimaneggiata a dovere per essere esposta alle nuove generazioni, allo scopo di non dimenticare una delle pagine più buie del Paese, pronto sì al cambiamento ma non prima di affrontare gli strascichi di un passato allora recentissimo. Non è un caso che la vicenda, come ci informa una scritta in sovrimpressione a inizio visione, abbia inizio nel febbraio 1976, ovvero tre mesi dopo la morte del dittatore Francisco Franco.



Prigione 77: un tempo senza fine

Protagonista di Prigione 77 è il giovane Manuel, un contabile che è stato condannato per appropriazione indebita e viene rinchiuso nel carcere La Model di Barcellona. Lì si trovano i detenuti in attesa di giudizio e Manuel dovrà aspettare parecchio perché il suo caso venga esaminato: inoltre al suo arrivo viene derubato di quel poco che ha dagli altri detenuti, con le sue denunce ai secondini che cadono nel vuoto.

Anzi, il ragazzo viene più volte picchiato proprio da chi dovrebbe mantenere l'ordine, una pratica comune che manifesta le condizioni di estrema ingiustizia subite dai detenuti, vessati da un sistema complice e violento dove anche i più elementari diritti vengono loro negati. I prigionieri decidono così di dare vita al Copel, un comitato di lotta che cerca di combattere i soprusi, e la loro battaglia arriva anche fuori dalle mura della prigione, arrivando a scuotere le coscienze dell'opinione pubblica. Ma l'auspicata amnistia che da tempo si vocifera tarda ad arrivare e per Manuel lo scorrere del tempo rischia sempre più di minare la sua sanità fisica e mentale...



Le regole del prison movie

Come detto, il film prende spunto da qualcosa di realmente accaduto - con l'evasione di 45 carcerati nel giugno del 1978 - per ricreare in un solido contesto cinematografico un evento spesso rimosso, per svariati motivi, della storia spagnola.

Non è un caso che alcune delle scene madri più iconiche che hanno luogo nelle due ore si ritrovino poi durante i titoli di coda, con le fotografie in bianco e nero realizzate effettivamente dal vivo nel contesto vero e proprio. Pur nella sua concessione al cinema di genere, Prigione 77 cerca infatti un approccio verosimile e onesto, tale da restituire dignità a chi fu veramente vittima di una situazione estrema, colpevole o meno che fosse: tra i tanti prigionieri infatti vi erano moltissimi arrestati per reati minori o anche solo per via del loro orientamento sessuale. Un ambiente carcerario diviso in gruppi politici - socialisti, comunisti, anarchici e così via - ma non solo, con chi dentro per crimini di poco conto che vedeva di malocchio assassini e stupratori, ma ciò nonostante "l'unione fa la forza" ed ecco come una causa comune trova tutti d'accordo, in scene di massa intense e avvincenti, da tentativi di fuga più o meno elaborati all'infliggersi volutamente vistose ferite al fine di ottenere un intervento medico e far arrivare il loro dramma anche a occhi e orecchie esterni.



Il regista Alberto Rodriguez - su queste pagine potete leggere la recensione di Unit 7 (2012) e la recensione di La isla minima (2014), suoi precedenti lavori - sa come dirigere un cast solido ed eterogeneo capitanato dai complementari Miguel Herrán e Javier Gutiérrez, e Prigione 77 è stato non ha caso è tra i titoli che hanno caratterizzato l'ultima edizione dei Premi Goya, gli "Oscar spagnoli", dove è stato candidato in ben sedici categorie, portando a casa cinque riconoscimenti.