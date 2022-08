Prey Recensione: il prequel è il miglior film dai tempi di Predator

Ci sono voluti più di trent'anni perché la saga di Predator trovasse una pellicola degna del capostipite del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Ognuna delle pellicole della serie dedicata agli alieni ideati da Jim e John Thomas conteneva in sé luci, ma soprattutto ombre di progetti che non riuscivano mai a trovare il fulcro del primo film, arrivando a toccarlo più direttamente (Predator 2, Predators) o allontanandosene trasversalmente (The Predator). È stato così con gli spin-off, che utilizzavano le macro-icone dell'immaginario cinematografico per metterle a confronto in una lotta fatta primariamente per intrattenere e proseguire un ideale universo pur non necessariamente ponendo attenzione alle necessità delle sue creature extraterrestri.



È in tutto questo che Prey su Disney+, cambiando radicalmente il suo titolo e stabilendosi come prequel della saga, riesce ad avvicinarsi molto di più all'intuizione iniziale di un Lo squalo ambientato in una giungla fatta di fratte e nascondigli (lontana dalla "giugnla urbana" del film del 1990, idea intelligente, ma non sfruttata al massimo).



Ritorno alle origini

L'opera viene affidata al regista Dan Trachtenberg, al lavoro nel 2016 sul perfettamente riuscito 10 Cloverfield Lane, anche lui appartenente a una serie cinematografica (leggete la nostra recensione di recensione di 10 Cloverfield Lane). Una direzione giovanile e dinamica quella di un cineasta che con la sceneggiatura stesa da Patrick Aison ha saputo trasportare storia e spettatori nel 1719 in una riserva appartenente ai nativi americani in cui determinare nuovamente le regole che furono del Predator anni Ottanta.

Una rivisitazione quasi pedissequa seppur intrinsecamente distante che vede la congiunzione del vecchio e del contemporaneo nella pellicola nel catalogo Disney+ di agosto 2022. Una combinazione che abbina tradizione a novità, raccontando una delle narrazioni più classiche di sempre. È il rito di passaggio dalla giovinezza all'età adulta quello che viene attraversato dalla protagonista Naru (Amber Midthunder) in Prey. Una ragazza in attesa della sua prima caccia per dimostrare così a se stessa e alla sua comunità di poter essere più di quello a cui vogliono relegarla gli altri. Una giovane acuta, capace di seguire qualsiasi tipo di traccia e ingegnarsi per compiere le imboscate più disparate. Una protagonista che incarna lo spirito dei racconti più canonici, legati alla formazione e alla circolarità di una narrazione che vedrà come la ragazza sia pronta a crescere e apprendere da tutti gli stimoli, le cadute e gli sbagli intrapresi durante il suo scontro iniziatico con la "preda" - arrivate preparati alla visione del film recuperando il trailer esteso di Prey.



Chi caccia e chi viene cacciato

Pur unendosi infatti a doppio giro con lo standard imposto dal Predator con Schwarzenegger, Prey adotta un cambio di paradigma interessantissimo che fonda i presupposti della sua storia su chi insegue e chi viene inseguito.

Se l'essere "predatori" è stato da sempre dato emblematico per gli alieni e gli umani della saga (pensiamo a come Predators sia proprio la proposta inversa del film d'origine, in cui sono gli esseri umani ad essere considerati i peggiori predatori sulla piazza), l'opera di Trachtenberg ribalta tale visione in un rimbalzarsi continuo dello status dei personaggi. In Prey la protagonista è a sua volta preda e predatrice, colei che viene cacciata e che sta diventando una cacciatrice. Nella posizione di svantaggio in cui viene rilegata al principio, non appoggiata dai coetanei della sua comunità e costretta a ripararsi dalla furia incontrollata dell'"uccello di tuono", la ragazza comincerà nel corso della pellicola a utilizzare le sue conoscenze per passare da una situazione di disagio a un'altra di predominio.



È lei che segue le impronte, è lei che tende trappole e aspetta di poter fronteggiare l'essere sconosciuto che è piombato nella sua terra, ben più pericoloso di qualsiasi leone o orso. È lei che sfrutta abilità e ingegno combinando le sue nozioni di erbe e piante curative per salvare la propria pelle e quella dei suoi amici, mentre consapevole di poter finalmente essere riconosciuta in quanto cacciatrice agli occhi del gruppo si appropinqua senza alcuna paura verso la lotta corpo a corpo con l'alieno.

La combinazione di una narrazione dagli stilemi da manuale abbinata alla modernità di effettivi visivi e stimoli d'azione fa realmente di Prey uno dei migliori prodotti di un franchise che nella semplicità sembra aver trovato la propria chiave definitiva. Quella che accomuna Predator al film su Disney Plus.



La location, la potenza dei protagonisti e le loro motivazioni sospingono in entrambi i casi delle opere che li portano alla stregua delle loro forze, appassionando lo spettatore che, al di fuori dello schermo, ne percepisce il pericolo e lo sfinimento. Un film della saga di Predator senza eccessi o sovrastrutture. Una storia lineare per un'ammirevole protagonista, fatta di materia da blockbuster e grande cinema.