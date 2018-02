Presagio finale - First Snow, la recensione del thriller con Guy Pearce

Il protagonista di Presagio finale - First Snow è Jimmy Starks, rappresentante sulla cresta dell'onda la cui vita, lavorativa e affettiva, non potrebbe andar meglio. Un giorno l'uomo si trova in viaggio per lavoro nel New Mexico e, costretto ad attendere alcune ore per la riparazione della sua auto, decide di farsi leggere il futuro da un indovino locale. Durante la predizione, alla domanda sul proprio futuro, il veggente rifiuta di continuare dopo aver ricevuto negative vibrazioni. Quando Jimmy scopre che due precedenti questioni da lui poste si sono avverate col risultato da questi pronosticato, comincia a temere per la propria vita e la contemporanea uscita di galera di un vecchio amico d'infanzia lo mette ulteriormente in allarme.

Destiny

Quanto siamo padroni del nostro destino? E se fossimo al corrente di quanto ci aspetta nell'immediato futuro saremmo in grado di cambiare il corso degli eventi? Quesiti certamente già indagati dal mondo del cinema più cerebrale, qui intessuti nuovamente nell'esordio dietro la macchina da presa di Mark Fergus, apprezzato sceneggiatore cui si devono, tra gli altri, gli script di I figli degli uomini (2006) e il primo Iron Man (2008). Qui il debuttante regista utilizza le carte del thriller partendo da una premessa già sfruttata in passato ed inerente la rivelazione di un indovino che presagisce sventura al protagonista, la cui unica certezza è quella di rimanere "al sicuro" almeno fino all'arrivo della prima neve. Questa nefasta profezia getta il Nostro in una crescente paranoia che, dopo un iniziale spaesamento, lo porta suo malgrado ad infilarsi proprio nelle fila del fato attendente a braccia aperte. Presagio finale - First Snow delinea bene il progressivo disagio che si insinua nella psiche dell'uomo, lasciando che la paura prenda ben presto il sopravvento in un contesto via via più cupo, diretto inesorabilmente alla resa dei conti finale. Un film che costruisce una buona atmosfera latitando però in ritmo, tanto che la parte centrale risulta parzialmente tediosa in alcuni passaggi, trovando però istintiva forza drammatica nell'intensa performance di Guy Pearce, di nuovo alle prese con gli scherzi della mente dopo un cult quale Memento (2000), e nel notevole corollario di interpreti secondari in cui spicca il veggente on the road di J.K. Simmons.