Power of Rome recensione: Edoardo Leo sulle tracce di Giulio Cesare

Leggenda narra che il 21 aprile del 753 a.C. Romolo abbia fondato la città di Roma, nel sangue però, in seguito all'uccisione del fratello Remo. Un sangue che tornerà spesso nella storia della Città Eterna, fra guerre di conquista e lotte fra gladiatori, senza ovviamente dimenticare congiure e tradimenti. A tal proposito un uomo chiamato Giulio Cesare avrebbe qualcosa da raccontarci, vista la morte violenta per mano di un gruppo di dissidenti della sua stessa cerchia, fra cui anche il figlio Marco Bruto - motivo per cui Cesare disse la famosa frase "Tu quoque, Brute, fili mi!" (in latino "Anche tu, Bruto, figlio mio!"). Un evento che ha cambiato, in quel tragico 15 marzo del 44 a.C., la storia di Roma e del mondo intero.



Vi siete mai chiesti, invece, come sarebbe andata a finire se Cesare avesse continuato a vivere? Se lo chiede Edoardo Leo nella finzione di Power of Rome, che per un titolo in costume è chiamato a interpretare proprio Giulio Cesare. Nel momento fatale del suo personaggio Leo si ribella e non riesce a terminare la scena, interrompe le riprese e inizia a vagare nella Roma contemporanea in cerca di risposte. È ancora possibile trovare qualcosa di nuovo, oggi, a Roma? È giusto che Giulio Cesare venga ucciso ancora? Prima di tornare alle idi di marzo vi consigliamo di dare un'occasione anche agli altri film in sala ad aprile 2022.



Il potere di Roma

In occasione di un nuovo compleanno della Città Eterna il regista Giovanni Troilo porta al cinema un film molto particolare (l'evento speciale distribuirà il lungometraggio prodotto da Fulvio e Paola Lucisano, Vision Distribution e Sky in sala nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2022), che mescola fiction e realtà e lascia che Edoardo Leo interpreti se stesso, nei panni di un attore in crisi.

Il rifiuto di far uccidere il suo Giulio Cesare lo trascina fra le strade di Roma alla ricerca di indizi, conferme, ricordi e ispirazioni (del resto nella stessa città Edoardo Leo aveva girato Lasciarsi un giorno a Roma: qui la nostra recensione di Lasciarsi un giorno a Roma). Nella sua figura si celano, in qualche modo, i dubbi della Roma contemporanea, che della sua storia porta il peso sulle spalle ma che oggi rischia come non mai di perdere la sua identità, la sua forza intrinseca. E se il cuore di Giulio Cesare avesse continuato a battere, nel 44 a.C.? Impossibile rispondere, sapere oggi cosa sarebbe successo a Roma, più volte distrutta e ricostruita nel corso dei secoli. L'attore, in questo slancio meta-cinematografico voluto da Troilo, va alla ricerca delle grandi personalità del passato che hanno fatto grande Roma, finisce per parlare con il fondatore Romolo, con Augusto, con Adriano e persino con Nerone, che a causa della sua follia ha persino rischiato di distruggerla, la Città Eterna.



Questi incontri avvengono in un ambiente onirico fatto di luci al neon e ombre profonde, di strutture stilizzate e non-luoghi senza confini, che richiedono allo spettatore una profonda sospensione dell'incredulità. Parliamo del resto di un prodotto "ibrido" difficile da inquadrare, un po' rappresentazione teatrale, un po' documentario, un po' fiction, la cui ossatura è fatta sostanzialmente di domande - snocciolate nel corso di un viaggio avventuroso del suo eroe protagonista.



È ancora possibile scoprire qualcosa di nuovo a Roma?

Attraverso personalità del passato, uomini e donne del presente, l'attore Edoardo Leo riuscirà in qualche modo a comprendere il potere eterno di Roma e a piegarsi al fato, al destino, che per il suo personaggio è stato già scritto e a ragion veduta deve compiersi di nuovo - anche se è il cinema a richiederlo. Un cinema che può far nevicare a Roma, un evento che si è ripetuto spesso negli anni passati ma che continua sempre a offrire magia e speranza, come una sorta di reset con il quale la città ricomincia (a ciclo infinito) la sua rumorosa danza con i propri cittadini, con i suoi turisti di passaggio, i suoi papi e cardinali.

Il tutto concentrato in un film che chiede attenzione allo spettatore, che non può esser seguito con fare distratto o sfuggente, che celebra pur tenendo presente difficoltà e ombre di un luogo che ha più di 2.000 anni e che ha visto la dissoluzione di interi popoli e la creazione di nuove civiltà, che ancora oggi può fregiarsi di strutture pregne di storia ed energie, dal Pantheon alla Basilica di San Pietro - con relativa piazza, protagonista di sfondo di un importante dialogo all'interno del film.



Un omaggio alla città fondata da Romolo che non si limita a celebrare ma si pone continui quesiti, si interroga su ciò che è stato il passato e cosa potrebbe succedere in futuro. Le risposte la lasciamo scoprire eventualmente al pubblico, ciò che resta, evidente, è la forza di una Urbe impossibile da piegare, capace di rialzarsi dopo ogni colpo, come fosse un gladiatore nel Colosseo immortale, incapace di morire. Che si levino i calici dunque, che si brindi a un nuovo compleanno di Roma, l'ennesima goccia di un mare senza confini.