Maynard Grieger è il proprietario dell'emporio locale della piccola cittadina di Pottersville, luogo ameno ricoperto da una perenne neve e in cui non succede mai nulla di interessante. Dopo aver scoperto il tradimento della moglie con lo sceriffo (beccati entrambi travestiti con bizzarri costumi da animali) l'uomo si ubriaca, trovando in magazzino un costume da gorilla e gironzolando per il circondario. La mattina seguente Maynard scopre che il suo vagabondaggio è stato in realtà notato da altri concittadini che, però, l'hanno scambiato per il leggendario Bigfoot, un assurdo fraintendimento che ha portato l'arrivo in paese di reporter e turisti da ogni dove.

Tra questi vi è anche Brock Masterson, conduttore di un famoso talk-show incentrato sulle indagini riguardanti il ritrovamento di creature misteriose, e Maynard ora dovrà decidere se sfruttare il momento di gloria (l'evento ha notevolmente aumentato l'afflusso di clienti da ogni dove) o rivelare la verità.

Maschere e costumi

Il Natale è solo un elemento secondario, piazzato più per casualità cronologica che reale utilità ai fini della trama, di questa bizzarra commedia diretta dall'esordiente Seth Henrikson che, come tutti i film a tema, usa l'arma dei buoni sentimenti per scardinare le difese del pubblico generalista. Pottersville (disponibile su Netflix) parte da un assunto narrativo quantomai assurdo e improbabile per cercare di mettere in luce le cose realmente importanti, ma dimostra ben presto un'esilità strutturale evidente afflosciandosi in una serie di situazioni tirate eccessivamente per le lunghe e in quanto prevedibile binario di stampo classico, conducente naturalmente all'ovvio lieto fine (risvolti secondari inclusi). Alcune soluzioni paradossali filtrano giocosamente con un grottesco a prova di grandi e piccini, in primis nel gruppo di sesso-dipendenti che amano travestirsi con buffi e cartooneschi costumi da animali, e un paio di personaggi sono discretamente caratterizzati (su tutti il burbero "cacciatore" di Ian McShane), ma i novanta minuti di visione risentono ben presto di una stanca imperante in cui il regista non fa nulla per suscitare qualche sussulto più spassoso.

Un vero un peccato vedere un attore di razza quale Michael Shannon totalmente sprecato in un ruolo certo amabile ma talmente banale da rasentare un freddo parossismo. Anche la figura dello showman a caccia di mostri fittizi solo per generare maggior audience è talmente esasperata da suscitare più fastidio che genuine risate.