Post Mortem, la recensione della ghost story ungherese: fotografie macabre

La macabra pratica delle fotografie post mortem era molto in voga nel periodo vittoriano, l'unico modo per immortalare soprattutto bambini o figli morti prematuramente, ritratti in pose "realistiche" con i genitori, incapaci di accettare il trapasso. Al Trieste Science + Fiction Festival arriva Post Mortem, film ungherese che sfrutta la tragica pagina dell'influenza spagnola per imbastire una ghost story in costume, tra le campagne ancora scosse dalla Prima Guerra Mondiale, conquistandosi una menzione speciale al Premio Méliès d'argent del festival, al quale è stato presentato anche The Coma.

Il regista Péter Bergendy punta tutto sulla parte visiva, in grado di fissare le istanze horror tra giochi di fotografia e immagini che restano, lasciando però un po' indietro la storia, annerita in un angolo mentre tenta di venire fuori.



Fotografie macabre

Tomàs (Viktor Klem) è stato a un passo dalla morte durante il conflitto mondiale, e ora vive facendo fotografie ai defunti. Non si aspetta però la chiamata in sogno di Anna (una folgorante Fruzsina Hais) che lo scova convincendolo ad andare nel suo villaggio, dove è pieno di cadaveri non sepolti.

Come ogni ghost story che si rispetti, iniziano varie apparizioni, presenze, scricchiolii e dubbi da parte di Tomàs, che ben presto si troverà ad affrontare spiriti non sopiti.

Post Mortem però sfrutta molto bene la commistione tra i suoi protagonisti: il rapporto che si crea fra i due attori, quasi diventassero fratello e sorella, è caldo e sincero, e fa da giusto contrappunto alla fotografia. La palette visiva va infatti a fissarsi sulle sfumature del grigio, come una pelle inanimata che ammanta l'intero villaggio.

Tutto è fermo e immobile, abbandonato fuori dal mondo, e Tomàs è chiamato a rompere quell'equilibrio imprimendolo sulla pellicola.



Guizzi visivi

Péter Bergendy sa cosa sta facendo a livello di regia. Si infila in un canone ben consolidato nel genere horror, senza però spingere troppo sui cliché, nonostante alcuni capisaldi delle ghost story siano molto presenti man mano che la trama avanza.

Post Mortem può essere infatti un horror adatto a più palati, perché sfrutta il genere codificato ma non punta tutto sul facile spavento, alimentando una sorta di inquietudine di fondo, come un fastidio sotterraneo pronto a esplodere, proprio quello che causano le fotografie dei defunti.



Gli stessi cadaveri sono coprotagonisti della storia, inquadrati in ogni modo, spiati e abbandonati in piena luce.

Lo spettatore è costretto a venire a patti con la morte, così come Tomàs e Anna, due sopravvissuti che si avvicinano tra sorrisi e complicità, guizzi vitali in mezzo al gelo che impedisce ai corpi di venire sepolti.



Scale traballanti

Le scelte visive di Bergendy sono precise e coerenti: tra queste c'è un'inquadratura capace di fare il film, che vi resterà sviluppata sugli occhi.

Ma nel procedere della storia si sentono scricchiolii di scrittura, come se la soluzione chimica della pellicola non fosse ben bilanciata.

Le manifestazioni spiritiche di Post Mortem iniziano a reiterarsi, spesso con gli stessi metodi. Le scelte per unire cadaveri inanimati all'horror quasi gotico funzionano, ma vengono riutilizzate all'interno del film più e più volte, dando un senso di già visto che rischia di stancare lo spettatore.

Forse sfrondando il minutaggio l'incisività di Post Mortem sarebbe aumentata, condensata in poche ma folgoranti apparizioni che aumentano di intensità, restando "uniche" nella loro esistenza.

Anche l'ottimo rapporto tra Tomàs e Anna quando sfocia in una detection story sposta gli equilibri del film, come se Post Mortem tentasse un'altra strada senza mai percorrerla veramente, aumentando la dispersione e lo straniamento dello spettatore.

Alla fine però l'anima del film rimane, impressa nelle tecniche primordiali del cinema che tanto dimostra di amare, trovando nel sorriso di una bambina un modo per sfuggire alla morte.