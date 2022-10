Tutto è possibile Recensione: il teen movie queer da vedere su Prime Video

Tutto è possibile. Lo sa bene Billy Porter, che avendo deciso di non porre più limiti alla propria carriera approda su Prime Video con la regia del suo primo lungometraggio (i film Amazon Prime Video di ottobre 2022 sono a portata di clic). Non fatevi ingannare dal nome, banale come poche altre frasi fatte sono mai state composte e pronunciate - e non migliora certo con la versione originale, visto che in italiano è stato semplicemente tradotto Everything's possible. La commedia teen dell'icona di Pose ha trovato una storia in cui poter riflettere alcune delle tematiche fondamentali del percorso personale e lavorativo del cantante e attore, pur non avendo subito alcuna transizione dall'essere uomo al diventare una donna, ma addentrandosi nella rappresentazione delle figure queer dell'industria dello spettacolo - in fondo è proprio Billy Porter ad aver interpretato la Fata Madrina nel più recente Cenerentola.



Dire al mondo: "This my me"

Non a caso è un suo enorme murales che ci accompagna in una delle scene finali della pellicola. Un solo frame su una larga parete di Pittsburgh, sua città Natale e location dell'opera, che lo ritrae col suo favoloso look del 2020 durante la serata dei Grammy Awards. Non perché il regista all'esordio, pur capace di un'energia accerchiante, voglia spostare l'attenzione su se stesso rispetto alla storia che viene raccontata. Semplicemente un promemoria delle origini di una personalità dello show business che ha dato modo al mondo interno ed esterno alla TV e al cinema di rapportarsi con un'intera comunità per anni emarginata, avendo con la sceneggiatura di Ximena García Lecuona l'occasione di portare sullo schermo un racconto di inclusione in cui poter gridare "This my me".

Un'opera sulla Generazione Z e in particolare sulla sua protagonista Kelsa (Eva Reign), ragazza trans che racconta il proprio processo di transizione tramite video su internet, mentre nella vita reale comincia ad intrattenere una relazione col giovane e premuroso Khal (Abubakr Ali). Un vero e proprio teen movie con venature sentimentali che si immettono nel genere del coming of age approcciandosi alla ricerca del proprio posto nel mondo. Di capire chi si è, come si viene percepiti, con una consapevolezza maggiore rispetto a tante altre narrazioni che cercano nell'individualità di una persona trans di volerne spiegare i meccanismi e le relazioni nella contemporaneità, mostrandosi una pellicola piena di coscienza e di acume.



Un nome che ci rappresenti

Un film in cui l'indagine sulla propria interiorità passa certamente per quella trasformazione fisica che Kelsa ha attraversato, ma che cerca lei stessa di capire come affrontare in rapporto al resto del mondo che la circonda. Non perché voglia nascondere il proprio percorso, ma nemmeno perché sente di doverlo costantemente utilizzare per giustificare le situazioni in cui si ritrova e la gente che le capita accanto.

Un'immersione nel turbinio emotivo di una ragazza che ha senz'altro un elemento in più a cui dover pensare, come il fatto di dover confrontarsi con una società che ha ancora certi limiti o con l'opinione spesso errata che le persone portano dietro, a volte anche in buona fede. Ma ancor più una riflessione che cerca in profondità di saper trovare un equilibrio tra questi elementi. Tra il non voler far sapere a tutti il proprio passato e insieme il volerli mettere al corrente per far comprendere la sé del presente. E al contempo lo sperare che sia sempre per la propria essenza che gli altri possano avvicinarsi, accettando o meno di restare. La pellicola di Prime Video offre l'osservazione su di una modernità adolescenziale di giovani pronti ad affacciarsi sul futuro che li aspetta. Che attende tutti quanti.



Un'analisi del proprio "Io" che in Tutto è possibile passa per l'appropriazione di un nome che è quello che noi stessi vogliamo saperci dare, che ci presenti al circondario come unici e racchiuda in se stesso la nostra arma, la nostra personalità. Non è un caso che Kelsa significhi proprio "coraggiosa". Ma non per questo la protagonista non può a volte sentirsi persa, da sola, spaurita. Oppure non può pretendere che gli altri non siano pronti a difenderla solo perché sa di potersela cavare da sola. Coraggio è anche accettare di essere amati, solamente per come siamo. Senza genere, senza sesso, senza null'altro che noi. Un film finalmente "possibile" e speriamo che lo diventi sempre di più anche nella realtà.