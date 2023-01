Possession: L'appartamento del diavolo Recensione, un horror inquietante

Il titolo originale è Malasana 32, l'indirizzo (fasullo) di un quartiere invece effettivamente esistente in quel di Madrid e che fa da suggestivo sfondo alle vicende di quest'horror distribuito in Italia con il titolo, ben più scontato e derivativo, Possession - L'appartamento del diavolo. Il film, che va in onda stasera su Sky Suspence (per altre novità sulla piattaforma leggete il nostro speciale sulle uscite Sky e NOW di gennaio 2023), ha ottenuto un buon successo in patria grazie anche ad una discreta qualità complessiva, capace di sfruttare i consolidati cliché del genere in maniera personale e vagamente autoriale, riuscendo così ad emergere in quella massa di produzioni a tema spesso tutte uguali fra loro.



Possession - L'appartamento del diavolo: casa dolce casa

Spagna, 1976. Mentre il Paese sta attraversando un periodo di profondo cambiamento sociale, con il passaggio dal regime dittatoriale di Franco a uno stato democratico, la famiglia Olmedo si trasferisce dalla casa di campagna in un appartamento di Madrid, situato al civico 32 di via Malasana. Il nucleo è composto da Manolo e Candela, marito e moglie, dai loro tre figli (Pepe e Amparo, adolescenti, e il piccolo Rafael) e dal nonno, affetto da demenza senile.

Gli Olmedo ignorano come la loro nuova dimora sia stato teatro in passato di tragici eventi, complice anche il silenzio da parte dell'agenzia immobiliare che gliel'ha venduta, e fin dalla prima sera tra quelle quattro mura cominciano a manifestarsi inquietanti fenomeni che mettono a repentaglio l'incolumità, fisica e psichica, dei nuovi inquilini. La situazione prende una piega ulteriormente drammatica quando Rafael scompare nel nulla, rapito da una misteriosa presenza che sembra voler reclamare qualcosa, o qualcuno, per sé. Amparo, armata di coraggio, cercherà di scoprire cosa si nasconda nella sua nuova casa...



Il passato che non muore

Fin dal breve prologo ambientato in un passato recente rispetto agli eventi del film, ovvero quattro anni prima, si nota l'attenzione per i giochi di luci e ombre e la fotografia giocata su toni caldi, nel tentativo di trasportare lo spettatore in un atmosfera confacentisi al periodo storico nel quale la storia è ambientata.

Non che poi il relativo decennio sia fondamentale ai fini di una narrazione che vede per protagonista il solito, eterogeneo, "gruppo di famiglia in un interno" alle prese con una maledizione che aleggia tra le stanze di quella casa così spaziosa e ricca di segreti. Il mistero viene progressivamente svelato con il procedere dei minuti, fino a quel finale che forza parzialmente la mano per far deragliare la storia e i personaggi sull'epilogo programmato, con richiami più o meno velati all'horror esorcistico e la ovvia possessione a far capolino in un godibile crescendo tensivo. Nulla di trascendentale sia chiaro a livello narrativo, con alcuni spunti potenzialmente intriganti lasciati a disperdersi nella trama principale, ma Possession - L'appartamento del diavolo ha il merito di badare al sodo senza perdersi in in inutili e gratuite elucubrazioni di sorta, rivelando in questo una scrittura concreta in grado di caratterizzare coerentemente le varie figure principali.



Dalla biglia che scatena alcune delle scene clou ai fili per stendere usati come metodo per comunicare da una finestra all'altra, dalla televisione che trasmette inquietanti programmi per bambini capaci di comunicare direttamente con chi guarda alle macabre telefonate, il regista Albert Pintó - al suo esordio nel lungometraggio dopo aver firmato una manciata di corti - mette in mostra un certo stile, riuscendo a rendere accattivanti anche gli stereotipi più abusati, come le porte che cigolano o le luci che saltano improvvisamente.

Buone anche le performance di un cast privo di effettive star, o almeno di interpreti conosciuti al di fuori dei confini nazionali, con la giovane Begona Vargas - se non ricordate dove l'avete già vista, ripescate la nostra recensione di Centauro - quale punta di diamante.