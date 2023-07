Polite Society Recensione: una folle e divertente action comedy

Due sorelle, non soltanto consanguinee ma anche amiche per la pelle, accomunate dalla passione per le arti marziali. La più giovane, Ria, è quella a crederci maggiormente e sogna di poter diventare una controfigura del cinema d'azione, nonostante amici e parenti cerchino di farla desistere da questa professione così inconsueta. La primogenita Lena ha invece abbandonato la scuola d'arte che stava frequentando e ha fatto ritorno a casa dei genitori. In Polite Society - Operazione matrimonio la permanenza nel nido familiare si prospetta però più breve del previsto, in quanto la ragazza ha fatto colpo sul rampollo di una ricca famiglia, ovvero il genetista Salim: i due iniziano a frequentarsi e dopo qualche tempo decidono di sposarsi.



Ria sin da subito, forse per gelosia, si dimostra fortemente contraria a queste nozze secondo lei combinate e non frutto del vero amore e la situazione prende una piega ulteriormente imprevista quando scopre qualcosa di inquietante sulla futura suocera di Lena e sul suo stesso prossimo marito, cercando di scoprire la verità con l'aiuto delle sue due migliori amiche.



Polite Society: niente è come sembra

Un film così stravagante e colorato non si ricordava da tempo, almeno in quest'ottica da action/comedy. L'umorismo britannico si unisce allo sfarzo bollywoodiano, con il kung-fu a prestarsi quale veicolo coreografico per sublimare al meglio questo improbabile, ma riuscito, mix tra culture e cinematografie.

Nate a Londra ma di origini pakistane, le due sorelle si muovono in un sottobosco ancora fortemente ancorato alle loro tradizioni, non soltanto per ciò che concerne gli abiti sgargianti - la parte finale è una bizzarra apoteosi di folklore e scene di lotta al rallentatore, con tanto di immancabile balletto in stile indiano - ma anche riguardo alle nozze, più o meno combinate che siano. Quando si innesta la sottotraccia mystery, con i sospetti coltivati da Ria che trovano effettivo riscontro nella realtà, si vira su soluzioni paradossali che arrivano addirittura a tirare in mezzo la clonazione, flirtando quindi con altre dinamiche di genere in maniera tanto assurda quanto gradevole.



Di tutto e di più

Perché pur al netto della sua essenza bizzarra, Polite Society - Operazione matrimonio garantisce un'ora e mezzo di divertimento sano e senza pensieri, l'ideale per il staccare il cervello senza sentirsi troppo stupidi: anche nelle sue svolte più farsesche e pseudo demenziali infatti il film mantiene una propria dignità, grazie anche alla contagiosa simpatia di un cast eterogeneo, con le facce giuste al posto giusto non soltanto nei ruoli principali ma anche in quelli secondari.

Ottima l'alchimia tra le interpreti delle due sorelle, ovvero Priya Kansara - leggete la nostra recensione di Bridgerton 2 se volete sapere dove l'avete già vista - e Titu Arya (The Umbrella Academy), capaci di smaliziare a dovere le due protagoniste e a donare loro la corretta alchimia nella rappresentazione di una sorellanza più forte di tutto e tutti. La regista e sceneggiatrice Nida Manzoor, che condivide le medesime origini delle figure al centro del racconto, esordisce nel lungometraggio dopo una discreta gavetta tra corti e produzioni televisive, dimostrando già una certa personalità nella gestione degli eventi, combinando al meglio il lato emozionale con quello più spassoso e iconoclasta, riuscendo a stupire e a offrire al pubblico qualcosa di veramente originale. Per altri film in sala leggete il nostro speciale sulle uscite al cinema di giugno 2023.