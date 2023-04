Peter Pan e Wendy Recensione: un live-action a metà tra remake e romanzo

Era il 27 dicembre 1904 quando James Matthew Barrie, nella speranza di poter risollevare le proprie sorti di drammaturgo, riempiva il Duke of York's Theatre di Londra per la prima rappresentazione di Peter & Wendy, la sua opera più famosa, la più chiacchierata, la più amata. Barrie voleva raccontare la storia di un bambino che non cresce mai, che ha deciso di non farlo, per continuare a divertirsi in un'isola dove combatte contro i pirati. Una favola leggiadra, allegra, creata per poter alleviare i dolori della famiglia Llewelyn Davies, la cui storia è raccontata, in maniera romanzata, nel film Neverland con Johnny Depp. George, John, Peter, Michael e Nico erano i quattro figli di Sylvia, che morì 6 anni dopo la messa in scena di Peter Pan, un anno prima che Barrie potesse trasporre tutte le modifiche e le variazioni alla pièce nel romanzo ufficiale, che noi oggi conosciamo e apprezziamo.



Appena 24 anni dopo la pubblicazione, nel 1935, dall'altro lato dell'Oceano, prima che Joe Grant gli proponesse, invano, di provare ad acquistare i diritti per la trasposizione cinematografica de Lo Hobbit, Walt Disney si lasciò conquistare da quella storia, che sarebbe divenuta il suo secondo Classico. Oggi, nel settantesimo anniversario dalla distribuzione de Le avventure di Peter Pan, è disponibile su Disney+ la sua versione live action firmata David Lowery, con il nome di Peter Pan & Wendy.



Puoi volar, puoi volar

Wendy Angela Moira Darling (Ever Anderson, la figlia di Paul Anderson e di Milla Jovovich) vive il dramma del dover crescere, del dover abbandonare il proprio letto, la propria stanza, condivisa con i due fratelli, John (Joshua Pickering) e Michael (Jacobi Jupe). Dipendesse da lei, non arriverebbe mai l'adolescenza, la pubertà, e continuerebbe a trascorrere le sue giornate giocando in compagnia dei suoi fratelli, raccontando loro le storie di Peter Pan.

Il ragazzo che non voleva mai crescere è protagonista di tutte le favole della buonanotte che Mary (Molly Parker), la madre di Wendy, racconta ai suoi tre figli. Una notte, a far visita alla ragazza, è proprio Peter (Alexander Molony), anticipato dalla sua piccola fata Trilli (Yara Shahidi), con un invito ufficiale per l'Isola che non C'è, luogo sul quale Pan governa incontrastato, se non fosse per la presenza di James Hook, il malvagio Capitan Uncino (Jude Law). Peter Pan & Wendy, tra le mani di Lowery, segue quello stesso intreccio narrativo che era del Classico Disney, di poco distanziato dalla vicenda originale di James Barrie. Come è consuetudine fare e come è già accaduto in altri live-action, Disney persegue l'obiettivo di rivelare parte delle origin story dei suoi personaggi, partendo proprio da Hook, quel James del quale Barrie aveva lasciato solo tre riferimenti cardinali, corredati però da una voragine narrativa che in pochissimi hanno provato a colmare nei cento anni trascorsi.



Esistono, infatti, appena due romanzi, tra l'altro entrambi italiani, sulle origini del personaggio, ai quali adesso si aggiunge il live action Disney, che non aggiunge nulla di nuovo, pertanto, a chi ha già avuto modo di navigare tra le pagine dei libri di cui sopra. È giusto, però, sottolineare come si sia cercato di contestualizzare l'odio tra Peter e James, così da non renderlo aleatorio, privo di fondamenta e soprattutto credibile. Allo stesso modo, Lowery ha lavorato in maniera molto più approfondita sul personaggio di Wendy, molto più matura, desiderosa di cambiare le cose e che anela, allo stesso tempo, una sorte migliore per Peter, che a sua volta nasconde un lato pregno di rammarico e di mestizia nei confronti della sua esistenza.



Una marmaglia di personaggi incolore

L'attenzione riservata ad alcuni personaggi, però, ha condizionato in negativo quella pensata per altri. Lowery annulla quasi del tutto Giglio Tigrato, che perde qualsiasi tipo di spessore, così come viene eliso dall'equazione finale il contrasto tra Trilli e Wendy, in tutte le altre opere fondamentale per creare il conflitto nel triangolo con Peter stesso.

Spogliati anche delle sirene e di altri elementi indigeni dell'Isola, la stessa ciurma di James perde di caratterizzazione, lasciando solo a Spugna un ruolo ben definito: spariscono del tutto Starky, il primo ufficiale di Hook, così come Ed Teynte, il furiere di James, e tanti altri. Gli stessi bambini sperduti, al di là di Curly, nominato solo una volta da Giglio Tigrato e nulla più, vedono svanire i loro caratteri, le loro peculiarità. Elementi che, se approfonditi, avrebbero potuto dare maggior colore all'Isola che non C'è, un crocevia di fantasie e di meraviglie tutte da mettere insieme. Dal punto di vista dell'intreccio narrativo, in una dimensione più macroscopica, Peter Pan & Wendy non sfocia in elementi originali che distruggano la magia dell'opera: non siamo dinanzi al Pinocchio di Zemeckis, il cui adattamento sembrava dovesse per forza raccontare la sua storia (ve lo ricorda la nostra recensione di Pinocchio), tantomeno dobbiamo osservare delle rese mediocri di elementi in CGI (al di là del Big Ben di Londra, che si sfalda creando un effetto poco affascinante) come ci è successo con Aladdin o con Il Re Leone.



Il film di David Lowery scorre leggero e sereno dall'inizio alla fine, il che già di per sé è una buona notizia vista la qualità dei live-action dell'ultimo periodo. Sorprende, in alcuni casi, e verrebbe da chiedersi perché sia stata scelta la distribuzione in streaming piuttosto che al cinema, dove invece tra un mese avremo La Sirenetta, sulla quale lo scetticismo è più alto (a partire dal durata de La Sirenetta).



Seconda cosa a destra?

Lo stesso lavoro di riproduzione di Neverland può dirsi riuscito, per quanto a metà: non abbiamo moltissime location da vedere, tantomeno dobbiamo pretendere di poter vivere un documentario alla scoperta dell'isola. La maggior parte dell'azione si svolge a bordo della Jolly Roger o nel nascondiglio di Peter, la famosa casa nell'albero: espedienti per evitare di dover mostrare vaste lande o atolli nel cielo, così come Lowery si evita anche il cruccio dell'acqua, facendo sì che la stessa nave di Hook stia quasi sempre librata tra le nuvole. Una scelta che sa tanto, ancora una volta, di espediente per togliersi da eccessivi problemi produttivi e di budget.

Non molto affascinante anche il coccodrillo, al quale si riservano due apparizioni e uno screen time che avrebbe meritato molta più bontà, oltre a una realizzazione che grida vendetta per lo stile troppo caricaturale col quale è stato ricreato. Un plauso, invece, va a James Hook, la cui interpretazione da parte di Jude Law è completa, variegata nei punti giusti, in grado di far emergere la dicotomia che si cela dietro quell'uncino: a tal proposito, bravo Lowery a rimetterlo alla mano giusta, dopo che Disney l'aveva specchiato per esigenze esoteriche e attoriali. Denota una cura ai dettagli da non sottovalutare.



In chiusura, restano un po' di dubbi sul non aver potuto ascoltare la colonna sonora originale riarrangiata. Oliver Wallace non aveva in Peter Pan il suo cavallo di battaglia, ma l'aver inserito solo la melodia di "You can fly" e nient'altro è un po' un passo falso da parte di Lowery, che poteva affidarsi a tante altre canzoni ben riuscite di quella colonna sonora.

Sì, alcune sono state censurate negli anni: "Perché è rosso l'uomo rosso?" praticamente non esiste più e da oltre vent'anni, a teatro, è stata sostituita da "Perché è coraggioso l'uomo coraggioso?" (giocando con l'assonanza delle parole inglesi "red" e "brave"), così come non è più possibile cantare "Andiamo a far la guerra agli indiani", uno dei versi più arrembanti di "Seguendo il capo", segmento narrativo che è stato completamente cancellato. In questo, Peter Pan & Wendy risulta il live action meno musicato della Disney, che ha provato a staccarsi al passato in maniera netta, soprattutto con quanto realizzato da Wallace.