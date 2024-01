Perfect Days recensione: è finalmente tornato il Wim Wenders migliore

Dopo decenni di alti e bassi, almeno nel territorio della fiction, ecco l'epifania. Wim Wenders torna ai fasti che lo hanno reso uno degli autori più importanti del cinema internazionale, girando nuovamente in terra nipponica dopo Tokyo-Ga, del 1985, e Appunti di viaggio su moda e città, del 1989, lontani, soprattutto per ritmo e esigenze filmiche, dall'ultimo lavoro. Perfect Days, titolo che cita e rimanda al brano di Lou Reed, è un piccolo gioiello silenzioso, un'inaspettata sorpresa, tra i migliori film in sala a gennaio e i titoli parte della shortlist per il miglior film internazionale agli Oscar 2024.



La storia è quella di Hirayama, un non più giovane uomo molto routinario e metodico: le sue giornate scorrono quasi senza sussulti, nella semplicità di una vita analogica, scandite da dei piccoli rituali ai quali è impossibile sottrarsi, dalla cura delle piante alla lettura di Faulkner e Highsmith prima di andare a dormire. Per lavoro, si occupa dell'igiene dei gabinetti pubblici della città di Tokyo, mestiere che esercita con una dedizione encomiabile e che riflette tutto l'impegno che l'uomo mette nelle attività che svolge e la voglia di affrontare ogni singola avversità che la vita gli pone davanti. Un'esistenza quieta e lineare, pronta però a essere movimentata e sovvertita da lampi improvvisi, come un bizzarro collega alle prese con l'amore e in cerca di soldi o una nipote in fuga.



La bellezza del quotidiano, delle piccole gioie e della speranza

Senza esagerare, era da almeno una trentina d'anni che Wim Wenders non convinceva così con un prodotto di finzione.

In Perfect Days, di diritto tra i migliori lungometraggi del cineasta, ci sono ti segni di tutto il suo cinema, le idee e i vezzi che ha portato avanti e disseminato di opera in opera. Serviva forse il tempo e l'età avanzata per arrivare a un film simile, a una poesia che ha tutto del suo passato filmico ma che sa benissimo evocare anche la tradizione artistica nipponica - del resto, è scritto a quattro mani con Takuma Takasaki, evidente nella maniera con la quale presta attenzione alle minuzie legate alla cultura giapponese. È questo bilanciamento che sorprende inaspettatamente, questo riuscire a funzionare su più fronti e risultare sintesi di una carriera ma anche tutto l'opposto, in un equilibrio straordinario. Wenders ritorna a riflettere sul Sol Levante con lo sguardo verso Yasujiro Ozu (non a caso, il protagonista si chiama Hirayama, omonimo del nome della famiglia protagonista dell'ultimo film da lui diretto, Il gusto del sakè) e a quel modo garbato e minimale che il maestro giapponese aveva di guardare le piccole cose e i sentimenti nel quotidiano.



È un film conciliante questo, una carezza per l'anima, tutta fatta di piccoli passi, di routine e ritmi compassati, di sensazioni e affezioni, come quella che si inizia a provare, giorno perfetto dopo giorno perfetto, per il protagonista e la sua mite positività. I dialoghi sono ridotti al minimo, l'empatia amplificata dall'approccio quasi documentaristico, in linea con la filmografia dell'autore, che vaga per i bagni della metropoli e ci fa avvicinare a una vita votata alle piccole cose - e la forma si adatta al contenuto, si prende i suoi tempi per toccare con mano quei dettagli e quelle frazioni di vita - ricolma di speranza e gentilezza.

La toilette, così, viene innalzata ed elevata al pari della natura, sostituita ai grattacieli che restano isolati sullo sfondo: il gabinetto pubblico diventa non solo un luogo di unione ma anche una sorta di veicolo, vicinissimo al privato, per esplorare la città e le sue diversità, raccontate da un punto di vista comune, ad altezza uomo. È in parte qui che si condensa il senso un'opera che sa nobilitare la normalità e renderla magnifica, unica al punto da desiderare di viver in prima persona quella vita essenziale e priva del superfluo.



Essere semplicemente umani, dopo tutto

Perfect Days è una storia umanissima, un racconto sì molto semplice ma strutturato con coerenza e precisione, diretto sapientemente e avvalorato da un intreccio che parte a rilento ma che sa amplificarsi e prendere un respiro più ampio col passare dei minuti. Perché ciò che lo rende universale è, come già detto, la maniera con la quale da una parte esprime il senso del lavoro e della comunità nipponica, ma, dall'altra, sfrutta la drammaturgia occidentale e l'idea di una condizione vitale che affonda le radici nel passato inesplorato.



Così, dopo una prima parte sommessa e delicata, il film inizia a mostrare le increspature che si insinuano in quella vita, si concede i suoi momenti di didascalismo ed emotività più "facile", trattati però con una naturalezza rara da Wenders, abile soprattutto nel farli esplodere quando necessario, nel momento giusto.

Non servono molte parole a Perfect Days, così come non ne servono al suo protagonista, un Koji Yakusho in stato di grazia: onnipresente in scena, il veterano del cinema giapponese, feticcio di Kiyoshi Kurosawa, recita con una serenità e una compostezza impressionanti, infonde carattere e peso a ogni singola espressione, movimento e sguardo, simbolo pacifico dell'armonico vivere il momento e del cogliere la bellezza in ogni dove.



Ci si lega facilmente al suo Hirayama, pur senza coordinate stabili sul suo passato e anche sul suo presente - merito di una scrittura che rifugge dal delineare con esattezza, che permette di far insinuare, durante la notte, delle criptiche zone d'ombra in bianco e nero nella quiete di una vita apparentemente tranquilla - e anche se egli sembra totalmente scollato dalla realtà, quasi in una bolla nella quale dedicarsi soltanto all'oggi: c'è tanto delle influenze delle filosofie orientali, nelle quali è l'istante a contare, mentre ci si distacca dall'idea di tempo vissuto e futuro.

È Yakusho fare il gioco, a guidare con il linguaggio del corpo l'espressione di un intero film che trova il suo essere nell'attesa e nella lentezza, che trattiene sempre per poi gridare in un'inquadratura finale strepitosa, nella quale, in un agrodolce misto di pianto e risata, il sole non è più filtrato dalle fronde degli alberi (komorebi, come evidenziato dal cartello alla fine dei titoli di cosa) ma appare davanti agli occhi, illuminando il viso di consapevolezze e fiducia, con l'idea di poter, anche per un solo istante, cogliere l'inafferrabile. E come cantava Nina Simone, forse, It's a new dawn, It's a new day, It's a new life for me and I'm feeling good.