Pearl Recensione: la nascita dell'incubo di X - A Sexy Horror Story

In principio ci fu X - A Sexy Horror Story, poi l'annuncio che suonava come uno scherzo: subito dopo aver presentato il primo film (qui potete leggere la recensione di X - A Sexy Horror Story), Ti West dichiarava di avere già pronto un secondo capitolo, che sarebbe servito da prequel. Ma quando lo aveva pensato, scritto, girato e montato? La risposta è la più scontata, ossia contemporaneamente, prendendosi parecchi rischi vista l'incertezza sulla riuscita di X (che, fortunatamente, si rivelò un gran successo). Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Pearl ruota ancora una volta attorno a Mia Goth, che non solo torna nei panni di attrice ma questa volta affianca West alla scrittura.



Stessa ambientazione, addirittura stessa abitazione. Si resta in Texas ma a cambiare è la collocazione temporale della vicenda: non più la fine degli anni Settanta ma il 1918, in piena Prima Guerra Mondiale e con un'epidemia alle calcagna. Pearl non è ancora l'anziana villain vista in X ma una giovane donna, frustrata da una vita insoddisfacente e mortificante. Con il marito lontano, arruolato, costretta a servire la dispotica madre e accudire il padre disabile, la ragazza inizia a sognare ad occhi aperti. I tempi stanno cambiando e Pearl vorrebbe diventare qualcuno in quel nuovo mondo. E per arrivare ad essere una star sarebbe disposta a mettersi contro tutto e tutti.



Il seme della follia

Ancor più del precedente capitolo - che comunque la vedeva assoluta protagonista, in un cast corale, grazie ad una notevole doppia performance - in Pearl (che esce direttamente per il mercato home video il 22 giugno 2023, Mia Goth, anche in virtù del personale contributo alla sceneggiatura, orchestra una sorta di polarizzante one woman show. Il centro di tutto è sempre lei e il suo personaggio, le sue paure, i sogni e le ambizioni, i suoi momenti di spensieratezza e quelli di lucida follia. Mai come in questo caso l'attrice, presente anche nell'ultimo film di Brandon Cronenberg (qui il trailer di Infinity Pool) riesce a convincere attraverso monologhi intensissimi e, per contrasto, buffi numeri di danza, mettendo in luce la personalità di Pearl attraverso uno straordinario utilizzo delle espressioni facciali, sfumando la graduale perdita di contatto con il mondo reale e contestualizzando ogni azione, rendendola credibile.

È anche questo che rende il secondo film della trilogia (qui il primo sguardo al personaggio di Goth in MaXXXine, terzo atto in uscita prossimamente) più classico, impostato secondo le regole della origin story e, tutto sommato, più rigido, sia nella forma che nello sviluppo narrativo. Se il precedente si presentava, oltre che come un omaggio al controverso immaginario delle grindhouse e dell'explotation, nei panni di una divertente (e divertita, a tratti quasi compiaciuta) analisi e decostruzione del cinema horror indipendente degli anni Settanta - citando dichiaratamente Hooper e il suo capolavoro Non aprite quella porta, tra i tanti - questo prequel mette da parte quelle ambizioni per cercare una via più stabile e concentrare le attenzioni sulla discesa all'inferno della protagonista, come una versione femminile e vintage del Joker di Phillips e Phoenix.



L'altra faccia della medaglia

Distaccandosi da X, Pearl stravolge anche la sua estetica puntando sui colori sgargianti e onirici del Technicolor - i quali rimandano così tanto al melodramma degli anni Quaranta e Cinquanta, come quello di Douglas Sirk, del quale Pearl sembra essere quasi una crudele parodia - che trasformano l'ambientazione donandole un'atmosfera fiabesca in stile Mary Poppins e Il mago di Oz.

Anche perché la stessa Pearl è, a ben vedere, inquadrata proprio come una Dorothy (ci sarà pure spazio, in una delle migliori scene, per uno spaventapasseri!) che non vuol più tornare indietro, un personaggio disneyano che ha però conosciuto la delusione e ha abbracciato la rabbia. E nel suo mondo immaginario, nel quale è quasi già una star, la realtà viene deformata e il male rientra tra le possibilità in vista dell'obbiettivo finale. Ma al contrario del precedente film, qui West si limita a citarlo il cinema, risultando più autoreferenziale - prendendo in analisi più la contemporaneità e le sue ossessioni di fama e successo - riducendo al minimo la riflessione su ciò che sta mettendo in scena, accantonando ciò che invece aveva più convinto in X (che senza il metalinguaggio umoristico e revisionista restava poco più che un piacevole divertissement citazionista) e puntando tutto sulla sua protagonista, sulla messa in scena e sul riuscitissimo commento musicale, oltre che su uno studio psicologico della solitudine e dei sogni che col passare del tempo si tramutano in psicosi e piaceri vietati. Più contenuto e a fuoco anche quando calca grottescamente la mano sul melò, Pearl è forse leggermente meno incisivo del precedente titolo, di cui appare il contrappunto ideale, ma è un prodotto decisamente riuscito, mirato e dalla forte identità, a tratti anche più facile da digerire rispetto al pastiche scoordinato visto lo scorso anno - che però traeva proprio da ciò la sua iconicità).



Ma il meglio arriva, forse, alla fine, quando quel macabro sorriso, tra muscoli contratti e strazianti lacrime, segna la definitiva esplosione della fenomenale forza espressiva dell'interprete principale. È lì, in quel volto così ben modellabile in senso drammatico, che si trova tutta la ragione d'essere di un progetto a tratti indipendente ma che, senza dubbi, non può che essere l'altra faccia della medaglia di X. Una medaglia che non è tale senza entrambi i suoi lati, diversi ma inevitabilmente complementari.