Peacock, la recensione del film con Cillian Murphy

John Skillpa è un tranquillo impiegato di banca di una piccola cittadina del Nebraska, benvoluto da tutti per il suo carattere gentile, premuroso, e per la sua ferrea dedizione al lavoro. In Peacock, l'uomo ha perso da un anno la figura materna e non si è mai ripreso dallo shock, al punto di aver sviluppato una doppia personalità: quando si trova fuori dalla sua casa vive in abiti maschili, tra le quattro mura si veste invece da donna, impersonando una vera e propria mentalità distinta, quella di Emma.

Quando un incidente ferroviario si verifica nel giardino antistante la proprietà, il gioco delle parti non può più andare avanti come prima e la figura di Emma inizia a prendere sempre più il sopravvento, addentrandosi anche nel mondo esterno.

La richiesta d'aiuto da parte di Maggie, un'amica di John con figlio a carico e problemi economici, e le pressanti visite della moglie di un uomo politico in campagna elettorale, interessato a usare il sopracitato incidente contro il proprio avversario, rischiano di mandare definitivamente in frantumi la già instabile psiche di John/Emma.

Identità violate

La traduzione letterale di Peacock è pavone, e non è un caso che il titolo di questo film diretto dall'esordiente Michael Lander (di cui rimane al momento l'unica incursione su grande schermo) richiami alla memoria proprio il piumato pennuto. La trasformazione del protagonista nella sua versione femminile ricorda infatti l'apertura dell'enorme coda del volatile, che lo rende un animale diverso eppur uguale. Ed è proprio in questo gioco di opposti/convergenze che la narrazione sfrutta magnificamente il fascino androgino di Cillian Murphy, che torna a vestire panni "in rosa" come già avvenuto in opere più famose quali Breakfast on Pluto (2005) di Neil Jordan. La mimetica interpretazione dell'attore, magistrale nello sfumare con diversi tocchi caratteriali le rispettive personalità, è senza dubbio il punto di forza dei novanta minuti di visione, mentre il resto del cast all-star (Ellen Page, Susan Sarandon, Keith Carradine e Bill Pullman sono presenti in parti più o meno importanti) svolge un ottimo lavoro di supporto.

A latitare semmai è la verosimiglianza e per quanto Murphy abbia effettivamente dei tratti femminei, è comunque inspiegabile che nessuno lo riconosca anche quando si trova sotto mentite spoglie o che, almeno, sospetti la presenza di una gemella (Emma infatti viene creduta una fantomatica moglie comparsa da un momento all'altro in città).

La resa dei conti

Il modello d'ispirazione è un classico tra i classici del genere, lo Psyco (1960) di Alfred Hitchcock, ma le motivazioni dietro la reale follia di John vengono solo accennate tramite dialoghi fuori-campo e brevissimi flashback dell'infanzia, lasciando allo spettatore il compito di creare un proprio quadro narrativo. Scelta che spinge così sul versante mystery e rende l'intera ambientazione cronologica un fattore sospeso, in costante attesa della deflagrazione degli eventi che avrà infine luogo nel criptico finale, aperto a diversi possibili sviluppi. La tensione psicologica regge bene in questo rapporto di dominazione da parte di una personalità nei confronti dell'altra, plasmando un insieme scorrevole pur nelle sue parziali forzature, e l'amarezza di fondo che permea la complessità del racconto, imbastito sulle possibilità mancate e l'importanza delle scelte, consapevoli o meno, crea un profondo e malsano senso di inquietudine.