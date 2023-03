Il Patto del Silenzio Recensione: una gemma teneramente spietata

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un periodo d'oro per gli esordi al femminile dietro la macchina da presa, perché dopo essere stati incantati dal viaggio mnemonico e sentimentale di Charlotte Wells (non perdete la nostra recensione di Aftersun) ed aver indossato gli scomodi vestiti di una Medea moderna grazie al Saint Omer di Alice Diop, tocca adesso a Laura Wandel fare il suo ingresso nel buio della sala come regista con l'opera prima Il Patto del Silenzio.



Presentato nel lontano 2021 al Festival di Cannes, la pellicola arriva finalmente nelle nostre sale - la trovate tra i film in uscita a Marzo 2023 - dopo aver raccolto l'applauso della critica e l'amore del suo popolo, tanto da diventare la proposta belga per la categoria miglior film straniero agli Oscar. Sebbene non sia riuscito a rientrare nella cinquina finale che ha partecipato alla notte delle stelle, Il Patto del Silenzio rimane un viaggio affascinante all'interno del piccolo, grandissimo mondo dei bambini, specchio confuso ed atroce di una società moderna senza alcun punto di riferimento.



L'ansia delle prime volte

Il volto di Nora (Maya Vanderbeque) è contrito mentre abbraccia suo fratello Abel (Günter Duret) ai cancelli della scuola: lui cerca di tranquillizzarla, ma la bambina trattiene a stento le lacrime mentre le maestre la esortano ad entrare per affrontare il suo primo giorno di scuola.

Suo padre non può varcare la soglia dell'edificio, e dopo un ultimo abbraccio è costretta a scoprire quel nuovo mondo composto da bambini più o meno timorosi di lei, tra lezioni di francese e le ore di svago nel parco giochi con i coetanei. Abel ha da poco superato la sua fase d'inserimento tra le maglie della socialità infantile, ma non può aiutarla perché le regole gli vietano di trascorrere l'intervallo con i bambini delle altre classi.



Nora si trova quindi sola e spaesata a fare i conti con le innumerevoli prime volte della scuola, ma dopo qualche piccolo inciampo riesce a farsi delle amiche e d'improvviso la mattina non è più una montagna da scalare di volta in volta: purtroppo il suo miglioramento coincide con la discesa nel baratro del fratello, che diventa bersaglio per i classici bulletti più grandi di lui, e lo vede sprofondare in una spirale sempre più oscura e preoccupante.



Tutto su Nora

Per un adulto non è sempre facile raccontare i drammi assurdi del periodo infantile, perché il tempo e la memoria tendono a stemperare alcuni eventi particolarmente significativi lasciando spazio a nuove preoccupazioni, seppellendo nell'inconscio le mille paure che tutti noi abbiamo provato da bambini.

Con Il Patto del Silenzio Laura Wandel riesce proprio nella complicata operazione di "restauro" delle ansie giovanili, improntando sul suo semplice racconto di prevaricazione e delusioni i numerosi tumulti interni di una protagonista sempre al centro della scena, restituendo in questo modo agli spettatori i loro timori dimenticati con la stessa intensità provata chissà quanti anni prima. Per raggiungere lo scopo, la regista - con una scelta azzardata rivelatasi vincente - ha costruito le immagini della sua pellicola in funzione della piccola Nora: la bambina è sempre presente al centro dell'inquadratura, nelle immediate vicinanze di una telecamera che gioca sui continui primi piani e mezze figure per restituire la sua dimensione personale fatta di ansie da prestazione e prime volte. Tutti gli altri personaggi entrano in scena soltanto incrociando la sua sfera d'influenza, aiutando non poco l'immedesimazione all'interno di una protagonista che diventa così lo specchio del pubblico, anche grazie ad un sonoro che ripudia le musiche di circostanza e riempie le orecchie con i rumori caotici della scuola e con gli assordanti silenzi delle scene più drammatiche.



I bulli e la tenerezza

Nel corso di lunghe sequenze scollegate - con piani sequenza lunghi interi minuti che lasciano spiccare le incredibili interpretazioni dei giovanissimi attori coinvolti - veniamo introdotti a quell'assurdo pianeta sociale che è l'infanzia, ed agli occhi impauriti della protagonista si palesano tutte le sue preoccupazioni prima personali e poi rivolte al fratello, attraversando uno spettro che comprende anche l'egoismo e la più tenera delle bontà.

Il parco giochi della scuola si trasforma in questo modo nel riflesso confuso ed impreciso di una società adulta malata, dove le prevaricazioni sono all'ordine del giorno mentre il branco sceglie una nuova vittima per dimenticare i propri fallimenti. Non è un intreccio particolarmente denso o sorprendente quello che muove Il Patto del Silenzio, poiché racconta i difficili inserimenti ed il bullismo attraverso una cruda realtà che rigetta qualsiasi tipo di edulcorazione o esagerazione, ma a rimanere attaccata addosso è l'intensità di emozioni sopite dal tempo e dalla memoria fallace, le quali risplendono all'improvviso nei 70 minuti di una pellicola precisa in ogni suo aspetto, dalla regia alla fotografia fredda degli ambienti scolastici.