Patto di sangue, la recensione del remake horror

La giovane Megan chiede aiuto alle amiche più care, e consorelle della confraternita Theta-Pi, per giocare uno scherzo di cattivo gusto al suo fidanzato Garrett. Durante un party selvaggio la ragazza finge infatti di essere morta e le sue coetanee la trasportano in fretta e furia nei pressi di un lago, dove intendono gettare il corpo in un pozzo - ovviamente sempre ai fini della diabolica burla. Jessica, per rendere il tutto più credibile, afferma che per non far galleggiare il corpo bisogna liberare l'aria dai polmoni della falsa deceduta, ma Garrett - che era con loro - prende alla lettera il consiglio e pugnala Megan con una chiave a croce, uccidendola realmente.

Le studentesse, per il timore di essere ritenute complici del delitto, decidono di insabbiare tutto e gettano effettivamente il cadavere nella buca. Otto mesi più tardi, dopo la consegna dei diplomi, le ragazze ricevono sui loro telefonini un inquietante messaggio con riferimenti a quella tragica notte. Un misterioso killer incappucciato è intenzionato a eliminarle una a una.

La morte della logica

Alla base c'è un cult slasher dei primi anni '80, ossia Non entrate in quel collegio (1983) scritto e diretto da Mark Rosman, noto in Italia anche con il titolo alternativo La soffitta delle ombre. Patto di sangue - in originale Sorority Raw - è infatti un moderno remake, datato 2009, che tenta di aggiornare le atmosfere tipiche di quel determinato periodo storico alla vitalità del nuovo millennio, trasportando lo spettatore nelle dinamiche tipiche di molti college americani. E allora via a party selvaggi dove sesso e droga sono lo status quo per i partecipanti, con musica pop ed elettronica sparata a palla e il divertimento insensato celebrato all'insegna della più sfrenata idiozia. Perché questa nuova versione della storia gioca le proprie carte narrative sull'esasperata dabbenaggine dei vari personaggi coinvolti e lo stesso prologo si limita a sfruttare forzature psicologiche che appaiono decisamente inverosimili.

Belle senz'anima

Il regista Stewart Hendler, che ricordiamo anche per i mediocri Il richiamo del diavolo (2007) e Max Steel (2016), conferma qui la sua cifra stilistica. Se dal punto di vista estetico l'operazione ha i suoi punti di forza, la macchina da presa non fa che affidarsi a trucchetti abusati del filone alla ricerca di facili jump-scare e di scatti splatter di canonica fattura. Alcune esecuzioni delle vittime sono brutali e architettate al punto giusto, ma a mancare all'insieme è la tensione, tanto che non si arriva mai a parteggiare per il destino della malcapitate protagoniste. Demerito questo da condividere con la loro raffazzonata caratterizzazione, spesso spinte da motivazioni superficiali che impediscono qualsiasi legame empatico e trascinano stancamente il racconto fino alla ridicola resa dei conti finale, con un doppio colpo di scena sulla reale identità dell'assassino.

L'audience potrà parzialmente trovare un qualche interesse nella scelta del cast, con attrici giovani come Briana Evigan, Leah Pipes, Rumer Willis e Jamie Chung spesso svestite o racchiuse in abiti succinti, mentre per i fan di Star Wars segnaliamo la presenza in un ruolo secondario della compianta Carrie Fisher, al centro di una delle sequenze più improbabili (ma anche più divertenti) con tanto di fucile a canne mozze in mano.