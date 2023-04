Passeggeri della notte Recensione: un film intelligente e nostalgico

La notte del 10 maggio 1981 gli elettori francesi, ovviamente chi l'ha votato, stanno festeggiando la vittoria di Mitterrand, un evento considerato politicamente fondamentale per le sorti future del Paese. Mentre le strade sono invase da manifestanti, la giovane Talulah arriva a Parigi carica di sogni e speranze. La ragazza non ha una casa ed è reduce da una difficile situazione personale, tanto che ora si trova a vivere una vita errabonda vagabondando di città in città, tra cattive compagnie e malsane dipendenze.



In Passeggeri della notte il suo tormentato destino si incrocia con quello della famiglia di Elisabeth, madre divorziata di due ragazzi adolescenti, ovvero Judith e Mathias. Proprio quest'ultimo finisce per infatuarsi di Talulah, la quale viene ospitata per alcuni giorni da sua madre, dopo un fortuito incontro nella stazione radiofonica dove la donna lavora. Un incontro che cambierà per sempre le vite di tutti e che resterà indelebile in quel decennio così iconico.



Passeggeri della notte: anni magici

Un film collocato a pieno regime in quegli anni Ottanta ormai tornati da diverso tempo prepotentemente di moda, sia sul grande che sul piccolo schermo. Passeggeri della notte però schiva saggiamente le facilonerie a cui un certo tipo di approccio ci ha abituati, con il contesto sì marcato e presente ma mai fondamentale nel ritratto di questo "gruppo di famiglia in un interno" - citando il classico di Luchino Visconti - che si tinge progressivamente di una nostalgia sempre più dolce-amara con lo scorrere dei minuti e il progredire di eventi apparentemente piccoli, ma in realtà enormi per il quartetto di protagonisti e chi sta loro intorno.

Non abbiamo soltanto il percorso di formazione del giovane Mathias, alle prese con le prime cotte e le classiche turbe adolescenziali, ma anche l'avvenuta maturazione di Judith, pronta a reclamare la propria indipendenza, nonché la rinascita di Elisabeth, distrutta dalla recente separazione ma pronta a rimboccarsi le maniche per ricominciare da zero e trovare anche un nuovo amore. Elemento collante e scatenante è naturalmente quello di Talulah, anima punk e scheggia impazzita che si rivelerà essere una sorta di paradossale ancora di salvezza per tutti, salvo essere ella stessa alla ricerca del proprio posto nel mondo.



Tempi e luoghi impressi nella memoria

Un'opera che vive di e grazie alle emozioni, che si susseguono incessantemente tra note più liete ed altre più cupe nel corso di due ore di visione dove si rispecchiano situazioni reali, scevre dalla tronfia retorica ma impostate su uno sguardo trattenuto, il quale si riflette anche nelle piccola gesta e nelle espressioni naturali dell'affiatato cast, capitanato da una Charlotte Gainsbourg in stato di grazia nonché dalla presenza della guest-star Emmanuelle Beart in un ruolo secondario. E che dire poi della contagiosa, dolente, energia di Noée Abita, magnifica nel ruolo principe della narrazione?

Naturalmente Parigi fa da suggestivo sfondo alle vicende di queste "umane genti", tra filmati di repertorio e l'innato fascino dei suoi monumenti, anche quando solo di mero accompagnamento a quelle corse in moto dei protagonisti, finalmente liberi di cercare la libertà in un mondo che li pone sempre di fronte a nuovi ostacoli da affrontare con coraggio e determinazione. Il regista Mikhaël Hers, anche co-autore della sceneggiatura, è abile a rifuggire la commozione fine a se stessa e soluzioni di facili presa, trovando proprio nella spontaneità dell'assunto e nella genuinità dei personaggi i punti di forza di un'operazione che conquista sin da subito.



