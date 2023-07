Paradise Highway recensione: le ipocrisie dell'America messe a nudo

Se si prova per un istante a scostare la patina dorata del sogno americano, le ombre che si annidano in un paese pieno di incoerenze e ipocrisie non tarderanno a venire fuori. Sally, la protagonista di Paradise Highway, conosce molto bene questa faccia della medaglia, essendocisi rapportata fin dalla più tenera età. Eppure il suo sguardo oscuro e cupo da camionista solitaria si ritroverà nuovamente a fare i conti con le ingiustizie del suo paese, con alcune situazioni che non hanno la benché minima giustificazione di esistere e con cui nessuno vorrebbe mai, veramente, fare i conti. Disponibile su Amazon Prime Video, Paradise Highway è un lungometraggio che si veste dei colori più torbidi del genere thriller, per poi svilupparsi in alcune vicende drammatiche che non faticano affatto a uscire fuori dai limiti del piccolo schermo (se alla ricerca di un buon thriller vi indirizziamo alla nostra recensione di Missing).



Un viaggio con molteplici sfumature

La storia di Paradise Highway ruota tutta attorno al personaggio di Sally (Juliette Binoche). La sua è una vita interamente dedicata al lavoro di camionista e a un fortissimo legame che da sempre mantiene con il fratello Dennis (Frank Grillo). Quest'ultimo sta scontando i suoi ultimi giorni di galera quando comincia il film e, come già accaduto in passato, affida a sua sorella un lavoro che deve assolutamente sbrigare per conto suo.

Non è la prima volta che lei si lascia coinvolgere negli affari del fratello; l'amore incondizionato nei suoi confronti l'ha spinta in più occasioni a sfruttare i viaggi con il camion per attuare scambi di vario genere in suo nome, ma... questa volta la situazione è ben diversa e molto più complicata. Quando la camionista si ritrova coinvolta in un vero e proprio traffico di esseri umani perde il controllo e cambia completamente, sviluppando un particolare istinto morale, fino ad allora offuscato dall'amore fraterno, che la spingerà in un gioco in cui non avrebbe mai voluto entrare. Così Sally deve consegnare una bambina di nome Leila (Hala Finley), ma nel momento dello scambio succede qualcosa che capovolge l'intera situazione a sfavore della donna. Con l'affare saltato e Dennis sempre più prossimo all'uscita, il film si impegna a delineare una fuga rocambolesca, pericolosa e sconclusionata, in cui tutti sembrano essere contro la protagonista.



Prevedibilità e freddezza

Paradise Highway è un thriller molto classico nei temi e nella narrazione. Lo scontro morale tra la fredda camionista e la bambina indifesa traccia un vero e proprio viaggio in cui è facile prevedere gli sviluppi del caso. La freddezza della trama principale si allinea con la totale disillusione di una storia parallela in cui troviamo i personaggi di Morgan Freeman e Cameron Monaghan impegnati nel cercare di trovare una risposta a ciò che sta accadendo. Appartenenti al ramo della polizia, i due indagano sulla faccenda in cui è stata coinvolta la ragazzina, mettendo in scena una serie di sequenze che cercano a tutti i costi di sottrarre credibilità morale ai loro stessi ruoli, a vantaggio del lato burocratico che ha sempre la meglio sul resto.

Così ci troviamo a fare i conti con alcuni stereotipi narrativi tipici del genere, con personaggi che si limitano a seguire alcuni cliché, invece di innovare quando possibile. Il protagonista freddo che si affeziona durante un lungo viaggio, il criminale incallito che resta tale dall'inizio alla fine, il poliziotto navigato e cinico che attacca tutti perché vorrebbe portare un po' di giustizia a questo mondo, anche a discapito delle strutture burocratiche che ostacolano il suo lavoro, il giovane colletto bianco fresco di università che scende per la prima volta in campo e impara qualcosa, mettendo da parte il nozionismo che delinea da sempre la sua esistenza... Questi e molti altri elementi tratteggiano l'andamento dell'intero lungometraggio, contribuendo a costruire una familiarità che non riesce mai, davvero, a suscitare un senso di coinvolgimento completo.



Saper togliere quando necessario

Uno dei maggiori problemi di Paradise Highway è proprio il suo ritmo. Da un lato, la narrazione cerca in ogni modo di presentare al meglio un contesto emotivo in cui i personaggi si muovono sempre di fretta a causa delle conseguenze delle loro azioni, ma dall'altro ci troviamo immersi in una storia che si dilunga troppo senza portare nulla di nuovo in un racconto di cui possiamo intuire gli sviluppi fin dall'inizio. Nonostante la regia di Anna Gutto sia molto suggestiva nel quadro che ci presenta, con movimenti fluidi della macchina da presa e inquadrature coinvolgenti, la monotonia oscura della fotografia rimane uno dei maggiori limiti formali del film, creando una particolare ripetitività soffocante che tende alla noia, specialmente quando la durata del titolo raggiunge quasi le 2 ore.

Si tratta di ore passate in un viaggio che alterna momenti di critica sociale diretta e cruda a svolte poco originali e superficiali, con dialoghi scontati e valorizzati dalle singole interpretazioni che non sono mai autorizzate ad andare oltre i cliché del caso (un'approccio alla sceneggiatura simile lo abbiamo trovato visto anche nella nostra recensione di The Boogeyman). La tematica del traffico di minori e della tratta sessuale risulta estremamente avvincente nel complesso, portando in scena una storia che vuole assolutamente dare voce a una realtà sbagliata. Purtroppo, tutto il resto non funziona molto bene, offrendo un percorso stradale che non racconta molto di più di ciò che già sappiamo, scegliendo di abbozzare molte delle sue trovate più interessanti a favore di una trama che non si impegna fino in fondo.