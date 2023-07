Oppenheimer Recensione: Christopher Nolan regala un film epocale

Oppenheimer è un film troppo importante. Di quelli che ti svuotano di tutto: parole, fiato, persino emozioni. Perché ti sventra completamente, e quel che ti lascia è un'esplosione nucleare nello stomaco. È estasi pura, visiva, sensoriale, emotiva. È una lettera d'amore che Christopher Nolan scrive al cinema (il suo e degli altri), ma anche un urlo d'odio che lancia al mondo. È il film che ti fa pensare quant'è bello il cinema. Anzi, è ciò che il cinema dovrebbe essere.



L'uomo dietro la bomba

È la biografia di J. Robert Oppenheimer, il fisico - anzi, l'uomo - che ha inventato la bomba atomica. È un racconto di tre ore lungo, denso, stratificato, scandito attraverso tre atti sacrosanti che percorrono tre tappe cruciali di una storia che ha sconvolto l'umanità: la creazione, lo scoppio, le conseguenze sul mondo.

Tre ore di dialoghi, sguardi e decisioni che hanno plasmato lo svolgersi di una guerra, ma anche di una civiltà. 180 minuti che non si fermano mai, che guardano avanti e indietro nel tempo. Il tempo, la bussola con cui Nolan orienta da sempre il suo sguardo cinematografico: una narrazione non lineare, divisa a sua volta in tre momenti che il regista guarda con filtri diversi. Un passato in cui i cromatismi sono caldi, tenui, un tempo di mezzo che è il purgatorio freddo e grigio subito dopo la tempesta (anzi, l'inferno), un presente in cui i cromatismi si spengono perché a partire da quello scoppio il mondo ha perso colore. In cui tutto è morto. Quando Oppenheimer, da Prometeo che dona il fuoco agli uomini, diventa Morte, il distruttore di mondi. O meglio, del mondo. Un intreccio quanto mai perfetto, il cui unico limite è il ritmo compassato con cui la prima parte della trama si fa strada prima dell'esplosione; ma quando tutto deflagra, corre, non si ferma più, e ti scaraventa addosso tutto il dolore, tutto il marcio, tutta la cenere di un fuoco che non può più ardere, perché non c'è più nulla da bruciare.



Una storia fatta di contraddizioni e di opposti, di scontri politici e lotte interiori. Tutto, o quasi, vissuto dagli occhi blu di Cillian Murphy, che risplendono per riflettere il vuoto. L'interpretazione migliore della sua carriera, quella di un uomo diviso tra due mondi, due ideologie, due Paesi, due cuori, due donne (Florence Pugh da una parte, che veste i panni dell'amante Jean Tatlock, ed Emily Blunt nel ruolo della moglie Kitty, entrambe splendide ed intense). Un racconto che, nella definizione del suo protagonista, ti lascia interdetto, a metà tra l'orrore per un mostro e la compassione per chi si è pentito troppo tardi.

Un intreccio figlio di un cinema squisitamente nolaniano, non lineare e pensato ad incastro, ma spiazzante a sufficienza per mettere insieme il puzzle e riflettere sul valore assoluto di un'opera totalizzante. E quindi, in generale, un film che è la sintesi del suo autore, la ‘summa' del suo demiurgo in termini di forma e sostanza: il testamento che Nolan lascia a se stesso e al cinema, al punto che se questo fosse il suo ultimo lavoro sarebbe il sipario perfetto.



Nolan oltre se stesso

Fatico a pensare un film di Nolan così fiero di essere cinefilo nel senso più puro del termine, persino tra i vecchi capolavori dell'autore. Perché forse mai prima d'ora il regista di pietre miliari come Memento, Inception e Interstellar ha urlato così tanto amore per il medium. Mai prima d'ora è stato così desideroso di sperimentare con l'inquadratura e il simbolismo. Lui, che persino nell'onirismo è sempre rimasto concreto, realista, pragmatico. Oppenheimer è Nolan che gioca col cinema, anzi, con tutto ciò che rende unico il cinema: con i volti, con le immagini, con il suono.



Trae il meglio dai dialoghi, cattura l'essenza con gli sguardi, modella il talento dei suoi attori (anche Robert Downey Jr. Impressiona a livelli altissimi, nonostante il timore che Iron Man avesse atrofizzato le sue doti attoriali). Cattura fotogrammi indimenticabili, accompagnati da una musica firmata da un Ludwig Goransson che letteralmente non si ferma mai, tranne nei momenti topici. Poi c'è l'esplosione: attimi in cui il tempo, la musica, i battiti, si fermano e l'unico suono che conta è il respiro incessante che scandisce i secondi che hanno cambiato l'umanità.

E c'è il sonoro. Devastante, avvolgente, totale. Perfetto. Un vortice di suoni, rumori, disturbi, che amplificano l'angoscia e potenziano a dismisura il coinvolgimento. Un'opera straordinaria perché più artigianale di così non si può: zero CGI, effetti pratici, girata nel prezioso formato 70 mm che merita tutti gli sforzi del mondo per essere ammirata sullo schermo più grande possibile. Grande cinema scandito dall'uso magistrale del montaggio, complementare ad una regia ricercata che segna una nuova e più complessa maturità per lo stesso Nolan (per Paul Schrader Oppenheimer è il film più bello del secolo).



Che non è mai stato nemmeno così polemico, rabbioso, schierato. Politico: il suo urlo di denuncia contro un'America colpevole di aver reinventato la morte, il suo grido di dissenso ad un mondo che quelle fiamme le ha alimentate al posto di spegnerle. Un monito di paura, colpa e risentimento che è ancora attualissimo e lo sarà per sempre. Almeno finché esisteremo. Fino all'arrivo del prossimo Prometeo.