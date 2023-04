Operation Fortune Recensione: Guy Ritchie firma una spy-story sottotono

Tra soltanto pochi giorni le sale americane vedranno l'uscita del suo nuovo film, ovvero l'atteso thriller a sfondo bellico The Covenant (2023) con protagonista Jake Gyllenhaal, mentre il pubblico italiano può da poco usufruire del comunque recentissimo Operation Fortune, ora nel catalogo di Sky e NOW. Certo negli ultimi tempi Guy Ritchie non se ne è stato con le mani in mano, giacché dopo l'improbabile live-action di Aladdin (2019) - la nostra recensione di Aladdin è a portata di clic - ha firmato due opere peculiari quali The Gentlemen (2019) e La furia di un uomo - Wrath of Man (2021).



Proprio dai due suddetti titoli ha recuperato altrettante star, ovvero Hugh Grant e Jason Statham, che qui condividono il set insieme ad un cast altrettanto di lusso che vede negli altri ruoli chiave nomi del calibro di Cary Elwes, Josh Hartnett e una sexy Aubrey Plaza. Una produzione nata sotto i migliori auspici, che però a conti fatti denota una certa stanchezza da parte del regista inglese, meno ispirato che in altre occasioni. Ma andiamo con ordine...



Operation Fortune: questione di fortuna

Nel film una banda di criminali ucraini ha intenzione di rubare un rivoluzionario dispositivo conosciuto come La Maniglia, del valore di miliardi di dollari: questi sarebbe infatti in grado di garantire un'immensa ricchezza, scatenando una sorta di bomba atomica finanziaria su tutti i mercati. Il governo britannico ingaggia Nathan Jasmine, specializzato in missioni disperate e sul filo del rasoio, affinché metta su una squadra all'ultimo minuto e sventi il folle piano, recuperando il device prima che Greg Simmonds, ricchissimo uomo d'affari e trafficante d'armi, lo venda al miglior offerente.

Nathan sceglie per questo difficile compito la superspia Orson Fortune, il quale opererà sul campo con il fondamentale aiuto della sensuale Sarah, esperta di computer, e del cecchino JJ Davies. Ma per riuscire a entrare nelle grazie di Simmonds senza dare nell'occhio è fondamentale la partecipazione dell'attore Danny Francesco, star del cinema action del quale proprio il boss è un grande fan. Danny inizialmente è reticente ma viene convinto a offrire la più "grande interpretazione" di tutta la sua carriera e a guadagnarsi la fiducia di Simmonds, con gli eventi che ben presto prenderanno una piega assai pericolosa...



Un mix giusto che non funziona

Sulla carta era difficile restare delusi: uno stuolo di attori complementari, una trama complessa e ricca di potenziali sfaccettature e colpi di scena, nonché un mix tra le dinamiche di genere e un sarcastico humour inglese. Eppure Operation Fortune si rivela un intrattenimento fin troppo puerile e fine a se stesso, che ci mette parecchio a carburare e per larghi tratti risente di una pesantezza narrativa e stilistica imprevista, tanto che la tensione è spesso al minimo sindacale e il racconto non riesce mai a ingranare a dovere.

Sembra che Ritchie abbia qui girato il classico "compitino", formalmente idoneo a quelle linee guida pre-impostate ma incapace di esaltarle con la corretta energia, lasciando sia l'azione che la componente più leggera in una sorta di stasi, lì lì sul punto di esplodere senza poi effettivamente lasciare il segno. Basti vedere la sequenza del furto compiuto dal personaggio di Statham, sulle note di Raindrops Keep Fallin' on My Head - in televisione scorrono infatti le immagini del seminale Butch Cassidy (1969), dove la canzone è appunto presente nella colonna sonora - che flirtano con una suspense pressoché inesistente prima che il Nostro venga infine scoperto e sistemi gli scagnozzi a mani nude in men che non si dica.



Chi avrebbe voluto vedere l'attore de I mercenari impegnato in qualche pirotecnico combattimento resterà probabilmente deluso, giacché le coreografie sono al grado zero d'inventiva e perlopiù limitate a un paio di scazzottate nell'arco di tutta la visione. E allora poi ecco il via a pedinamenti, inseguimenti su quattro ruote o in elicottero, fughe disperate, colpi da cecchino e salvataggi dell'ultimo secondo: tutto l'immaginario dei moderni spy-movie è rispettato, ma senza alcuna originalità che possa far trasparire lo stile del cineasta britannico, il quale ci aveva abituato a tratti distintivi ben più marcati e ispirati.

Tanto che il ruolo più graffiante è quello riservato a Hugh Grant, sornione e accattivante quanto basta nelle vesti del boss ossessionato dal divo del cinema, pronto a giocare un ruolo determinante nelle fasi cruciali di un racconto che si appoggia altrimenti a soluzioni prevedibili. Per altri film in arrivo su SKY, leggete il nostro articolo sulle prime visioni Sky e di aprile 2023.