Oltre la notte, la recensione del film con Diane Kruger

La bella tedesca Katja è sposata con Nuri, di origine curde, dal quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Rocco. Questo nonostante la netta contrarietà della madre, restia a vedere la figlia convolare a nozze con un ex criminale: l'uomo ha infatti trascorso quattro anni dietro le sbarre per traffico di droga. Dopo aver scontato la condanna, Nuri è diventato un padre amorevole e ha rotto con il passato, ma la vita ha in serbo per lui un ben più tragico destino.

Una sera infatti, facendo ritorno verso casa, Katja scopre con orrore che l'attività del marito è stata bersaglio di un attentato dinamitardo, nel quale sia lui che Rocco sono rimasti uccisi, dilaniati nell'esplosione. Consumata dal dolore, la protagonista viene interrogata dalla polizia e i sospetti iniziali ricadono su dei potenziali contatti malavitosi tenuti da Nuri, ma Katja - che ha stilato un identikit della principale sospettata - ritiene che dietro tutto si nasconda la mano dei neonazisti.

Passaggio dopo passaggio

Dichiaratamente ispirato all'attentato terroristico di Colonia del 2004, compiuto da frange di estrema destra, Oltre la notte tenta di portare l'attenzione su un tema quanto mai scottante nella Germania odierna, con il ritorno dei neonazisti che acquistano sempre più consensi in vari angoli del Paese.

Un argomento particolarmente sentito da Fatih Akin - regista di cult d'autore come La sposa turca (2004) e Soul Kitchen (2009) - essendo egli cittadino tedesco ma di origini turche, e qui impostato tramite le vie del thriller psicologico, speziato nell'ultima parte da sussurri più affini ai revenge-movie.



Il film è diviso in tre capitoli e inizialmente la trama può riportare alla memoria quanto vissuto dall'alter-ego di Naomi Watts in 21 grammi (2003). Attraverso i suddetti tasselli si esplorano i diversi turbamenti nell'animo della protagonista.

Dallo spaesamento e dal dolore più grande che una persona possa vivere si passa all'attesa della giustizia e infine alla ricerca della vendetta, una perfetta e credibile esposizione di sensazioni e sentimenti che permettono un'ampia immedesimazione nelle tormentate vesti di Katja.

Cuore di donna

Vincitore del Golden Globe per il miglior film straniero, Oltre la notte necessitava obbligatoriamente di un'attrice in grado di giocare su più registri e mai scelta poteva essere più efficace di Diane Kruger: da anni presenza fissa nel cinema d'Oltreoceano, la bionda attrice sfodera qui la performance più intensa e significativa della sua carriera, gestendo al meglio i momenti di sofferenza e di rabbia del suo personaggio.

Una prova magistrale che ha fatto breccia tra i giurati del Festival di Cannes, dove le è stato meritatamente attribuito il premio per la miglior interpretazione femminile.



Il contorno - giocato esteticamente sulla frequente dissonanza tra primi piani ed elementi, umani e non, di sfondo - passa di rimando in ombra e viene più facile chiudere un occhio sul parziale eccesso di formalismo che caratterizza soprattutto la parte centrale, nella quale hanno luogo le estenuanti fasi processuali, e su un paio di leggere sbavature nella gestione delle figure secondarie.

L'ultimo terzo di visione procede poi su una progressiva escalation tensiva che spinge il pubblico a interrogare la propria morale e il "doppio" colpo di scena finale si ammanta di ulteriori sfumature, proponendo un epilogo meno scontato del previsto.