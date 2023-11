Nuovo Olimpo Recensione: Ferzan Özpetek e Netflix, purtroppo, deludono

Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, è il primo film di Ferzan Özpetek a saltare l'uscita nei cinema, con la distribuzione direttamente in streaming nel catalogo di Netflix come esclusiva. È anche quello dal carattere più autobiografico: come ci informa una scritta in sovrimpressione nei primi istanti, è ispirato a una storia realmente accaduta al regista negli Anni Settanta. Un incipit che poi si distacca progressivamente dai fatti accaduti, che fungono però come premessa di una trama che riporta il regista ad una delle tematiche da lui predilette e, seppur distante nei toni e nei modi, con un cuore narrativo che ricorda in parte quello de Le fate ignoranti (2001), con un nuovo triangolo che vede protagonisti due uomini e una donna - se volete saperne di più, qui la nostra recensione della versione seriale de Le fate ignoranti.



Il Nuovo Olimpo che dà il titolo all'operazione è un cinema romano che, dopo aver trasmesso per anni pellicole popolari e d'autore, si è riciclato come sala per adulti, ennesimo elemento amaro e nostalgico di un racconto che non sempre funziona nella relativa messa in scena.



Nuovo Olimpo: una passione nata in sala

La vicenda è ambientata a Roma negli Anni Settanta. Il primo novembre del 1978 Enea, aspirante regista, si trova al cinema Nuovo Olimpo, punto di ritrovo per la comunità omosessuale capitolina e ha modo di conoscere Pietro, studente di medicina. Tra loro scatta un colpo di fulmine, tanto che si danno appuntamento il giorno successivo.



Pietro però è alle prime esperienze di questo tipo e non sa ancora come comportarsi, mentre Enea deve gestire la gelosia della sua migliore amica nonché amante Alice. Proprio da lei ottiene le chiavi dell'appartamento abbandonato di sua nonna ed è li che si consuma finalmente la passione tra i due ragazzi, che cominciano una relazione tra sesso e amore.



Un giorno, in seguito a una manifestazione popolare, la polizia fa irruzione con la forza all'interno del cinema e i due finiscono per perdersi di vista, tanto che non si vedranno più per molto tempo. Dieci anni dopo conducono vite molto diverse: Enea è ormai un affermato cineasta, mentre Pietro ha negato la vera natura e si è sposato con Giulia, diventando inoltre un affermato chirurgo. Il destino però ha in serbo un piano per loro, e li farà incontrare di nuovo.



Il cinema di fronte

Il manierismo di Özpetek, autore amato da una folta schiera di cultori, rivive qui in un film che rischia di passare per lezioso e gratuito nell'espletazione di un amore gay che risulta spesso artificioso, mai effettivamente sentito nei ripetuti tira e molla che si susseguono nel corso degli anni tra i due protagonisti, che si perdono e si ritrovano per via di un fato provvidenziale e crudele al contempo.

Nuovo Olimpo rischia di smarrire il cuore del racconto con soluzioni poco credibili, atte ad allungare il minutaggio e a condurre a quel colpo di scena che colpo di scena non è, almeno per il pubblico, che si sublima a suo modo nella "resa dei conti" finale, con quella cena sin troppo sbrigativa che chiude definitivamente una questione irrisolta iniziata così tanto tempo prima. Dopo una prima parte dove le scene di sesso hanno il sopravvento, con tanto di nudi integrali in bella mostra che appaiono come un esercizio di stile fine a sé stesso, il film si avvinghia ad una malinconia convincente a tratti, con il ricordo e l'evoluzione di quest'amore irrefrenabile che continua a bruciare nel cuore infranto dei due tormentati, disillusi, protagonisti.



Cinefilia fredda

Ne esce anche un'anima cinefila che spesso sembra lì buttata a caso, come sottolineato da alcuni marchiani errori nella rappresentazione dei formati video: ecco allora che il riprendere grandi classici del cinema, nostrano e internazionale, quali Fino all'ultimo respiro (1960), Nella città l'inferno (1959), Quando volano le cicogne (1957) e molti altri ancora, così come ricordare la morte di Federico Fellini sulle pagine di un quotidiano, appare come un lezioso virtuosismo, semplice esibizione di una cinefilia esibita ma forse non poi così genuina.



A Nuovo Olimpo non si può certo contestare una certa eleganza nella gestione dei corpi e delle ambientazioni, con il fascino di Roma e dei suoi palazzi storici sfruttato sia negli esterni che negli esterni, ma va di pari passo con una freddezza inusuale, che impedisce di affezionarsi realmente ai numerosi personaggi in gioco, principali o secondari che siano. Allo stesso modo la suadente colonna sonora a tema, che spazia da Charles Aznavour a Mina, cerca di accompagnare con le giuste tempistiche i travagli emotivi di quanto avvenente in scena, anche se come detto l'eccessiva rigidità rischia di castrare il comparto viscerale sul nascere.



Per altri titoli usciti recentemente sulla piattaforma, ecco qui la nostra rubrica sui film di Netflix di novembre.